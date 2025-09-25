Η Apple ζητά από την Ευρώπη να καταργήσει την νομοθεσία για τις ψηφιακές αγορές

Το κάλεσμα της Apple για κατάργηση του νόμου, έρχεται καθώς οι διατλαντικές εντάσεις σχετικά με το ρυθμιστικό πλαίσιο της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένου του DMA.

Την κατάργηση της εμβληματικής οδηγίας για τις μεγάλες τεχνολογικές εταιρείες ζητά η Apple, κλιμακώνοντας την επίθεση των κολοσσών του κλάδου εναντίων της Ευρωπαϊκής εποπτείας.

Ο κανονισμός της ΕΕ για τις ψηφιακές αγορές (DMA) που τέθηκε σε ισχύ το 2022, στοχεύει να περιορίσει την δύναμη των μεγάλων τεχνολογικών επιχειρήσεων και στη δημιουργία ισότιμων όρων ανταγωνισμού για τους μικρότερους αντιπάλους τους, με τα πρόστιμα να φτάνουν έως και 10% του παγκόσμιου τζίρου σε περίπτωση για εταιρείες που δεν συμμορφώνονται.

Σύμφωνα με τους Financial Times, το κάλεσμα της Apple για κατάργηση του νόμου, έρχεται καθώς οι διατλαντικές εντάσεις σχετικά με το ρυθμιστικό πλαίσιο της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένου του DMA.

Από την άλλη, ο Τραμπ έχει απειλήσει να τιμωρήσει τις χώρες που κάνουν «διακρίσεις» εναντίον αμερικανικών επιχειρήσεων με υψηλότερους δασμούς ενώ ο Μαρκ Ζούκερμπεργκ της Meta έχει προσωπικά ασκήσει πιέσεις στον Τραμπ κατά του DMA.

«Το DMA πρέπει να καταργηθεί, ενώ θα πρέπει να θεσπιστεί ένα πιο κατάλληλο και στοχευμένο νομοθετικό μέσο», ανέφερε η Apple.

Τον Απρίλιο, η ΕΕ επέβαλε πρόστιμο 500 εκατ. ευρώ, κατόπιν έρευνας για το εάν οι κανόνες της εταιρείας εμπόδιζαν τους δημιουργούς εφαρμογών από το να παραπέμπουν καταναλωτές σε φθηνότερες προσφορές προϊόντων και υπηρεσιών εκτός από το οικοσύστημα της Apple.

Τον Ιούνιο, η εταιρεία ανακοίνωσε αλλαγές στην πολιτική του App Store σε μια προσπάθεια να αποφύγει περαιτέρω κυρώσεις από τις Βρυξέλλες.

Η Apple υποστηρίζει ότι οι ψηφιακοί κανόνες της ΕΕ έχουν καταστήσει δυσκολότερη τη λειτουργία της στην Ευρώπη και έχουν επιδεινώσει την εμπειρία των καταναλωτών.

Σε ανάρτηση την Πέμπτη, η εταιρεία σημειώνει ότι ο DMA αφήνει τους Ευρωπαίους καταναλωτές με λιγότερες επιλογές και δημιουργεί συνθήκες αθέμιτου ανταγωνισμού - το αντίθετο δηλαδή από αυτό που επιδιώκει.

Ως παράδειγμα, ανέφερε ότι αναγκάστηκε να καθυστερήσει την κυκλοφορία ορισμένων λειτουργιών, όπως η ζωντανή μετάφραση μέσω των AirPods προκειμένου να σιγουρευτεί ότι συμμορφώνεται με την απαίτηση του DMA για «διαλειτουργικότητα». Οι κανόνες της ΕΕ διευκρινίζουν ότι οι εφαρμογές που δημιουργούνται από μία εταιρεία θα πρέπει να είναι συμβατές και με εκείνες που φτιάχνουν οι ανταγωνιστές της.

«Παρά τις ανησυχίες μας για τον DMA, οι ομάδες της Apple αφιερώνουν χιλιάδες ώρες προκειμένου να φέρουν νέες λειτουργίες στην Ευρωπαϊκή Ένωση, τηρώντας παράλληλα τις απαιτήσεις του νόμου. Ωστόσο, έχει καταστεί σαφές ότι δεν μπορούμε να επιλύσουμε κάθε πρόβλημα που δημιουργεί ο DMA», καταλήγει η Apple.

Εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής δήλωσε ότι είναι φυσιολογικό οι εταιρείες μερικές φορές να «χρειάζονται περισσότερο χρόνο για να καταστήσουν τα προϊόντα τους συμβατά» και ότι η Επιτροπή τις υποστηρίζει στη διαδικασία αυτή. Πρόσθεσε μάλιστα, ότι «η συμμόρφωση με τον DMA δεν είναι προαιρετική, είναι υποχρέωση».