EY Ripples: 1,1 εκατ. ζωές επηρέασαν θετικά οι εθελοντικές δράσεις της EY Ελλάδος το 2024

Το πρόγραμμα εταιρικής ευθύνης EY Ripples της EY στην Ελλάδα, συνεχίζει να αποδεικνύει πως η πραγματική αλλαγή ξεκινά από τους ανθρώπους.

Μέσα στο οικονομικό έτος (ΟΕ) 2025 (Ιούλιος 2024-Ιούνιος 2025), 711 άνθρωποι της EY Ελλάδος υλοποίησαν 105 διαφορετικές εθελοντικές πρωτοβουλίες, που είχαν άμεσο θετικό αντίκτυπο στις ζωές περισσότερων από 987.700 συμπολιτών μας σε όλη τη χώρα.

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, πίσω από αυτούς τους αριθμούς δεν βρίσκονται μόνο δράσεις - αλλά εκατοντάδες πρόσωπα, δεσμεύσεις και ώρες προσφοράς, σε ένα κοινό όραμα για κοινωνική πρόοδο και περιβαλλοντική βιωσιμότητα.

Πέντε χρόνια δράσης - Τρία εκατομμύρια ζωές

Στόχος του προγράμματος είναι οι άνθρωποι της EY να αξιοποιήσουν τις δεξιότητές τους, τις γνώσεις και την εμπειρία τους, ώστε να επηρεάσουν θετικά, μέσα από εθελοντικές δράσεις σε όλον τον κόσμο, 1 δισεκατομμύριο ζωές.

Από το 2020, οπότε και ξεκίνησε η υλοποίηση του προγράμματος στην Ελλάδα, περισσότεροι από 1.700 εθελοντές της EY σε όλη την χώρα έχουν συμβάλει καθοριστικά στη βελτίωση της ζωής 2.946.590 ανθρώπων.

Το πρόγραμμα εστιάζει στρατηγικά σε τρεις πυλώνες:

1. Υποστήριξη της επόμενης γενιάς

2. Υποστήριξη επιχειρηματιών με δράση υψηλού κοινωνικού αντικτύπου

3. Συμβολή στη δημιουργία ενός βιώσιμου μέλλοντος, μέσα από την προστασία και την αναγέννηση του πλανήτη

Δράσεις με κοινωνικό και περιβαλλοντικό αποτύπωμα

Μεταξύ των 105 εθελοντικών δράσεων της EY που υλοποιήθηκαν κατά το ΟΕ25 περιλαμβάνονται:

- Ολοκληρωμένα προγράμματα mentoring σε φοιτητές από διαφορετικά εκπαιδευτικά ιδρύματα, με στόχο τη γεφύρωση του χάσματος μεταξύ ακαδημαϊκής κατάρτισης και απαιτήσεων της αγοράς εργασίας.

- Εξειδικευμένα προγράμματα mentoring για επιχειρηματίες, μέσω one-to-one (1:1) σεμιναρίων σε συνεργασία με τον μη κερδοσκοπικό οργανισμό “Endeavor”, καθώς και workshops για επιχειρηματίες του δικτύου του κοινωφελούς οργανισμού “The People’s Trust”.

- Προσφορά δύο δωρεάν online εκπαιδευτικών προγραμμάτων σε συνεργασία με τη Microsoft: το AI Skills Passport και το Green Skills Passport. Στόχος των προγραμμάτων είναι να εφοδιάσουν νέους και νέες με τις απαραίτητες ψηφιακές και πράσινες δεξιότητες για την αγορά εργασίας του αύριο.

- Συμμετοχή περισσότερων από 25 εθελοντών της EY στον διαγωνισμό “Εικονική Επιχείρηση – JA Company Program” του Junior Achievement Greece, συμπεριλαμβανομένου του Διευθύνοντος Συμβούλου της EY Ελλάδος, Γιώργου Παπαδημητρίου. Η ομάδα “Waterloop” από το ΓΕΛ Μαγούλας, με την υποστήριξη και καθοδήγηση εθελοντή της EY, κέρδισε το Πρώτο Βραβείο «Οδυσσέας Κυριακόπουλος».

- Εθελοντές της EY, υποστήριξαν τους μαθητές της ομάδας στη συμμετοχή τους στον τελικό του Πανευρωπαϊκού Διαγωνισμού Μαθητικής και Νεανικής Επιχειρηματικότητας JA Europe “Gen-E 2025”.

- Δράσεις παράκτιων καθαρισμών, σε συνεργασία με το Κοινωφελές Ίδρυμα Αθανάσιος Κ. Λασκαρίδης.

- Δράσεις αναδάσωσης, στηρίζοντας τον σκοπό του πανελλαδικού εθελοντικού κινήματος “Save Your Hood”.

- Ενεργή συμμετοχή στην δράση “A Kitchen for Good” με στόχο την καταπολέμηση της φτώχειας σε συνεργασία με την ανθρωπιστική οργάνωση Humanity Greece.

- Παρασκευή και διανομή γευμάτων μέσω του μη κερδοσκοπικού οργανισμού «Το Φωτεινό Αστέρι».

- Διοργάνωση των “EY Days”, που παρείχαν τη δυνατότητα σε μαθητές και φοιτητές να γνωρίσουν από κοντά το εργασιακό περιβάλλον της EY, μέσω εργαστηρίων και σεμιναρίων στα γραφεία της εταιρείας.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΕΥ Ελλάδος, κ. Γιώργος Παπαδημητρίου, δήλωσε σχετικά: «Οι αριθμοί έχουν τη σημασία τους – αλλά για εμάς, κάθε ένας από αυτούς κρύβει μια προσωπική ιστορία. Στην EY, έχουμε θέσει ως προτεραιότητα τη δημιουργία ουσιαστικής αξίας, όχι μόνο για τους πελάτες και τους ανθρώπους μας, αλλά και για τις κοινωνίες και το περιβάλλον γύρω μας. Μέσα από το πρόγραμμα EY Ripples, οι άνθρωποί μας αξιοποιούν τις δεξιότητες, την εμπειρία, τη γνώση και τον χρόνο τους, για να συμβάλουν έμπρακτα στην αντιμετώπιση προκλήσεων που μας αφορούν όλους. Είμαι ιδιαίτερα υπερήφανος για τη συνέπεια, την ενσυναίσθηση και την αφοσίωση που δείχνουν κάθε χρόνο οι άνθρωποί μας. Αυτή η συλλογική προσπάθεια δεν είναι απλώς μέρος της στρατηγικής μας – είναι αναπόσπαστο κομμάτι της ταυτότητάς μας. Και δεσμευόμαστε να συνεχίσουμε ακόμη πιο δυναμικά, με στόχο τη δημιουργία μακροπρόθεσμου, θετικού αντικτύπου σε όλο και περισσότερους ανθρώπους, διαμορφώνοντας το αύριο με περισσότερη αυτοπεποίθηση».