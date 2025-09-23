Σαρπ (Επ. Ανταγωνισμού): Η μείωση εκκρεμοτήτων σε ΣτΕ και διοικητικά δικαστήρια βοηθά στον ανταγωνισμό

Ο ρόλος της έγκαιρης απονομής δικαιοσύνης για την οικονομία και την ανταγωνιστικότητα της χώρας, καθώς και η ανάγκη οι δικαστικοί λειτουργοί να διαθέτουν γνώσεις στον οικονομικό τομέα, αναδείχθηκαν κατά τη συζήτηση στο πλαίσιο του, σημερινού, συνεδρίου: «Δικαιοσύνη: Θεμέλιο Ανάπτυξης και Ευημερίας».

Υπενθυμίζεται ότι το συνέδριο συνδιοργανώνεται από το Συμβούλιο της Επικρατείας, τον Άρειο Πάγο και την Εισαγγελία του Αρείου Πάγου, το Ελεγκτικό Συνέδριο, τον Σύνδεσμο Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών, τον Σύνδεσμο Δικηγορικών Εταιρειών Ελλάδας και το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, η πρόεδρος της Επιτροπής Ανταγωνισμού και πρώην πρόεδρος του Συμβουλίου της Επικρατείας Ειρήνη Σάρπ, είπε ότι η μείωση των εκκρεμοτήτων στο ΣτΕ και στα διοικητικά δικαστήρια βοηθούν πολύ στον ανταγωνισμό. «Η προσωρινή και μόνιμη δικαστική προστασία στη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων έχει βοηθήσει πολύ την ελληνική οικονομία. Η επίλυση υποθέσεων με υψηλού επιπέδου αποφάσεις αλλά και με ταχύτητα, λαμβάνοντας υπόψιν την οικονομική πραγματικότητα, βοηθούν πολύ τις επενδύσεις», συμπλήρωσε.

Ενδεικτικά αναφέρθηκε στην έκδοση διατακτικών πριν τις δικαστικές αποφάσεις που βοηθούν τους επιχειρηματίες να προγραμματίσουν τις μελλοντικές τους κινήσεις και επενδύσεις, στην μη δέσμευση περιουσιακών στοιχείων αν δεν προκύπτει σοβαρός φορολογικός λόγος ή ακόμη και στην μη δυνατότητα άνευ όρων παράτασης σε υποθέσεις παραγραφής και όπως εξήγησε, η δικαιοσύνη σιγά σιγά βελτιώνει το οικονομικό κλίμα.

Η αντιπρόεδρος Αρείου Πάγου, Αικατερίνη Χονδρορίζου, σημείωσε ότι η δικαιοσύνη είναι το θεμέλιο για το κράτος και τις οικονομικές σχέσεις. «Η νομική ασφάλεια, η προστασία των συναλλαγών, η οικονομική ασφάλεια εν γένει και απόδοση της δικαιοσύνης σε εύλογους χρόνους συμβάλλουν θετικά στην ανταγωνιστικότητα της χώρας και στην θετική αξιολόγησή της από ξένους οργανισμούς», υποστήριξε.

Συμπλήρωσε, ότι απαραίτητη είναι η εξοικείωση των δικαστικών λειτουργών με την οικονομική πραγματικότητα. «Οι δικαστικοί και εισαγγελικοί λειτουργοί έχουν κατά τεκμήριο τη γνώση για την απόδοση της δικαιοσύνης, αλλά χρειάζονται και την βοήθεια εξειδικευμένων δικαστικών υπαλλήλων, που με τις γνώσεις τους συμβάλουν εν είδει task force στην απόδοση της δικαιοσύνης με τον ορθότερο τρόπο».

Επιπλέον, τόνισε, ότι η δικαστική απόφαση δεν είναι μονοσήμαντα νομική. «Είναι ταυτόχρονα κοινωνικά και οικονομικά δυναμική».

Ο σύμβουλος Ελεγκτικού Συνεδρίου Κωνσταντίνος Κρέπης, σημείωσε ότι το δημοσιονομικό έλλειμμα της χώρας μας μπορεί να έχει διορθωθεί τα τελευταία χρόνια, ωστόσο το έλλειμμα τρεχουσών συναλλαγών έχει σταθεροποιηθεί σε χαμηλά επίπεδα, γύρω στο 6% και συνδέεται άμεσα με το χαμηλής απόδοσης παραγωγικό μοντέλο της χώρας.

«Η απόδοση δικαιοσύνης σε εύλογους χρόνους, η εξειδίκευση δικαστικών λειτουργών σε θέματα οικονομίας, με την κατανόηση βασικών οικονομικών εννοιών, όπως η λειτουργία της Νομισματικής Ένωσης, ενός ισολογισμού, νομισματικών και χρηματοπιστωτικών συστημάτων ακόμη και η προσθήκη μαθημάτων οικονομικών στον κύκλο σπουδών στις νομικές σχολές, θα συμβάλλουν θετικά στην σχέση δικαιοσύνης και ανταγωνισμού», συμπλήρωσε.

Από την πλευρά του, ο εκτελεστικός αντιπρόεδρος ομίλου Goldair, μέλος ΔΣ ΣΕΒ, Καλλίνικος Καλλίνικος, υποστήριξε ότι μία επιχείρηση πλέον πρέπει να συνεργάζεται με εξειδικευμένα νομικά γραφεία για την επίλυση θεμάτων σε τομείς όπως τα εργασιακά, τα φορολογικά, τα ασφαλιστικά, τις αδειοδοτήσεις, τους τραπεζικούς συμβιβασμούς, τις συμφωνίες μετόχων κ.α.

«Το κόστος αυτής της ενασχόλησης είναι και μεγάλο οικονομικά αλλά και σε ανθρώπινο επίπεδο, καθώς τα ανώτατα στελέχη πρέπει να δαπανούν πολύ χρόνο να συνεργάζονται με τους δικηγόρους για την επίλυση προβλημάτων που προκύπτουν σε επενδυτικά σχέδια. Ωστόσο, αν ο χρόνος επίλυσης και υλοποίησης τέτοιων θεμάτων ή διαφορών δεν γίνεται με ταχύτητα από τα διοικητικά δικαστήρια, οι επιχειρήσεις και οι επενδυτές αποθαρρύνονται».

Η δικηγόρος, αντιπρόεδρος ΣΔΕΕ, Κατερίνα Καρατζά, τόνισε ότι οι κανόνες Δικαίου πρέπει να είναι προσιτοί, προσβάσιμοι και προβλέψιμοι και ότι ο ρόλος των δικηγόρων στην απόδοση δικαιοσύνης είναι κομβικής σημασίας, καθώς μπορούν αφενός να από-συμφορήσουν το δικαστικό σύστημα από περιττές διενέξεις, αφετέρου να αναδείξουν ότι επιτυχείς συναλλαγές, όπως πχ έργα υποδομής εξαγορές συγχωνεύσεις και εξυγιάνσεις, έχουν εκτός από οικονομικό, και κοινωνικό αποτύπωμα, καθώς παράγουν πλούτο στη χώρα, προσφέρουν υποδομές και υπηρεσίες και εργασία στην τοπική κοινωνία και να συμβάλλουν στην εν γενει ανάπτυξη στην ευρύτερη περιοχή.

Ο γενικός διευθυντής ΙΟΒΕ, καθηγητής Οικονομικών ΟΠΑ, Νίκος Βέττας, αναφέρθηκε στο τρίγωνο που χαρακτηρίζει την ελληνική οικονομία. Δηλαδή: ασαφές θεσμικό πλαίσιο και πολυνομία, χαμηλή ταχύτητα απόδοσης δικαιοσύνης και χαμηλή παραγωγικότητα. «Για να έχουμε μία ισχυρή ανάκαμψη θα πρέπει το δικαστικό σύστημα να μην εμπνέει αβεβαιότητα, καθώς αυτό αποθαρρύνει τους επιχειρηματίες να πάρουν επενδυτικά ρίσκα», σημείωσε.

Τέλος, ο καθηγητής Νομικής Σχολής του ΕΚΠΑ, Γιώργος Δελλής, εξήγησε ότι μόλις τα 2/3 των φοιτητών νομικών επιστημών έχουν οικονομικές γνώσεις και ότι η λύση σε αυτό θα ήταν να προστεθούν μαθήματα οικονομικών στο βασικό πρόγραμμα σπουδών, αλλά και στη σχολή Δικαστών, ενώ ως καινοτόμα ιδέα πρότεινε την «κινητικότητα» φοιτητών μεταξύ πανεπιστημίων για μεγαλύτερη διεύρυνση των γνώσεών τους.