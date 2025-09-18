Roche: Εξαγοράζει την 89bio έναντι 3,5 δισ. δολαρίων

Η συμφωνία αναμένεται να ολοκληρωθεί το τέταρτο τρίμηνο του 2025.

Στην εξαγορά της βιοφαρμακευτικής εταιρείας 89bio για έως και 3,5 δισ. δολάρια προχωρά η Roche, μια κίνηση που έχει ως στόχο την ενίσχυση του χαρτοφυλακίου της και την κατοχύρωση της θέσης της στην αγορά των φαρμάκων για τη θεραπεία ασθενών με παχυσαρκία και παρόμοιες παθήσεις.

Η 89bio, με έδρα το Σαν Φρανσίσκο, αναπτύσσει καινοτόμες θεραπείες για ηπατικές και καρδιομεταβολικές παθήσεις, όπως αναφέρει η Roche σε ανακοίνωσή της.

Στα βασικά της προγράμματα περιλαμβάνεται το φάρμακο pegozafermin, το οποίο ενδέχεται να αποτελέσει την καλύτερη θεραπεία στην κατηγορία του για μέτρια έως σοβαρή Μεταβολική Δυσλειτουργία που Σχετίζεται με Στεατοηπατίτιδα (MASH), μία από τις συχνότερες σχετιζόμενες παθήσεις της παχυσαρκίας. Η MASH αναπτύσσεται όταν λίπος συσσωρεύεται στο ήπαρ, προκαλώντας φλεγμονή και οδηγώντας πιθανώς σε σοβαρότερες καταστάσεις όπως κίρρωση και καρκίνο.

Η Roche θα εξαγοράσει τη 89bio έναντι 14,5 δολαρίων ανά μετοχή σε μετρητά κατά το κλείσιμο της συμφωνίας, που αντιστοιχεί σε συνολική αξία ιδίων κεφαλαίων περίπου 2,4 δισ. δολάρια. Οι μέτοχοι θα λάβουν επίσης μη διαπραγματεύσιμα δικαιώματα επί ενδεχόμενων μελλοντικών αξιών έως και 6 δολάρια ανά μετοχή σε μετρητά, ανεβάζοντας το συνολικό ύψος της συμφωνίας σε περίπου 3,5 δισ. δολάρια.

Η συμφωνία αναμένεται να ολοκληρωθεί το τέταρτο τρίμηνο του 2025.