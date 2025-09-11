Η Paramount ετοιμάζει προσφορά για την εξαγορά της Warner Bros - Εκτοξεύεται 30% η μετοχή

Η Paramount Skydance ετοιμάζει πρόταση εξαγοράς για την Warner Bros Discovery, η οποία υποστηρίζεται από την οικογένεια Έλισον, ανέφερε την Πέμπτη η Wall Street Journal, επικαλούμενη άτομα που γνωρίζουν την κατάσταση.

Η Paramount Skydance ετοιμάζει πρόταση εξαγοράς για την απόκτηση της Warner Bros Discovery, η οποία υποστηρίζεται από την οικογένεια Έλισον, ανέφερε την Πέμπτη η Wall Street Journal, επικαλούμενη άτομα που γνωρίζουν την κατάσταση.

Η προσφορά η οποία θα είναι σε μετρητά και θα αφορά ολόκληρη την εταιρεία, συμπεριλαμβανομένων των καλωδιακών δικτύων και του κινηματογραφικού στούντιο, ανέφερε το δημοσίευμα, το οποίο έρχεται λίγες εβδομάδες αφότου η εταιρεία του Ντέιβιντ Έλισον, Skydance, αγόρασε την Paramount Global έναντι 8,4 δισ. δολ. Ο Έλισον είναι γιος του δισεκατομμυριούχου Λάρι Έλισον.

Η Paramount αρνήθηκε να σχολιάσει, ενώ η Warner Bros δεν απάντησε αμέσως σε αίτημα του Reuters για σχολιασμό.

Μετά την είδηση η μετοχή της Warner Bros εκτοξεύεται σχεδόν 30%, ενώ η Paramount σημειώνει άνοδο 7%.

Η πιθανή προσφορά υπογραμμίζει τις εντεινόμενες πιέσεις συγχώνευσης στον τομέα των μέσων ενημέρωσης, καθώς οι παραδοσιακοί παίκτες αγωνίζονται να αποκτήσουν μερίδιο στο streaming εν μέσω της μείωσης της τηλεοπτικής τηλεθέασης και του αυξανόμενου κόστους περιεχομένου.

Μετά τη συγχώνευση της Paramount με την Skydance Media, ο Ντέιβιντ Έλισον αναζητά έναν τρόπο να ενισχύσει το κινηματογραφικό της πρόγραμμα και τις streaming φιλοδοξίες της, μειώνοντας παράλληλα το κόστος και αναδιαρθρώνοντας την προβληματική υπηρεσία Paramount+.

Μια τέτοια συγχώνευση μπορεί να αντιμετωπίσει ενδελεχή έλεγχο από την αντιμονοπωλιακή νομοθεσία. Ωστόσο, ο Λάρι Έλισον, του οποίου το 40% των μετοχών στον κολοσσό του cloud την Oracle, τον έχει εκτοξεύσει στο Νο. 2 στη λίστα των δισεκατομμυριούχων παγκοσμίως, είναι πιθανό να αξιοποιήσει τον τεράστιο πλούτο του καθώς και την πολιτική του επιρροή στην Ουάσινγκτον για να κλείσει αυτή τη συμφωνία.