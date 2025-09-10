Ευ. Μυτιληναίος: Τα αποτελέσματα αντανακλούν το όραμα της Metlen - Απόλυτα εφικτός ο στόχος για μερίδιο 30%

Το πρώτο εξάμηνο του 2025 επιβεβαιώνει την δύναμη και την ανθεκτικότητα του διαφοροποιημένου μοντέλου της Metlen, επισημαίνει σε ανάρτησή του στο Linkedin, ο Ευάγγελος Μυτιληναίος.

Ο Πρόεδρος και CEO της εταιρείας, υπογράμμισε ότι τα καθαρά κέρδη αναμένεται να φτάσουν περίπου τα 600 εκατ. ευρώ και τα EBITDA είναι σε τροχιά να ξεπεράσουν το 1 δισ. ευρώ για το σύνολο του έτους. Παράλληλα, επανέλαβε την δέσμευση του ομίλου να πετύχει τους στόχους που τέθηκαν στην Capital Markets Day για διπλασιασμό των EBITDA στα 1,9 δισ. - 2,08 δισ. ευρώ μεσοπρόθεσμα.

Επιπλέον, σημείωσε ότι «οι εν λόγω επιδόσεις, αντανακλούν πειθαρχημένη εκτέλεση, στοχευμένες επενδύσεις και ξεκάθαρο όραμα για το μέλλον. Όλα τα νέα project που ανακοινώθηκαν κατά την CMD προχωρούν σύμφωνα με τον προγραμματισμό με την δραστηριότητα στον τομέα της άμυνας να αναμένεται να συμβάλει σημαντικά από το 2026. Ο μετασχηματισμός μας βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη, με σημαντικές οργανωτικές αλλαγές που αναδιαμορφώνουν τις δραστηριότητές μας και ξεκλειδώνουν νέα αξία».

Στο conference call της Metlen με αφορμή τα οικονομικά αποτελέσματα του πρώτου μισού του 2025, είχα την ευκαιρία να συνομιλήσω με τραπεζίτες, αναλυτές και άλλα ενδιαφερόμενα μέλη για την θέση της διοίκησης σε διάφορα θέματα.

Είμαστε περήφανοι για τον ρόλο που διαδραματίζουμε στην εξέλιξη της αγοράς ενέργειας - όπου η ζήτηση και όχι η προσφορά, διαμορφώνουν σε μεγάλο βαθμό το σύστημα. Ως ο μεγαλύτερος καταναλωτής ενέργειας στην Ελλάδα και μία αναπτυσσόμενη δύναμη στην λιανική, συμβάλλουμε τόσο στη σταθερότητα του συστήματος και στην ανάπτυξη. Ο στόχος μας για μερίδιο αγοράς 30% είναι απόλυτα εφικτός, αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε στο 21%, κυρίως λόγω της οργανικής ανάπτυξης.

Η αποθήκευση ενέργειας αναδεικνύεται ως βασικός παράγοντας αυτής της μετάβασης. Με βαθιά εμπειρία σε όλη την Ευρώπη - συμπεριλαμβανομένης της εγκατάστασης του ενός τρίτου της αποθηκευτικής ισχύος του Ηνωμένου Βασιλείου - είμαστε προετοιμασμένοι να ανακοινώσουμε νέας μεγάλης κλίμακας έργα BESS στην Ελλάδα και στην ευρύτερη περιοχή, ενδυναμώνοντας τη θέση μας στην πρώτη γραμμή της ενεργειακής καινοτομίας. Η ισχυρή απόδοση του χαρτοφυλακίου ΑΠΕ, με την αποθήκευση να αναδεικνύεται καταλύτης, επιβεβαιώνει περαιτέρω την στρατηγική μας κατεύθυνση.

Την ίδια στιγμή, η ΜΕΤΚΑ, ο κατασκευαστικός μας βραχίονας, καταγράφει επιταχυνόμενη ανάπτυξη, με την κερδοφορία της να αναμένεται να τριπλασιαστεί φέτος. Η εταιρεία βρίσκεται σε πορεία να ξεπεράσει τα 100 εκατ. ευρώ σε EBITDA το 2025 και να φτάσει τα 150 εκατ. ευρώ το 2026 - επιβεβαιώνοντας τις φιλοδοξίες για νέους στόχους και σχεδιαζόμενη εισαγωγή στο Χρηματιστήριο Αθηνών πιθανώς ήδη από το 2026.

Αλλά πέρα από τα νούμερα υπάρχει κάτι βαθύτερο:

Πετυχαίνουμε τους στόχους μας επειδή είμαστε αδιάκοπα συγκεντρωμένοι στα αποτελέσματα

Η φιλοδοξία μας είναι η εξωστρέφεια - το να μεγαλώνουμε ανεξάρτητα από σύνορα και να επιστρέφουμε την αξία στους μετόχους αλλά και στην κοινωνία

Δεν ανταποκρινόμαστε απλά στους κανόνες της αγοράς - τους φτιάχνουμε

Και τα κάνουμε όλα αυτά χάρη στην αφοσίωση των ανθρώπων μας που παραμένουν η κινητήριος δύναμη πίσω από ό,τι κάνουμε.

Επομένως, η πρόσφατη εισαγωγή μας στο Χρηματιστήριο του Λονδίνου δεν είναι απλά ένα ορόσημο - είναι το φυσικό επόμενο έπειτα από χρόνια στρατηγικής δουλειάς, επιχειρηματικής αριστείας και δέσμευσης στα διεθνή πρότυπα. Αντανακλά την δύναμη του μοντέλου μας, την συνέπεια στην εκτέλεση και την φιλοδοξία που μας οδηγεί μπροστά.

Όμως δεν είναι αυτός ο προορισμός.

Είναι η αφετηρία για τα επόμενα κεφάλαια, καθώς προχωράμε μπροστά με αυτοπεποίθηση, σαφήνεια και σκοπό, αποφασισμένοι να πάμε πιο πέρα και να αφήσουμε ένα ουσιαστικό αποτύπωμα».