Κτήμα Λαζαρίδη: Αίτημα για squeeze out και διαγραφή από το Χρηματιστήριο Αθηνών

Αίτηση στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς κατέθεσε η Κτήμα Λαζαρίδη για την απόκτηση των υπολειπόμενων μετοχών που δεν κατέχει, με στόχο τη διαγραφή της από το Χρηματιστήριο Αθηνών.

Μετά τη δημόσια πρόταση, η εταιρεία ελέγχει πλέον το 97,51% των μετοχών της. Το επόμενο βήμα είναι η διαδικασία squeeze out, που αφορά περίπου το 2,48% των μετοχών και θα πραγματοποιηθεί στην ίδια τιμή με τη δημόσια πρόταση, δηλαδή 2,18 ευρώ ανά μετοχή.

Αναλυτικότερα:

Η "ΚΤΗΜΑ ΚΩΣΤΑ ΛΑΖΑΡΙΔΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ", κατόπιν ενημέρωσης που έλαβε από την εταιρεία με την επωνυμία "ΟΛΥΜΠΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ" (ο "Προτείνων"), ανακοινώνει στο επενδυτικό κοινό ότι την 09/09/2025 υπέβαλε προς έγκριση στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς αίτημα για την άσκηση του δικαιώματος εξαγοράς του συνόλου των κοινών, ονομαστικών, μετά ψήφου μετοχών της Εταιρείας που δεν κατέχει ο Προτείνων και τα Συντονισμένα Πρόσωπα, όπως αυτά ορίζονται στο από 23.07.2025 Πληροφοριακό Δελτίο. Η υποβολή αιτήματος για την άσκηση του δικαιώματος εξαγοράς γίνεται σύμφωνα με σχετική ρητή πρόβλεψη της παραγράφου 1.5.1 του ως άνω Πληροφοριακού Δελτίου.

Ειδικότερα, όπως αναφέρεται στο αίτημα του Προτείνοντος, μετά την ολοκλήρωση της Δημόσιας Πρότασης και συνεπεία αφενός της ολοκλήρωσης της εξωχρηματιστηριακής μεταβίβασης των Προσφερόμενων Μετοχών και αφετέρου των αποκτήσεων Μετοχών στις οποίες προέβη ο Προτείνων μέσω του Χ.Α. διαρκούσης της Δημόσιας Πρότασης έως και τη λήξη της Περιόδου Αποδοχής, ο Προτείνων και τα Συντονισμένα Πρόσωπα κατείχαν άμεσα και έμμεσα συνολικά 17.568.776 Μετοχές που αντιστοιχούν σε ποσοστό 97,51% περίπου του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας. Επιπλέον, σημειώνεται ότι από τη λήξη της Περιόδου Αποδοχής μέχρι και την 04.09.2025 ο Προτείνων προέβη σε επιπλέον αποκτήσεις 2.576 Μετοχών που αντιπροσωπεύουν ποσοστό 0,01% επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας.

Κατόπιν των ανωτέρω, με το αίτημά του προς την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, ο Προτείνων αιτείται, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3461/2006 και της Απόφασης υπ’ αρ. 1/644/22.4.2013 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, την έγκριση της άσκησης του δικαιώματος εξαγοράς των υπόλοιπων μετόχων της Εταιρείας τις οποίες δεν κατέχει ο ίδιος και τα Συντονισμένα Πρόσωπα, ήτοι κατά την 05/09/2025, συνολικά 446.120 μετοχών που αντιπροσωπεύουν ποσοστό περίπου 2,48% επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας, προσφέροντας για κάθε μία από αυτές το ποσό των 2,18 Ευρώ σε μετρητά, το οποίο ισούται με το αντάλλαγμα που προσέφερε στη Δημόσια Πρόταση (στο εξής το "Προσφερόμενο Αντάλλαγμα").

Επιπλέον, κατ’ αντιστοιχία με τη Δημόσια Πρόταση, από το καταβλητέο προς τους μετόχους Προσφερόμενο Αντάλλαγμα θα αφαιρεθούν:

1. Το ποσό που προκύπτει από τα δικαιώματα υπέρ της ΕΛ.Κ.Α.Τ. που αναλογούν στους Αποδεχόμενους Μετόχους σύμφωνα με την απόφαση αρ. 18 (συνεδρίαση 311/22.02.2021) του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΛ.Κ.Α.Τ.

2. Ο φόρος που προβλέπεται στο άρθρο 9 του Ν. 2579/1998, ο οποίος ανέρχεται σήμερα σε 0,10% και υπολογίζεται επί της αξίας συναλλαγής για τη μεταβίβαση των Μεταβιβαζόμενων Μετοχών στον Προτείνοντα.