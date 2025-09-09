Στο 20% ρίχνει στη συμμετοχή της στην ABN Amro η ολλανδική κυβέρνηση

Η τράπεζα με έδρα το Άμστερνταμ είδε μια «αλλαγή φρουράς» στο «τιμόνι» της, καθώς η Μαργκερίτ Μπεράρ ανέλαβε ως διευθύνουσα σύμβουλος τον Απρίλιο.

Σε νέα μείωση του μεριδίου της στην ABN Amro Bank προχωρά η κυβέρνηση της Ολλανδίας, καθώς συνεχίζει σταδιακά να συρρικνώνει τις συμμετοχές της στην τράπεζα που διέσωσε κατά τη διάρκεια της χρηματοπιστωτικής κρίσης.

Πλέον, το μερίδιό της θα μειωθεί σε περίπου 20% από το τρέχον 30,5%, ενώ βγάζει στην αγορά μετοχές αξίας περίπου 1,55 δισ. ευρώ σύμφωνα με το Bloomberg.

Η Ολλανδία δαπάνησε σχεδόν 22 δισ. ευρώ για τη διάσωση της ABN Amro κατά τη διάρκεια της κρίσης του 2008 και παρέμεινε ο μεγαλύτερος μέτοχός της.

Τον Μάιο, η κυβέρνηση δήλωσε ότι είχε μειώσει το μερίδιό της στην τράπεζα σε κάτω από το 1/3, γεγονός που συνεπαγόταν την απώλεια του δικαιώματός της για έγκριση αποφάσεων όπως αυξήσεις κεφαλαίου ή σημαντικές συμφωνίες.

Η τράπεζα με έδρα το Άμστερνταμ είδε μια «αλλαγή φρουράς» στο «τιμόνι» της, καθώς η Μαργκερίτ Μπεράρ ανέλαβε ως διευθύνουσα σύμβουλος τον Απρίλιο.

Το πρώην στέλεχος της BNP Paribas αναδιοργανώνει τη μονάδα εταιρικής τραπεζικής και έχει δεσμευτεί να παρουσιάσει μια νέα στρατηγική για την τράπεζα τον Νοέμβριο.

Υπό την ηγεσία της, η ABN Amro ολοκλήρωσε την εξαγορά της Hauck Aufhäuser Lampe, εμβαθύνοντας τη θέση της στον γερμανικό τομέα διαχείρισης περιουσίας.