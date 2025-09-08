Επιχειρήσεις | Ελλάδα

Alumil: Στις 30/09 η ΓΣ για ένταξη στον Αναπτυξιακό Νόμο

Newsroom
Viber Whatsapp
Μοιράσου το
Alumil: Στις 30/09 η ΓΣ για ένταξη στον Αναπτυξιακό Νόμο
Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης απαρτίας, οι μέτοχοι καλούνται σε Επαναληπτική Γενική Συνέλευση την 7η Οκτωβρίου 2025.

Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Alumil την 30η Σεπτεμβρίου 2025, ημέρα Τρίτη και ώρα 09:00 π.μ. στο υποκατάστημα της Εταιρείας (οδός Ιατρού Γωγούση 8 - 56429) στη Νέα Ευκαρπία Θεσσαλονίκης, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κατωτέρω θεμάτων της ημερησίας διατάξεως:

1. Υποβολή αιτήσεων υπαγωγής της Εταιρείας στον Αναπτυξιακό Νόμο 4887/2022, καθώς και έγκριση του τρόπου χρηματοδότησης των σχετικών επενδυτικών σχεδίων.

2. Εκλογή Ελεγκτικής Εταιρείας Ορκωτών Ελεγκτών για την παροχή υπηρεσιών διασφάλισης επί της Έκθεσης Βιωσιμότητας της Εταιρείας για τη χρήση 01.01.2025 έως 31.12.2025

Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης απαρτίας, οι μέτοχοι καλούνται με την παρούσα και χωρίς δημοσίευση νεότερης πρόσκλησης σε Επαναληπτική Γενική Συνέλευση την 7η Οκτωβρίου 2025, ημέρα Τρίτη και ώρα 09:00 π.μ., στον ίδιο ως άνω χώρο για συζήτηση και λήψη απόφασης επί του ανωτέρω μοναδικού θέματος της ημερήσιας διάταξης.

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάζονται αυτή τη στιγμή

Υποσχέσεις για ένα καλύτερο αύριο στους πολλούς από Κυριάκο - Σοβαρός Αλέξης, Δημοφιλής Γρηγόρης, Ισχυρή Μαρέβα

Mισθωτοί - συνταξιούχοι: Πόσα κερδίζουν με τη νέα φορολογική κλίμακα - Αναλυτικοί πίνακες

Στεγαστικό: Υπό συνεχή παρακολούθηση τα ενοίκια και τα Airbnb με επέκταση μέτρων

tags:
Alumil

BEST OF LIQUID MEDIA

gazzetta
gazzetta reader insider insider