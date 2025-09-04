Η Μediobanca απορρίπτει και την νέα προσφορά εξαγοράς της Monte dei Paschi

Επιβεβαίωσε την αντίθεσή της στην κίνηση αυτή, παρά το γεγονός πως η Monte dei Paschi έχει ήδη ξεπεράσει το ελάχιστο όριο αποδοχής της προσφοράς.

Απέρριψε και την βελτιωμένη προσφορά εξαγοράς από την Monte dei Pachi di Siena η Mediobanca, επιβεβαιώνοντας την αντίθεσή της στην κίνηση αυτή, παρά το γεγονός πως η Monte dei Paschi έχει ήδη ξεπεράσει το ελάχιστο όριο αποδοχής της προσφοράς.

Το διοικητικό συμβούλιο της Mediobanca, «επαναλαμβάνει ότι η προσφορά στερείται βιομηχανικής λογικής. Η πρόταση εκφράζει μία αποτίμηση της Mediobanca που είναι εντελώς ανεπαρκής», αναφέρεται σε ανακοίνωση της ιταλικής τράπεζας.

Νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, η Monte dei Paschi ανακοίνωσε την Τρίτη ότι θα καταβάλει επιπλέον 0,90 ευρώ για κάθε μετοχή της Mediobanca που προσφέρεται. Μέχρι πρότινος, η πρόταση προέβλεπε μόνο ανταλλαγή 2,533 μετοχών της Monte Paschi για καθεμία της Mediobanca. Η κίνηση αυτή οδήγησε στην υπέρβαση του ορίου αποδοχής του 35%, που είχε τεθεί ως προϋπόθεση για την ενεργοποίηση της υποχρεωτικής εξαγοράς.



Η εξέλιξη αυτή ανοίγει τον δρόμο για την Monte Paschi να αναλάβει τον έλεγχο της ανταγωνίστριας τράπεζας. Η συγχώνευσή τους θα δημιουργούσε τον τρίτο μεγαλύτερο τραπεζικό πόλο της Ιταλίας με περιουσιακά στοιχεία άνω των 200 δισ. ευρώ.

Με την νέα πρότασή της, η Monte Paschi αποτιμούσε την Mediobanca στα 19,85 ευρώ ανά μετοχή ήτοι 16,1 δισ. ευρώ έναντι της τιμής 19,71 ευρώ ανά μετοχή που ήταν το κλείσιμο της μετοχής την Τετάρτη.

Ο διευθύνων σύμβουλος της Mediobanca, Αλμπέρτο Νάγκελ, αντιτίθεται στη συμφωνία από τη στιγμή που η Monte Paschi ξεκίνησε τις προσπάθειες εξαγοράς τον Ιανουάριο, υποστηρίζοντας ότι θα καταστρέψει την αξία της εταιρείας. Οι προσπάθειές του υπέστησαν σημαντικό πλήγμα τον Αύγουστο, όταν οι επενδυτές της Mediobanca απέρριψαν το εναλλακτικό του σχέδιο για την εξαγορά της Banca Generali SpA.

Από την άλλη, ο Λοβάλιο της Monte Paschi δήλωσε ότι όταν αποκτήσει τον έλεγχό της θα απομακρύνει τον Νάγκελ από την θέση του.

Μέχρι στιγμής, οι επενδυτές έχουν προσφέρει το 38,5% των μετοχών της Mediobanca, σύμφωνα με στοιχεία που δημοσιοποιήθηκαν την Τετάρτη από το Borsa Italiana. Ο Λοβάλιο είχε νωρίτερα μειώσει το όριο αποδοχής στο 35%.