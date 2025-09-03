American Eagle: Ξεπέρασαν τις εκτιμήσεις τα αποτελέσματα - Εκτόξευση 24% της μετοχής

Η εταιρεία επανέκδωσε το guidance του έτους, ενώ το είχε αποσύρει νωρίτερα φέτος, και αναμένει ότι οι συγκρίσιμες πωλήσεις θα παραμείνουν σχετικά σταθερές, καλύτερα από τη μείωση 0,2% που είχαν προβλέψει οι αναλυτές.

Εκτοξεύεται σχεδόν 24% η μετοχή της American Eagle στις μετασυνεδριακές συναλλαγές της Wall Street, αφότου η εταιρεία ρούχων ανακοίνωσε αποτελέσματα για το β' τρίμηνο που ξεπέρασαν τις προσδοκίες και δήλωσε ότι η διαφημιστική καμπάνια της με την Σίντνεϊ Σουίνι είναι η «καλύτερή της» μέχρι σήμερα.

Η αμφιλεγόμενη διαφήμιση με την γνωστή ηθοποιό οδήγησε σε κριτική και αντιδράσεις, ωστόσο σε συνδυασμό με την συνεργασία της εταιρείας με τον σταρ του NFL Τράβις Κέλτσε, οδήγησε στην προσέλκυση νέων πελατών και σε θετική επισκεψιμότητα σε όλα τα κανάλια.

«Η φθινοπωρινή περίοδος ξεκινά θετικά. Χάρη στην ενίσχυση της γκάμας προϊόντων και την επιτυχία των πρόσφατων διαφημιστικών καμπανιών με τους Σίντνεϊ Σουίνι και Τράβις Κέλτσε, παρατηρήσαμε αύξηση της αναγνωρισιμότητας της μάρκας, της αφοσίωσης των πελατών και των συγκρίσιμων πωλήσεων», δήλωσε ο Διευθύνων Σύμβουλος Jay Schottenstein.

Επιπλέον, η εταιρεία επανέκδωσε το guidance του έτους, ενώ το είχε αποσύρει νωρίτερα φέτος, και αναμένει ότι οι συγκρίσιμες πωλήσεις θα παραμείνουν σχετικά σταθερές, καλύτερα από τη μείωση 0,2% που είχαν προβλέψει οι αναλυτές, σύμφωνα με την StreetAccount. Η εταιρεία αναμένει πλέον τα λειτουργικά έσοδα για το σύνολο του έτους να κυμανθούν μεταξύ 255 και 265 εκατομμυρίων δολαρίων, από 360 έως 375 εκατομμύρια δολάρια που ήταν η προηγούμενη πρόβλεψη.

Για το β΄ τρίμηνο που έληξε στις 2 Αυγούστου, τα καθαρά κέρδη της εταιρείας ήταν 77,6 εκατ. δολάρια, ή 45 σεντς ανά μετοχή, σε σύγκριση με 77,3 εκατομμύρια δολάρια, ή 39 σεντς ανά μετοχή, ένα χρόνο νωρίτερα. Τα έσοδα ανήλθαν στα 1,28 δισ. δολάρια έναντι 1,24 δισ. που αναμενόταν.

Οι πωλήσεις μειώθηκαν στα 1,28 δισ. δολάρια, ελαφρώς χαμηλότερα από τα 1,29 δισεκατομμύρια δολάρια ένα χρόνο νωρίτερα.

Μέχρι στιγμής, η πορεία της American Eagle έχει επηρεαστεί από λάθη στο μάρκετινγκ, τους δασμούς και την αβεβαιότητα των καταναλωτών οι οποίοι είναι πιο επιλεκτικοί στις δαπάνες τους. Για να αντιστρέψει την κατάσταση, η εταιρειά λάνσαρε την καμπάνια με την Σίντνεϊ Σουίνι λίγο πριν την περίοδο των αγορών για την επιστροφή στο σχολείο, ωστόσο για κάποιους είχε τα αντίθετα αποτελέσματα.

Το σλόγκαν του διαφημιστικού «Η Σίντνεϊ Σουίνι έχει υπέροχα τζιν» - έχει οδηγήσει ορισμένους επικριτές να πουν ότι το σχόλιο ήταν διττό. Αντί να αφορά τα παντελόνια, αφορούσε στην πραγματικότητα τα φυλετικά χαρακτηριστικά της ηθοποιού και το γεγονός ότι έχει ξανθά μαλλιά και μπλε μάτια.

Η καμπάνια ξεκίνησε στις 23 Ιουλίου, στο τέλος του δεύτερου τριμήνου του οικονομικού έτους της American Eagle, και παρά τις αντιδράσεις η εταιρεία δήλωσε ότι μέχρι στιγμής έχει στεφθεί με επιτυχία. Σε συνδυασμό με τη συνεργασία που ξεκίνησε με τον Κέλτσε, η American Eagle δήλωσε ότι κέρδισε 700.000 νέους πελάτες και ότι η επισκεψιμότητα σε όλα τα κανάλια ήταν «σταθερά θετική» καθ' όλη τη διάρκεια του Αυγούστου.