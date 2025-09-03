Μέσω placement η αποεπένδυση της EBRD από την Τράπεζα Κύπρου

Private placement για την αποεπένδυση της EBRD διενεργήθηκε στην Τράπεζα Κύπρου, σύμφωνα με πληροφορίες του insider.gr.

Μέσω ιδιωτικής τοποθέτησης αποεπενδύεται από την Τράπεζα Κύπρου η EBRD, ο τρίτος μεγαλύτερος μέτοχος στην κυπριακή τράπεζα. Σύμφωνα με πληροφορίες του insider.gr, η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης, διέθεσε περί τις 22,4 εκατ. μετοχές της τράπεζας, ήτοι ποσοστό 5,14%, μέσω βιβλίου προσφορών (book building), το οποίο καλύφθηκε άμεσα.

Η EBRD μαζί με την υπό εκκαθάριση Λαϊκή, αλλά και το δίδυμο CarVal - Caius αποτελούσαν το μπλοκ πωλητών που θα αποεπενδύονταν από την Τράπεζα Κύπρου, αναζητώντας απλώς το κατάλληλο χρονικό σημείο.

Η πρώην Λαϊκή διέθεσε το 4,83% της Κύπρου, μέσω private placement, ενώ CarVal - Caius κρατώντας χαμηλούς τόνους και αρκετά σιωπηρά εκμεταλλεύτηκαν κατά διαστήματα, το υψηλό ενδιαφέρον ξένων funds για μετοχές της τράπεζας για να «τριμάρουν» περαιτέρω τις θέσεις του. Έτσι, η επάνοδος στο Χρηματιστήριο Αθηνών λειτούργησε ως «βαλβίδας αποσυμπίεσης» ώστε να διοχετευθεί στην αγορά πάνω από το 17% του μετοχικού κεφαλαίου της Bank of Cyprus Holdings.

Δεύτερος μεγαλύτερος μέτοχος μετά τη Senvest, με ποσοστό 9,5% είναι η Lamesa Investments, συμφερόντων του Ρώσου επιχειρηματία και ολιγάρχη Victor Vekselberg, ο οποίος, άθελα του, βρέθηκε με την παραπάνω μετοχική θέση, όταν τμήμα των υψηλών του καταθέσεων «κουρεύτηκε» στο bail - in του 2014, με φόντο την απορρόφηση της Λαϊκής. Ποσοστό 3,37% κατέχει η Osome Investments, επίσης ρωσικών συμφερόντων, ενώ μικρότερες θέσεις κατέχουν και άλλοι Ρώσοι επιχειρηματίες.

Σύμφωνα με πληροφορίες , δεν καθίστανται ούτε ανάγκη αλλά ούτε και επιλογή των ρωσικών κεφαλαίων να αποεπενδύσουν από την Κύπρου διότι όλα έχουν «παγώσει» ελέω των ευρωπαϊκών κυρώσεων στη βάση της πολεμικής σύρραξης μεταξύ Ρωσίας - Ουκρανίας.

Ακόμη και εάν οι Ρώσοι θελήσουν να πουλήσουν, τα αντληθέντα κεφάλαια δε θα μπορούν να τα απορροφήσουν (το ίδιο συμβαίνει και με τα μερίσματα που λαμβάνουν). Συνεπώς αποτελούν έναν «ακούνητο παίκτη» στο μετοχολόγιο της τράπεζας. Άγνωστο βέβαια παραμένει αν στη ζέση του επόπτη για επίλυση του μετοχικού αδιεξόδου, υπάρξει μεγαλύτερη ευελιξία κινήσεων, εγχείρημα που και πάλι κρίνεται ως αυξημένου βαθμού δυσκολίας.