Formula 1: Σε πάνω από 4 δισ. δολάρια αποτιμάται η αξία της McLaren

Η McLaren Racing, η ομάδα της Formula 1 που αυτή τη στιγμή ηγείται του πρωταθλήματος, θα αποτιμηθεί σε πάνω από 3 δισ. λίρες (4,1 δισ. δολάρια) σε μια πώληση μεριδίου, μεταδίδει το Bloomberg επικαλούμενο δύο πηγές, γεγονός που υπογραμμίζει τη συνεχιζόμενη αισιοδοξία των επενδυτών για το άθλημα.

Η McLaren Racing, η ομάδα της Formula 1 που αυτή τη στιγμή ηγείται του πρωταθλήματος, θα αποτιμηθεί σε πάνω από 3 δισ. λίρες (4,1 δισ. δολάρια) σε μια πώληση μεριδίου, μεταδίδει το Bloomberg επικαλούμενο δύο πηγές, γεγονός που υπογραμμίζει τη συνεχιζόμενη αισιοδοξία των επενδυτών για το άθλημα.

Οι ιδιοκτήτες της McLaren Group Limited -το κρατικό επενδυτικό ταμείο του Μπαχρέιν Mumtalakat και η CYVN Holdings με έδρα το Άμπου Ντάμπι- θα αναλάβουν πλήρως τον έλεγχο της αγωνιστικής ομάδας, δήλωσαν οι ίδιες πηγές, ζητώντας ανωνυμία.

Θα εξαγοράσουν το 30% των μετοχών που ανήκουν στην MSP Sports Capital και σε άλλους μετόχους μειοψηφίας, οι οποίοι είχαν επενδύσει στη McLaren το 2020 με αποτίμηση 560 εκατ. λίρες. Ο κληρονόμος της Walmart, Ρομπ Γουόλτον, ήταν επίσης επενδυτής σε εκείνο τον γύρο χρηματοδότησης, όπως είχε αναφέρει προηγουμένως το Bloomberg.