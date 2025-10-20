Ειδήσεις | Ελλάδα

Εντοπισμός και διάσωση 37 αλλοδαπών νότια της Γαύδου

Newsroom
Viber Whatsapp
Μοιράσου το
Εντοπισμός και διάσωση 37 αλλοδαπών νότια της Γαύδου
Στον εντοπισμό και την περισυλλογή 37 αλλοδαπών επιβαινόντων σε σκάφος, στη θαλάσσια περιοχή 0,5 ναυτικά μίλια νότια της Γαύδου προχώρησε πλοίο της δύναμης frontex υπό τον συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΕΚΣΕΔ).

Στον εντοπισμό και την περισυλλογή 37 αλλοδαπών επιβαινόντων σε σκάφος, στη θαλάσσια περιοχή 0,5 ναυτικά μίλια νότια της Γαύδου προχώρησε πλοίο της δύναμης frontex υπό τον συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΕΚΣΕΔ).

Οι αλλοδαποί μεταφέρονται με ασφάλεια στο λιμάνι του Κόκκινου Πύργου Ηρακλείου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάζονται αυτή τη στιγμή

Ο Ολυμπιακός έχει τον Βαγγέλη Μαρινάκη - Η Μπαρτσελόνα, ποιον;

Ανελκυστήρες: «Φάκα» για τα «μαύρα» η πιστοποίηση των ασανσέρ

Αναμονή για τα δάνεια του ν. Κατσέλη - Αναστάτωση για το ΧΑ - Κλειδώνουν οι αλλαγές στο Ταμείο Ανάκαμψης

tags:
Μεταναστευτικό
Λιμενικό
Φόρτωση BOLM...
gazzetta
gazzetta reader insider insider