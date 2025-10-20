Εντοπισμός και διάσωση 37 αλλοδαπών νότια της Γαύδου

Στον εντοπισμό και την περισυλλογή 37 αλλοδαπών επιβαινόντων σε σκάφος, στη θαλάσσια περιοχή 0,5 ναυτικά μίλια νότια της Γαύδου προχώρησε πλοίο της δύναμης frontex υπό τον συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΕΚΣΕΔ).

Στον εντοπισμό και την περισυλλογή 37 αλλοδαπών επιβαινόντων σε σκάφος, στη θαλάσσια περιοχή 0,5 ναυτικά μίλια νότια της Γαύδου προχώρησε πλοίο της δύναμης frontex υπό τον συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΕΚΣΕΔ).

Οι αλλοδαποί μεταφέρονται με ασφάλεια στο λιμάνι του Κόκκινου Πύργου Ηρακλείου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ