Χρηματοδότηση 250 εκατ. ευρώ από την ΕΤΕπ στην ΕΥΔΑΠ

Η χρηματοδότηση θα στηρίξει το πρώτο εκτεταμένο επενδυτικό πρόγραμμα της ΕΥΔΑΠ, με στόχο τη βελτίωση των υπηρεσιών ύδρευσης και αποχέτευσης για περισσότερους από 4 εκατομμύρια πολίτες στην Αττική.

Νέο χρηματοδοτικό πλαίσιο, ύψους 250 εκατ. ευρώ με την ΕΥΔΑΠ, υπέγραψε η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ), για την υποστήριξη του νέου επενδυτικού προγράμματος συνολικού ύψους 514 εκατ. ευρώ, με στόχο τον εκσυγχρονισμό και την αναβάθμιση των υπηρεσιών ύδρευσης και αποχέτευσης για περισσότερους από 4 εκατομμύρια πολίτες στην Περιφέρεια Αττικής.

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, η συμφωνία σηματοδοτεί ένα σημαντικό βήμα για την ΕΥΔΑΠ, καθώς αξιοποιεί για πρώτη φορά πρόσβαση σε μακροπρόθεσμη χρηματοδότηση για την υλοποίηση του στρατηγικού της επενδυτικού σχεδίου. Τα έργα, που θα υλοποιηθούν κατά την περίοδο 2025-2030, θα ενισχύσουν την αξιοπιστία, την ασφάλεια και τη βιωσιμότητα των υπηρεσιών ύδρευσης σε μία από τις πιο πυκνοκατοικημένες μητροπολιτικές περιοχές της Ευρώπης. Παράλληλα, θα συμβάλουν στις προσπάθειες προσαρμογής της Ελλάδας στην κλιματική αλλαγή, ενισχύοντας την ανθεκτικότητά της στην ξηρασία και περιορίζοντας το περιβαλλοντικό αποτύπωμα των αστικών δικτύων ύδρευσης.

Σύγχρονες υποδομές για ένα βιώσιμο μέλλον

Το επενδυτικό πρόγραμμα περιλαμβάνει ένα ευρύ φάσμα έργων με μακροπρόθεσμα οφέλη για τους πολίτες και το περιβάλλον, όπως:

Αντικατάσταση και εκσυγχρονισμός των δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης

Αναβάθμιση των εγκαταστάσεων επεξεργασίας πόσιμου και αποχετευτικού νερού

Εγκατάσταση έξυπνων μετρητών για τη βελτίωση της αποδοτικότητας και τη μείωση απωλειών

Εφαρμογή ψηφιακών συστημάτων και αυτοματισμών στο δίκτυο

Μέτρα ενεργειακής αποδοτικότητας για τον περιορισμό του λειτουργικού κόστους και των εκπομπών.

Οι αναβαθμίσεις αυτές θα ενισχύσουν την ποιότητα του πόσιμου νερού, θα προστατεύσουν τη δημόσια υγεία, θα περιορίσουν τη ρύπανση και θα βοηθήσουν την Αθήνα να προσαρμοστεί στις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής. Παράλληλα, θα διασφαλίσουν τη συνεχή συμμόρφωση με τις ευρωπαϊκές οδηγίες για το νερό και το περιβάλλον.

Ο αντιπρόεδρος της ΕΤΕπ, Γιάννης Τσακίρης, δήλωσε: «Η πρόσβαση σε καθαρό και ασφαλές νερό αποτελεί θεμελιώδες δικαίωμα και βασικό πυλώνα για τη δημόσια υγεία, την κοινωνική συνοχή και την ανθεκτικότητα της οικονομίας. Με τη σημερινή συμφωνία, η ΕΥΔΑΠ κάνει ένα αποφασιστικό βήμα εκσυγχρονισμού των υποδομών της, ώστε να προσφέρει ποιοτικές υπηρεσίες ύδρευσης και αποχέτευσης σε περισσότερους από τέσσερα εκατομμύρια πολίτες στην Αττική. Έξυπνοι μετρητές, ψηφιακά συστήματα, ενεργειακά αποδοτικές λύσεις και σύγχρονες εγκαταστάσεις θα μειώσουν τις απώλειες νερού, θα περιορίσουν τις εκπομπές και θα θωρακίσουν την Αθήνα απέναντι στις κλιματικές προκλήσεις. Στην Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων είμαστε περήφανοι που στηρίζουμε αυτή τη στρατηγική επένδυση όχι μόνο μέσω αυτής της νέας χρηματοδοτικής συμφωνίας αλλά και μέσω συμβουλευτικών υπηρεσιών, συμβάλλοντας ώστε η μητροπολιτική περιοχή της Αθήνας να γίνει πιο βιώσιμη και πιο ανθεκτική για τις επόμενες γενιές.»

Ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου, προέβη στην ακόλουθη δήλωση: «Η χρηματοδότηση της ΕΥΔΑΠ από την ΕΤΕπ, για πρώτη φορά σε μακροπρόθεσμο ορίζοντα και με στόχο την υλοποίηση ενός στρατηγικού επενδυτικού σχεδίου, επιβεβαιώνει τη βούλησή μας να αντιμετωπίσουμε τη λειψυδρία - ένα χρόνιο πρόβλημα για τη χώρα - και ταυτόχρονα να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες προς τέσσερα εκατομμύρια πολίτες στην Αττική. Η ΕΥΔΑΠ και η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων ενώνουν τις δυνάμεις τους στον αγώνα απέναντι στην πρόκληση της λειψυδρίας. Με σύγχρονα δίκτυα και εγκαταστάσεις, με αξιοποίηση της τεχνολογίας για τη μείωση των απωλειών νερού και με χαμηλότερο κόστος λειτουργίας, διορθώνουμε χρόνιες παθογένειες και διασφαλίζουμε το αυτονόητο δικαίωμα όλων: την πρόσβαση σε ποιοτικό, επαρκές και οικονομικό νερό. Γιατί το νερό είναι δημόσιο αγαθό, πολύτιμο και αναντικατάστατο - η ίδια η πηγή της ζωής».

Ο πρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΥΔΑΠ, Γιώργος Στεργίου δήλωσε: «Η υπογραφή της σύμβασης μεταξύ Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων και ΕΥΔΑΠ αναδεικνύει την εμπιστοσύνη του σημαντικότερου επενδυτικού βραχίονα της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην εταιρεία μας και στην ικανότητα της να σχεδιάζει και να υλοποιεί μεγάλα και κρίσιμα έργα υποδομής. Έργα που με τη συγκεκριμένη συνεργασία επιταχύνονται προς όφελος των εκατομμυρίων πολιτών της Αττικής αφού αναβαθμίζουν τα παλαιά τμήματα του δικτύου με αποτέλεσμα περιορισμένες διαρροές και ακόμα λιγότερες διακοπές νερού».

Ο διευθύνων σύμβουλος της ΕΥΔΑΠ, Χάρης Σαχίνης δήλωσε: «Είμαστε ενθουσιασμένοι που συνεργαζόμαστε με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων σε ένα έργο που στηρίζει το όραμα μας για μετασχηματισμό της ΕΥΔΑΠ σε μία σύγχρονη Εταιρεία υποδομών ύδρευσης και αποχέτευσης, που θα ανταποκρίνεται πλήρως στις προκλήσεις της κλιματικής αλλαγής και των ευκαιριών που αναδύονται από αυτή. Το επενδυτικό μας πρόγραμμα είναι ζωτικής σημασίας για να διασφαλίσουμε ότι θα συνεχίσουμε να παρέχουμε ασφαλείς, αξιόπιστες και αποτελεσματικές υπηρεσίες ύδρευσης στους πελάτες μας, αντιμετωπίζοντας παράλληλα τις μελλοντικές προκλήσεις στη διαχείριση νερού».

Στήριξη μεταρρυθμίσεων και ευρωπαϊκών κλιματικών στόχων

Η χρηματοδότηση έρχεται σε μια περίοδο που η Ελλάδα, μέσω αρχών όπως και η Ρυθμιστική Αρχή Αποβλήτων, Ενέργειας και Υδάτων (ΡΑΑΕΥ), προχωρά σε σημαντικές μεταρρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό της ρύθμισης των υπηρεσιών ύδρευσης και αποχέτευσης.

Η συγκεκριμένη πράξη δεν στηρίζει μόνο τις αναγκαίες υποδομές, αλλά και ευρύτερους πολιτικούς στόχους, όπως:

• Την κλιματική δράση και την περιβαλλοντική βιωσιμότητα

• Την κοινωνική και εδαφική συνοχή, καθώς η Αττική ταξινομείται ως «περιφέρεια μετάβασης» στο πλαίσιο της Πολιτικής Συνοχής της ΕΕ

• Την Πρωτοβουλία Ανθεκτικότητας στο Νερό της ΕΕ και την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία

• Τη στρατηγική της Ελλάδας για βιώσιμη και προσιτή διαχείριση του νερού.

Συμβουλευτική υποστήριξη και μακροπρόθεσμος σχεδιασμός

Πέρα από τη χρηματοδότηση, η ΕΤΕπ παρείχε συμβουλευτική υποστήριξη στην ΕΥΔΑΠ κατά την προετοιμασία του επενδυτικού προγράμματος μέσω του InvestEU Advisory Hub, συμβάλλοντας στη διαμόρφωση μιας ολοκληρωμένης και κλιματικά ανθεκτικής στρατηγικής. Η υποστήριξη αυτή εκτιμήθηκε ιδιαίτερα από την ΕΥΔΑΠ, η οποία εξέφρασε ενδιαφέρον για τη συνέχιση της συνεργασίας στο πλαίσιο του InvestEU Advisory Hub και την ενίσχυση των συνεργειών μεταξύ της ΕΤΕπ και των ίδιων της των εργαλείων προετοιμασίας έργων, με στόχο ακόμη μεγαλύτερο αντίκτυπο.

Η χρηματοδότηση της ΕΤΕπ καλύπτει έως και το 50% του τρέχοντος προγράμματος των €514 εκατ. που αποτελεί μέρος του συνολικού επενδυτικού της προγράμματος ύψους €2,5 δις, με το υπόλοιπο να καλύπτεται από ίδια κεφάλαια της εταιρείας και ενδεχόμενη πρόσθετη χρηματοδότηση από άλλες πηγές.