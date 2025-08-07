Metlen: «Ναι» από Επ. Κεφαλαιαγοράς στο squeeze out – Τέλος στη διαπραγμάτευση στις 25/8

Στην επόμενη φάση περνά η ολοκλήρωση της προαιρετικής δημόσιας πρότασης ανταλλαγής μετοχών από τη Metlen.

Στην επόμενη φάση περνά η ολοκλήρωση της προαιρετικής δημόσιας πρότασης ανταλλαγής μετοχών από τη Metlen Energy & Metals PLC, καθώς η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ενέκρινε το αίτημα της εταιρείας για την άσκηση του δικαιώματος εξαγοράς των υπολοίπων μετοχών της Metlen Α.Ε. που δεν απέκτησε στο πλαίσιο της πρότασης. Το Δικαίωμα Εξαγοράς θα εφαρμοστεί επί 14,08 εκατ. μετοχών (περίπου 9,84%), με δυνατότητα ανταλλαγής τους είτε με νέες μετοχές της Metlen PLC είτε με καταβολή μετρητών. Η διαπραγμάτευση των μετοχών της Metlen A.E. στο ΧΑ θα διακοπεί οριστικά στις 25 Αυγούστου 2025.

1. Σύμφωνα με το Άρθρο 2 της απόφασης 1/644/22.4.2013 του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (η «ΕΚ») (η «Απόφαση 1/644»), η Metlen Energy & Metals PLC (η «Metlen PLC»), ανακοινώνει ότι, στις 07.08.2025, το Δ.Σ. της ΕΚ ενέκρινε το από 04.08.2025 γραπτό

αίτημα της Metlen PLC σχετικά με την άσκηση του κατ΄ άρθρο 27 του Ν. 3461/2006 (ο «Νόμος») δικαιώματος εξαγοράς (το «Δικαίωμα Εξαγοράς») των υπολοίπων κοινών ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας €0,97 εκάστη (οι «Μετοχές Metlen Α.Ε.») εκδόσεως της Metlen Energy & Metals Α.Ε. (η «Metlen Α.Ε.»), τις οποίες δεν απέκτησε η Metlen PLC μέσω της προαιρετικής δημόσιας πρότασης ανταλλαγής που υπέβαλε στις 25.06.2025 σύμφωνα με το Νόμο (η «Δημόσια Πρόταση»), έναντι νεοεκδιδόμενων σε Ευρώ, κοινών ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας €11,00 εκάστη, εκδόσεως της Metlen PLC (οι «Μετοχές του Ανταλλάγματος»).

Η ως άνω έγκριση από το Δ.Σ. της ΕΚ κοινοποιήθηκε στην Metlen PLC στις 07.08.2025, ενώ ως ημερομηνία παύσης της διαπραγμάτευσης των Μετοχών Metlen A.E. στο Χρηματιστήριο Αθηνών (το «XA») ορίστηκε η 25.08.2025. Από την ίδια ημερομηνία, παύει και η δυνατότητα άσκησης του κατ’ άρθρο 28 του Νόμου δικαιώματος εξόδου, λόγω της διακοπής της διαπραγμάτευσης των Μετοχών Metlen A.E.

2. Κατά τη λήξη της συνεδρίασης του ΧΑ στις 07.08.2025, το Δικαίωμα Εξαγοράς αφορά στην απόκτηση 14,083,937 Μετοχών Metlen A.E. (οι «Σχετικές Μετοχές»), που αντιστοιχούν σε περίπου 9,84% του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Metlen Α.Ε., με αντάλλαγμα, κατ’ επιλογή του οικείου κατόχου Σχετικών Μετοχών, είτε μίας Μετοχής του Ανταλλάγματος για κάθε Σχετική Μετοχή, είτε καταβολής ποσού €39,62 σε μετρητά για κάθε Σχετική Μετοχή (το «Αντάλλαγμα σε Μετρητά»):

Σημειώνεται ότι η Metlen PLC θα αναλάβει την καταβολή των δικαιωμάτων εκκαθάρισης, υπέρ της Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Ανώνυμη Εταιρεία που άλλως βαρύνουν τους κατόχους Σχετικών Μετοχών.

3. Αναφορικώς με το Δικαίωμα Εξαγοράς σημειώνονται τα ακόλουθα:

(α) Στο πλαίσιο του Δικαιώματος Εξαγοράς, οι κάτοχοι των Σχετικών Μετοχών θα δικαιούνται να επιλέξουν να λάβουν Μετοχές του Ανταλλάγματος σε λογιστική μορφή είτε μέσω του συστήματος CREST είτε μέσω του Ελληνικού Συστήματος Άυλων Τίτλων (το «Σ.Α.Τ.»)

(β) Η μεταβίβαση Σχετικών Μετοχών έναντι Μετοχών του Ανταλλάγματος κατ’ ενάσκηση του Δικαιώματος Εξαγοράς δεν υπόκειται στον προβλεπόμενο στην Ελλάδα φόρο πώλησης 0,10%, ενώ η μεταβίβασή τους έναντι του Ανταλλάγματος σε Μετρητά υπόκειται σε αυτόν το φόρο που βαρύνει τον μεταβιβάζοντα.

(γ) Προκειμένου να επιλέξουν να λάβουν είτε Μετοχές του Ανταλλάγματος είτε το Αντάλλαγμα σε Μετρητά δυνάμει του Δικαιώματος Εξαγοράς, οι κάτοχοι Σχετικών Μετοχών θα πρέπει να παράσχουν εγκαίρως σχετική εντολή στο συμμετέχοντα/διαμεσολαβητή τους στο Σ.Α.Τ. (ο «Συμμετέχων/Διαμεσολαβητής του Σ.Α.Τ.») και να τον εξουσιοδοτήσουν να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες ώστε να παραλάβει για λογαριασμό τους το είδος του ανταλλάγματος που θα έχουν επιλέξει κατά τη διαδικασία του Δικαιώματος Εξαγοράς. Έντυπο της σχετικής δήλωσης επιλογής θα διατεθεί στους κατόχους Σχετικών Μετοχών μέσω των Συμμετεχόντων/Διαμεσολαβητών του Σ.Α.Τ.

(δ) Σε περίπτωση που, στο πλαίσιο του Δικαιώματος Εξαγοράς, κάτοχος Σχετικών Μετοχών:

(i) Δεν επέλεξε να λάβει το Αντάλλαγμα σε Μετρητά ή Μετοχές του Ανταλλάγματος είτε μέσω του CREST ή του Σ.Α.Τ., ο εν λόγω κάτοχος θα λάβει Μετοχές Ανταλλάγματος, οι οποίες θα πιστωθούν αρχικά στον λογαριασμό τίτλων του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων στο Σ.Α.Τ.

(ii) Επέλεξε να λάβει Μετοχές του Ανταλλάγματος μέσω του CREST, αλλά παρέλειψε είτε να προβεί εγκαίρως στις απαραίτητες διευθετήσεις με τον συμμετέχοντα στο CREST του κατόχου για την παραλαβή των εν λόγω μετοχών μέσω του CREST, είτε παρέλειψε να παράσχει, ή δεν παρείχε έγκαιρα τις απαιτούμενες πληροφορίες ή τα έγγραφα που προβλέπονται προς το σκοπό αυτό ή αυτές οι πληροφορίες και αυτά τα έγγραφα είναι εσφαλμένες/εσφαλμένα ή ελλιπείς/ελλιπή, ο εν λόγω κάτοχος θα λάβει αρχικά Μετοχές του Ανταλλάγματος σε έγχαρτη μορφή.

Ειδικότερα, το ΔΣ της Επ. Κεφαλαιαγοράς κατά την 1060η/7.8.2025 συνεδρίασή του αποφάσισε: