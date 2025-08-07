Νεμπής (OTE): Οι πυλώνες ανάπτυξης για τη διατήρηση της ηγετικής θέσης της Cosmote - Telekom

Τι ανέφερε ο CEO του ΟΤΕ για την πορεία της Cosmote Telekom. Έμφαση σε οπτικές ίνες, συνδρομητική και ICT.

Περαιτέρω έδαφος στις οπτικές ίνες κέρδισε ο ΟΤΕ στο β' τρίμηνο του έτους χάρη και στο κουπόνι επιδότησης Gigabit Voucher που τρέχει αυτή την περίοδο, ενισχύοντας παράλληλα την συνδρομητική του βάση και με τη λύση Fixed Wireless Access, η οποία εμφανίζει αντίστοιχη εποχικότητα με τον τουρισμό. Οι συνδρομητές οπτικών ινών δε, παραμένουν στο στόχαστρο και για τη συνέχεια, με τη διοίκηση να ποντάρει παράλληλα και στην τηλεόραση αλλά και στα έργα ICT ως πυλώνες ανάπτυξης για τη διατήρηση της ηγετικής της θέσης στην αγορά.

Αύξηση συνδέσεων FTTH με την βοήθεια των κουπονιών

«Το β’ τρίμηνο του 2025 καταγράφηκε η μεγαλύτερη αύξηση σε επίπεδο τριμήνου όσον αφορά στις συνδέσεις FTTH» ανέφερε χαρακτηριστικά, κατά το χθεσινό conference call o Διευθύνων Σύμβουλος του Οργανισμού, Κώστας Νεμπής, επισημαίνοντας ότι η Cosmote Telekom είχε 39.962 νέες συνδέσεις FTTH, ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό στις 470.368.

Σημαντική συνεισφορά στις προαναφερθείσες επιδόσεις είχε, όπως εξήγησε ο κ. Νεμπής, και το κουπόνι επιδότησης συνδέσεων υπερυψηλών ταχυτήτων, Gigabit Voucher, μέσω του οποίου ο ΟΤΕ έχει ενεργοποιήσει περίπου 70 χιλ. συνδέσεις, το 60% δηλαδή του συνόλου της αγοράς. Βάσει των εκτιμήσεων δε, η ζήτηση θα συνεχίσει να τροφοδοτείται μέσω του Gigabit Voucher με τον ΟΤΕ να εκτιμά ότι οι σχετικές συνδέσεις θα φτάσουν, αν όχι ξεπεράσουν, τις 100 χιλ. έως το τέλος του έτους.

Σχετικά καλές επιδόσεις παρουσιάζει και το έτερο κουπόνι που επιδοτεί την κτηριακή εγκατάσταση, Smart Readiness. Συγκεκριμένα η Cosmote Telekom έχει ενεργοποιήσει 30 χιλ. κουπόνια του Smart Readiness, με τις εκτιμήσεις να κάνουν λόγο για 40 χιλ. έως το τέλος του έτους.

H πορεία του Fixed Wirelss Access

Πέρα βέβαια από τις συνδέσεις FTTH, ο Οργανισμός κατάφερε να ενισχύσει την συνδρομητική του βάση και μέσω του Fixed Wireless Access, λύση που προωθείται εντατικά από τις αρχές του έτους, δεδομένου και του 5G stand alone δικτύου που έχει ενεργοποιήσει η εταιρεία. «Ο αριθμός των FWA συνδέσεων έχει φθάσει στις 20 χιλιάδες, ένα νούμερο που δεν είναι διόλου ευκαταφρόνητο. Ιδίως από τη στιγμή που η λύση απευθύνεται σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις που δεν έχουν πρόσβαση σε αξιόπιστες σταθερές ευρυζωνικές συνδέσεις» εξήγησε ο κ. Νεμπής. Παρότι μάλιστα η λύση Fixed Wireless Access εμφανίζει μια κάποια εποχικότητα, αφού επιλέγεται κυρίως για περιοχές εκτός Αττικής που δεν υπάρχει η δυνατότητα για υψηλές ταχύτητες μέσω του δικτύου χαλκού, το 99% των σχετικών συμβολαίων που συνάφθηκαν είναι 24μηνης διάρκειας. Η στροφή των καταναλωτών σε αυτή τη λύση αναμένεται να συνεχιστεί, με τον ΟΤΕ να προσθέτει για τον σκοπό αυτό και υπηρεσίες φωνής στην συγκεκριμένη λύση συνδεσιμότητας, ώστε να διαφοροποιηθεί από τον βασικό ανταγωνιστή του Starlink.

Βελτιωμένες προοπτικές για συνδρομητική

Πυλώνας ανάπτυξης, με βελτιωμένες προοπτικές, δείχνει να αποτελεί και η συνδρομητική τηλεόραση, δεδομένης της υπογραφής της σχετικής ΚΥΑ για την θέαση πειρατική περιεχομένου, που επιφέρει πλέον πρόστιμα και στους τελικούς χρήστες . Παράλληλα, όπως επεσήμανε ο κ. Νεμπής, η συνεργασία με την Νοva στο αθλητικό περιεχόμενο συνεχίζει να αποδίδει καρπούς. Σημειωτέων ότι ο αριθμός των συνδρομητών έφθασε στο τέλος Ιουνίου στις 734.931 έχοντας παρουσιάσει μία αύξηση σε ετήσια βάση της τάξεως του 7,1%.

Σταθερή πορεία το ICT

Ενισχυτικά εκτιμάται ότι θα λειτουργήσουν και τα έργα πληροφορικής καθώς ο οργανισμός έχει εδραιώσει την θέση του τόσο στην εγχώρια και ευρωπαϊκή αγορά δημοσίων έργων, ενώ το τελευταίο διάστημα δίνει έμφαση και στην ψηφιοποίηση του ιδιωτικού τομέα. Αυτός είναι και ο λόγος που ο κ. Νεμπής επεσήμανε πως στον τομέα του ICT υπάρχουν περιθώρια, παρότι το RRF φτάνει στο τέλος του.

Η πορεία της κινητής

Λιγότερο ενθαρρυντικά ήταν τα μηνύματα κατά το γ΄ τρίμηνο στην περίπτωση της κινητής, καθώς oι συνολικές συνδέσεις έφτασαν τις 7.154.814, μειωμένες κατά 0,5% σε σχέση με πέρυσι. Ωστόσο, υπήρξε αύξηση - της τάξης των 17.441 συνδέσεων - σε σχέση με το α΄ τρίμηνο του 2025 ενώ συνεχίστηκε και η στροφή των πελατών καρτοκινητής προς τα συμβόλαια, γεγονός που αυξάνει το μέσο έσοδο ανά χρήστη (ARPU). Ενδεικτικό είναι ότι οι συνδρομητές συμβολαίου έφτασαν τις 2.945.504, αυξημένοι κατά 161.344 σε ετήσια βάση. Το αποτέλεσμα είναι τα έσοδα από υπηρεσίες κινητής να αυξηθούν στο β’ τρίμηνο κατά 3,2%, ποσοστό υψηλότερο από προηγούμενα τρίμηνα.

Η ένταση του ανταγωνισμού

Όσο για τον ανταγωνισμό που αυξάνει το τελευταίο διάστημα μέσω της ΔΕΗ, ο κ. Νεμπής επεσήμανε η είσοδος της ΔΕΗ δεν είναι νέα και πως ο οργανισμός προετοιμάζεται εδώ και καιρό. Όπως εξήγησε ο ΟΤΕ είναι στρατηγικά τοποθετημένος προσφέροντας μία ευρεία γκάμα υπηρεσιών που του επιτρέπουν να διαφοροποιηθεί ενώ το δίκτυο του εκτείνεται σε πολύ μεγάλο μέρος της χώρας, καθώς το δίκτυο της ΔΕΗ καλύπτει μόνο το 10% της χώρας.

Σε αυτό το πλαίσιο διευκρίνισε ότι στις συνδυαστικές υπηρεσίες που προσφέρει η Cosmote Telekom μέσω του Magenta One, στο οποίο έχει ήδη ενταχθεί το 70% της συνδρομητικής της βάσης, προστίθενται και η συνέργεια με την Protergia. Χάρη σε αυτήν οι συνδρομητές της οι πελάτες της Cosmote Telekom που επιλέγουν την εταιρεία του ομίλου Metlen κερδίζουν ένα επιπλέον 5% έκπτωση στον μηνιαίο λογαριασμό τους.