Η Ελλάδα επιταχύνει προς την 5η Βιομηχανική Επανάσταση

Ο ρόλος της COSMOTE TELEKOM στις τεχνολογικές εξελίξεις των τηλεπικοινωνιών.

Σε μία εποχή προκλήσεων και εντάσεων, όταν το πράσινο το μπλε και το ματζέντα (φούξια) ενώνονται, ανοίγει ο δρόμος προς προς μία νέα εποχή όπου η τεχνολογία συναντά τον άνθρωπο και τις ανάγκες του. Προς την εποχή της 5ης Βιομηχανικής Επανάστασης. Από τον Απρίλιο του 2025, η COSMOTE αποκτά περαιτέρω πρόσβαση σε διεθνείς συνεργασίες και σε κορυφαία τεχνολογία, καθώς ένωσε τις δυνάμεις της με αυτήν του τηλεπικοινωνιακού κολοσσού TELEKOM, μέλος του οποίου είναι από το 2008. Μαζί δημιούργησαν την COSMOTE TELEKOM.

Πρόκειται για μία παγκόσμια "συμμαχία" που δεν περιορίζεται απλώς στην ανάπτυξη δικτύων και υποδομών, αλλά πολύ περισσότερο, αποτελεί καταλύτη για τη δυναμική είσοδο της χώρας μας σε αυτή τη νέα εποχή. Με έμφαση στην ανθρωποκεντρική καινοτομία, την τεχνητή νοημοσύνη και τις εφαρμογές 6G, η συνεργασία αυτή αναμένεται να επιταχύνει τον ψηφιακό μετασχηματισμό της κοινωνίας και της ελληνικής οικονομίας και να τοποθετήσει την Ελλάδα στον ευρωπαϊκό πυρήνα της 5ης Βιομηχανικής Επανάστασης. Στο επίκεντρο των παγκόσμιων τεχνολογικών εξελίξεων, βρέθηκε το ΑΠΕ-ΜΠΕ, με επίσκεψη στο αρχηγείο της T - Mobile US, της μεγαλύτερης θυγατρικής του Ομίλου TELEKOM στο Σιάτλ των ΗΠΑ και αποκαλύπτει τους τρόπους με τους οποίους θα αλλάξει το τεχνολογικό τοπίο της Ελλάδας.

Στην 5η Βιομηχανική Επανάσταση, σε αντίθεση με την 4η, όπου κυριαρχούσε η αυτοματοποίηση και η τεχνητή νοημοσύνη, ο άνθρωπος καθίσταται ως ο δυναμικός και δημιουργικός πόλος και όχι απλώς ο επιτηρητής ή ο αναλώσιμος κρίκος της τεχνολογίας. Η εξατομίκευση των υπηρεσιών, η ανθρωποκεντρική χρήση της τεχνολογίας, η βιωσιμότητα και η αντιμετώπιση των κλιματικών προκλήσεων, η ενδυνάμωση των εργαζομένων, και η ανάπτυξη των ανθρώπινων δεξιοτήτων είναι τα βασικά χαρακτηριστικά της φιλοσοφίας της Τ - Mobile US αλλά και ολόκληρου του Ομίλου TELECOM.

Ο κ. Srini Gopalan, Chief Operating Officer της T-Mobile US, επισημαίνει ότι «στο DNA όλων των εταιρειών του ομίλου TELEKOM, είναι η αφοσίωση στον πελάτη, ως προϋπόθεση για την εμπορική επιτυχία και την ανάπτυξη». Όπως λέει, τo μέγεθος και η παγκόσμια διάσταση του ομίλου TELEKOM είναι αυτό που τον κάνει να ξεχωρίζει καθώς με αυτό τον τρόπο η εταιρεία έχει πρόσβαση σε συνεργασίες με παγκόσμιους κολοσσούς, όπως NVIDIA, OpenAI και Google. «Το παγκόσμιο scale είναι κρίσιμο, καθώς ειδικά στην κινητή γίνονται «κβαντικά άλματα» με τις νέες τεχνολογίες, την τεχνητή νοημοσύνη, το 5G SA». Για την τεχνητή νοημοσύνη, ο κ. Gopalan σημείωσε ότι, σε αντίθεση με εκείνους που θεωρούν το ΑΙ ένα μέσο μείωσης κόστους, εκείνος πιστεύει ότι η καρδιά του ΑΙ είναι η αυτοματοποίηση των workflows ή customer journeys όπως τα χαρακτήρισε, που φέρνει ως αποτέλεσμα την καλύτερη εμπειρία πελάτη. Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε: Όταν βάζεις τον πελάτη και τις ανάγκες του ως προτεραιότητα τότε έρχονται τα αποτελέσματα, ενώ πρέπει πάντα να θέτουμε τους κανόνες της αγοράς υπό αμφισβήτηση. Είναι ιδιαίτερα σημαντική η ικανότητα να παραμένουμε περίεργοι, να μην εφησυχάζουμε, να μαθαίνουμε και να εξελισσόμαστε».

Με μία "κλεφτή", πρώτη ματιά, στις δυνατότητες και τις εργασίες του κολοσσού, μαθαίνει κανείς ότι η T-Mobile US είναι από τους πρώτους παρόχους στον κόσμο που εφαρμόζουν δίκτυα ραδιοπρόσβασης με τεχνητή νοημοσύνη (AI-RAN), αξιοποιώντας την τεχνητή νοημοσύνη σε πραγματικό χρόνο για τη βελτιστοποίηση της κίνησης στο δίκτυο και τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης. Μέσω στρατηγικών συνεργασιών με κορυφαίες εταιρείες όπως η NVIDIA, το Google Cloud και η OpenAI, η T-Mobile αναβαθμίζει δυναμικά το δίκτυό της και τα εργαλεία εξυπηρέτησης πελατών, ενώ ήδη συνεργάζεται με τη SpaceX για τη δημιουργία την παροχή στις ΗΠΑ υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας μέσω δορυφόρου σε δυσπρόσιτες περιοχές.

5G Hub - Ένας χώρος τεχνολογικής καινοτομίας παγκόσμιας κλάσης

Μπαίνοντας στα κεντρικά της Τ-Mobile, στο Σιάτλ, στην πόλη του Jimi Hendrix και των Nirvana, σε γραφεία και εγκαταστάσεις που περισσότερο θυμίζουν πανεπιστημιακό Campus από το μέλλον, το ματζέντα επικρατεί παντού. Συμβολίζοντας την τόλμη, την φιλοδοξία, την αυτογνωσία, τα ελεγχόμενα πάθη και συναισθήματα, την ποιότητα, το φούξια με το λευκό δημιουργούν μία ευχάριστη διάθεση με το "καλημέρα". Οι εργαζόμενοι της "Τ", νέοι κατά πλειοψηφία, δημιουργούν ένα πολυπολιτισμικό μωσαϊκό, που σχεδιάζει το παγκόσμιο τεχνολογικό μέλλον, δουλεύοντας από αναπαυτικούς καναπέδες από τις καφετέριες, τα εστιατόρια της εταιρείας ή ακόμα και από το σπίτι τους.

Κεντρικός άξονας για την ανάπτυξη της T-Mobile US είναι το δίκτυό της, το οποίο είναι σήμερα, με διαφορά, το καλύτερο στην Αμερική - το ταχύτερο και με την μεγαλύτερη κάλυψη-, χάρη στα πλεονεκτήματα που προσφέρει η τεχνολογία 5G Stand Alone.

Το Tech Experience 5G Hub είναι το κέντρο τεχνολογικής καινοτομίας της T-Mobile US, το οποίο ενθαρρύνει την ανάπτυξη νέων προϊόντων που αξιοποιούν τη συνδεσιμότητα 5G και τη δημιουργία λύσεων επόμενης γενιάς. Σε αντίθεση με ένα τυπικό innovation lab, το 5G Hub λειτουργεί ως ένα ανοιχτό, συνεργατικό εργαστήριο όπου start ups, επιχειρήσεις, προγραμματιστές και φοιτητές μπορούν να πειραματιστούν απευθείας με την υποδομή δικτύου της T-Mobile. Πρόκειται για έναν ευέλικτα σχεδιασμένο χώρο, στον οποίο υπάρχουν χώροι δοκιμών νέων λύσεων και εφαρμογών, διατίθεται πρόσβαση σε δίκτυο 5G, δυνατότητες αξιοποίησης edge computing, network slicing και εγκαταστάσεις ιδιωτικού δικτύου, ενώ εξειδικευμένοι μηχανικοί της T-Mobile παρέχουν πλήρη τεχνολογική υποστήριξη.

Στο 5G Hub της T-Mobile, μηχανικοί και συνεργάτες από κορυφαίες εταιρείες τεχνολογίας παγκοσμίως εργάζονται για το μέλλον των δικτύων κινητής τηλεφωνίας. Ένας από τους βασικούς τομείς εστίασης είναι τα AI-RAN Δίκτυα τα οποία χρησιμοποιούν την τεχνητή νοημοσύνη για την καλύτερη απόδοση και διαχείριση της κίνησής τους.

Ο αμερικανικός κολοσσός, έχει θέσει ως στόχο την εξάλειψη των εμποδίων για την πρόσβαση στη συνδεσιμότητα. Έχει ήδη κατακτήσει τον στόχο για μηδενικές εκπομπές ρύπων CO2, ενώ μέσα από προγράμματα όπως, το Project 10Million αλλά και το πρόγραμμα εθελοντικής προσφοράς των εργαζομένων της, έχει καταφέρει να αποτελεί πρωτοπόρο της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης και της βιωσιμότητας στις ΗΠΑ.

Η COSMOTE TELEKOM οδηγεί την Ελλάδα στο ψηφιακό της μέλλον

Όπως αναφέρει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο κ. Δημήτρης Μιχαλάκης: Chief of Corporate Communications, Sustainability and Channel Productions Ομίλου ΟΤΕ: «Ο Όμιλος TELEKOM είναι ένας παγκόσμιος κολοσσός, με ισχυρή παρουσία και στις δύο πλευρές του Ατλαντικού, και με το κορυφαίο brand στις τηλεπικοινωνίες παγκοσμίως. Η T-Mobile US έχει συμβάλλει καθοριστικά στην ισχυροποίηση τόσο του Ομίλου, όσο και της μάρκας. Είναι τεράστιο πλεονέκτημα για την COSMOTE TELEKOM να είναι μέλος αυτού του παγκόσμιου ομίλου, καθώς της δίνει τη δυνατότητα να παρέχει στους πελάτες της κορυφαία προϊόντα μέσα από συνεργασίες διεθνούς κλίμακας, να αξιοποιεί την τεχνογνωσία και τις λύσεις άλλων εταιρειών του ομίλου, και να είναι πάντα στην αιχμή της τεχνολογίας. Όλα αυτά, έχουν ξεκάθαρα οφέλη για τους πελάτες μας και την κοινωνία κι ενισχύουν την ανταγωνιστική μας θέση.»

Χαρακτηριστικό παράδειγμα των συνεργασιών διεθνούς βεληνεκούς αποτελεί, μεταξύ άλλων, αυτή με το Perplexity, στο οποίο θα έχουν σύντομα πρόσβαση οι πελάτες της COSMOTE TELEKOM. Το Perplexity είναι μία AI εφαρμογή που λειτουργεί ως ψηφιακός / ΑΙ βοηθός για καθημερινές ανάγκες, όπως μετάφραση κειμένων σε πραγματικό χρόνο, λήψη απαντήσεων σε διάφορες ερωτήσεις, ενώ μπορεί ακόμα να γράφει e-mail και να συνοψίζει ή να μεταφράζει κείμενα χωρίς να χρειάζεται η εναλλαγή μεταξύ εφαρμογών. Μπορεί να κάνει κρατήσεις σε εστιατόρια και ταξί, αγορές, παραγγελία φαγητού, να πραγματοποιεί τηλεφωνικές κλήσεις κ.ά. Το πλεονέκτημά του είναι ότι μπορεί να χρησιμοποιηθεί από τη καθημερινότητα μέχρι την έρευνα, καθώς προσφέρει πολλαπλές επιλογές ανάλογα με τις ανάγκες του χρήστη και σήμερα αποτελεί μια από τις κορυφαίες ΑΙ μηχανές αναζήτησης.

Με στόχο την υψηλού επιπέδου συνδεσιμότητα, η TELEKOM αναπτύσσει ήδη προηγμένα δίκτυα σταθερής και κινητής, ενώ το 2023 προχώρησε σε επενδύσεις-ρεκόρ που έφτασαν τα 16,5 δισ. ευρώ, για την ανάπτυξη των υποδομών της σε όλο τον κόσμο. Στην Ελλάδα, η COSMOTE TELEKOM διαθέτει ήδη τα καλύτερα δίκτυα σταθερής και κινητής βάσει ανεξάρτητων μετρήσεων. Το δίκτυο COSMOTE 5G+ και η χρήση Network Slicing προσφέρει ήδη τη δυνατότητα για εξαιρετικά υψηλές ταχύτητες έως 300Mbps, σταθερή απόδοση για μεγάλο αριθμό χρηστών, χαμηλή καθυστέρηση, αλλά και τεράστια χωρητικότητα, ενώ η περαιτέρω ανάπτυξη του δικτύου αποτελεί στρατηγικό στόχο της εταιρείας, προκειμενου να υποστηρίξει τις ανάγκες της 5ης Βιομηχανικής Επανάστασης. Όπως έγινε γνωστό, άμεσος στόχος είναι το 6G και ήδη γίνται πολλή δουλεια σε ερευνητικό επίπεδο.

Μάλιστα, όπως δήλωσε ο κ. Κώστας Νεμπής, πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του Ομίλου ΟΤΕ, στην πρόσφατη Γενική Συνέλευση των μετόχων: «To όραμα της εταιρείας είναι να εξελιχθεί από κορυφαίος τηλεπικοινωνιακός πάροχος στην Ελλάδα σήμερα, στον κορυφαίο ψηφιακό τηλεπικοινωνιακό πάροχο στην Ευρώπη, οδηγώντας παράλληλα και την Ελλάδα προς τις κορυφαίες θέσεις ψηφιακοποίησης στην Ευρώπη ενισχύεται από τη δύναμη και την τεχνογνωσία που διαθέτει η ΤELEKOM ως ένα παγκόσμιο telco powerhouse, αλλά και από τη δύναμη του πανίσχυρου brand της, Προτεραιότητα παραμένουν οι επενδύσεις σε κορυφαία δίκτυα και ψηφιακές υπηρεσίες προς όφελος των πελατών, της κοινωνίας και της χώρας. «Με ξεκάθαρη στρατηγική, με τη δύναμη της TELEKOM, με την πίστη των ανθρώπων μας και τη στήριξη των μετόχων μας, έχουμε όλα όσα χρειάζονται για να οδηγήσουμε τη χώρα και την κοινωνία στο ψηφιακό μέλλον».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ