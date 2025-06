Επ. Κεφαλαιαγοράς: «Ναι» στο Ενημερωτικό της Alpha Bank

Τι αποφάσισε το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς κατά την 1055η/16.6.2025 συνεδρίασή του.

Tην έγκριση του περιεχομένου ενημερωτικού δελτίου της εταιρείας Alpha Bank για την αρχική εισαγωγή του συνόλου των μετοχών της στην Κύρια Κατηγορία της Ρυθμιζόμενης Αγοράς του Χρηματιστηρίου Αθηνών ενέκρινε Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

Παράλληλα, το ΔΣ κατά την 1055η/16.6.2025 συνεδρίασή του αποφάσισε την έγκριση του πληροφοριακού δελτίου σχετικά με την υποχρεωτική δημόσια πρόταση της εταιρείας «CD – MEDIA SOCIETAS EUROPAEA OF TRADING AND SALE OF SOFTWARE AND MULTIMEDIA OPTICAL SYSTEMS S.E.» προς τους μετόχους της εταιρείας «ΙΝΤΕΡΤΕΚ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ – ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ».