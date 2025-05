«Βουτάνε» οι μετοχές φαρμακευτικών μετά το σχέδιο Τραμπ για μείωση τιμών 80%

Σημαντικές απώλειες καταγράφουν οι μετοχές των φαρμακευτικών εταιρειών σε όλο τον κόσμο μετά τη δήλωση του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ότι σχεδιάζει να διατάξει μείωση του κόστους των συνταγογραφούμενων φαρμάκων στις ΗΠΑ για να τις ευθυγραμμίσει με άλλες χώρες, προκαλώντας ανησυχία στην βιομηχανία του κλάδου ότι τα κέρδη θα πληγούν.

Σημαντικές απώλειες καταγράφουν οι μετοχές των φαρμακευτικών εταιρειών σε όλο τον κόσμο μετά τη δήλωση του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ότι σχεδιάζει να διατάξει μείωση του κόστους των συνταγογραφούμενων φαρμάκων στις ΗΠΑ για να τις ευθυγραμμίσει με άλλες χώρες, προκαλώντας ανησυχία στην βιομηχανία του κλάδου ότι τα κέρδη θα πληγούν.

Συγκεκριμένα χθες Αμερικανός Πρόεδρος ανακοίνωσε ότι σήμερα Δευτέρα, θα υπογράψει εκτελεστικό διάταγμα με σκοπό να μειωθούν οι τιμές των συνταγογραφούμενων φαρμακευτικών προϊόντων, από 30% ως 80%.

Αυτό είχε ως αποτέλεσμα οι ευρωπαϊκές φαρμακοβιομηχανίες, συμπεριλαμβανομένων των Novo Nordisk A/S, AstraZeneca Plc και Roche Holding AG, να υποχωρούν 5%, σχεδόν 3% και 3,3% αντίστοιχα, χάνοντας την ευκαιρία να διευρύνουν το ράλι που σημειώνουν, ενώ στην Ασία, τα φαρμακευτικά προϊόντα στον δείκτη Topix της Ιαπωνίας κατέγραψε τη μεγαλύτερη ημερήσια απώλεια από τον Αύγουστο.

Τα futures των αμερικανικών φαρμακευτικών εταιρειών επίσης υποχωρούν σημαντικά, με τις Eli Lilly & Co (-2,5%), Pfizer Inc. (-3%), Bristol-Myers Squibb Co. (-2,35%) και Merck & Co (-1,5%) να δείχνουν πως θα είναι μία δύσκολη ημέρα για τον κλάδο.

Οι μειώσεις έρχονται μετά την ανακοίνωση του Τραμπ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι οι τιμές «θα αυξηθούν σε όλο τον κόσμο για να υπάρξει εξισορρόπηση και, για πρώτη φορά εδώ και πολλά χρόνια, θα υπάρξει δίκαιη αντιμετώπιση της Αμερικής!».



«Αυτή η εξέλιξη έχει τη πιθανότητα να είναι πολύ αρνητική για τον κλάδο», δήλωσε σε σημείωμά του ο αναλυτής της Bank Vontobel, Στέφαν Σνάιντερ, προσθέτοντας ότι «μια τέτοια κίνηση πιθανότατα θα οδηγήσει σε αγωγές από τον κλάδο».

Οι Αμερικανοί πληρώνουν τα περισσότερα στον κόσμο για φάρμακα, τροφοδοτώντας την καινοτομία και προωθώντας την ανάπτυξη της βιομηχανίας, τονίζει το Bloomberg. Η κυβέρνηση των ΗΠΑ διαπραγματεύεται ήδη τις τιμές για ορισμένα από τα φάρμακα με το υψηλότερο κόστος που χρησιμοποιούνται στο πρόγραμμα Medicare, με περισσότερα να έχουν προγραμματιστεί να προστίθενται κάθε χρόνο.

Οι εταιρείες που εξαρτώνται από τις ΗΠΑ για ένα μεγάλο μέρος των πωλήσεών τους, συμπεριλαμβανομένων των ιαπωνικών Takeda Pharmaceutical Co., Astellas Pharma Inc. και Otsuka Holdings Co., είναι ιδιαίτερα ευάλωτες, έγραψε σε σημείωμα ο Hidemaru Yamaguchi, αναλυτής του τομέα υγειονομικής περίθαλψης στην Citigroup Global Markets Japan Inc.

Για τον ευρωπαϊκό φαρμακευτικό τομέα, εταιρείες όπως οι Novo Nordisk, AstraZeneca, Roche, Novartis AG, GSK Plc και Sanofi SA καταγράφουν περίπου το 40% έως 60% των εσόδων τους στις ΗΠΑ, σύμφωνα με στοιχεία που συγκέντρωσε το Bloomberg.

Δεν είναι η πρώτη φορά που ο Τραμπ στοχεύει στο υψηλό κόστος των φαρμάκων. Το τρέχον σχέδιό του φαίνεται παρόμοιο με αυτό που προτάθηκε κατά την πρώτη του θητεία, με στόχο τον περιορισμό των τιμών των φαρμάκων του Medicare, έγραψε σε σημείωμα ο Stephen Barker, αναλυτής μετοχών στην Jefferies Japan Ltd. Η προσπάθεια απορρίφθηκε σε ομοσπονδιακό δικαστήριο, αφού οι φαρμακευτικές εταιρείες την αμφισβήτησαν, ισχυριζόμενες ότι η κυβέρνηση δεν είχε εφαρμόσει σωστά τη διαδικασία θέσπισης κανόνων.