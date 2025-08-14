«Έχουμε ζήσει το Μάτι και δεν θα επιτρέψω σε κανέναν να αμφισβητεί το 112 που σώζει στην κυριολεξία ζωές» πρόσθεσε.

Τα «πυρά» του στον δήμαρχο Πατρέων, Κώστα Πελετίδη έστρεψε ο υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Γιάννης Κεφαλογιάννης, αναφερόμενος στις πυρκαγιές στην Αχαΐα.

«Λυπάμαι πολύ αλλά ο Δήμος Πατρέων στάθηκε κατώτερος των περιστάσεων σε όλα τα επίπεδα. Στον τομέα της πρόληψης είδαμε πολλά ακαθάριστα οικόπεδα, στην προσπάθεια κατάσβεσης μικρή συνδρομή και στην προστασία της ανθρώπινης ζωής άκουσα τον Δήμαρχο κ. Πελετίδη να ενθαρρύνει τους πολίτες να μην εφαρμόσουν τις οδηγίες του 112 κάτι που θεωρώ εγκληματικό και επικίνδυνο για τη δημόσια ασφάλεια» επεσήμανε.

«Αυτό δεν αποτελεί υπεύθυνη συμπεριφορά από τον Δήμαρχο της τρίτης μεγαλύτερης πόλης της χώρας. Είναι δε υποκριτική στάση από την μία πλευρά να ζητείται η έκδοση 112 έντεκα φορές από τον Δήμο Πατρέων εκ των οποίων οι 8 από τον ίδιο τον Δήμαρχο και από τη άλλη ο κ. Πελετίδης να προτρέπει τους πολίτες να μην εφαρμόζουν τις δικές του εντολές. Έχουμε ζήσει το Μάτι και δεν θα επιτρέψω σε κανέναν να αμφισβητεί το 112 που σώζει στην κυριολεξία ζωές» πρόσθεσε.

Παράλληλα, στάθηκε σε μία σειρά από «Fake News» που «δυστυχώς κυκλοφόρησαν την ώρα που οι πυροσβέστες μας έδιναν μία τιτάνια μάχη να προστατεύσουν ζωές, περιουσίες και φυσικό περιβάλλον». Όπως τόνισε: «Δεν υπάρχει κανένας νεκρός στην Αχαΐα όπως αναφέρθηκε σε ζωντανή μετάδοση από τηλεοπτικό σταθμό. Δεν καταστραφηκε η ΒΙΠΕ της Πάτρας. Υπήρξαν ζημίες σε ένα εγκαταλελειμμένο εργοστάσιο και σε έναν αποθηκευτικό χώρο επιχείρησης.».

«Δεν έπιασε φωτιά το Καραμανδάνειο Παιδιατρικό Νοσοκομείο. Δεν εγκλωβίστηκαν 30 άνθρωποι στην περιοχή της Φιλιππιάδας. Και αναγνωρίζοντας πόσο σοκαριστικό είναι να βλέπεις τη φωτιά από το σπίτι σου, ΟΧΙ η φωτιά δεν μπήκε στον αστικό ιστό της Πάτρας. Η κλιματική Κρίση είναι εδώ. Οι συνθήκες έχουν αλλάξει και η χώρα μας τα τελευταία χρόνια έχει αναβαθμίσει κατά πολύ τις δυνατότητες της Πολιτικής Προστασίας και ιδιαίτερα του Πυροσβεστικού Σώματος. Η πολιτική Προστασία μας αφορά όλους: Κεντρικό Κράτος, Τοπική Αυτοδιοίκηση και Κοινωνία των Πολιτών. Θα είμαστε δίπλα σε όποιον έχει πληγεί» κατέληξε.

Η απάντηση Πελετίδη στον Κεφαλογιάννη για την Πάτρα

Επίθεση στο «αστικό κράτος» και την κυβέρνηση εξαπέλυσε νωρίτερα ο δήμαρχος Πατρέων, Κώστας Πελετίδης, από τη λειτουργία της Πολιτείας στην αντιμετώπιση των πυρκαγιών που μαίνονταν στην Αχαΐα για δύο 24ωρα και άφησαν πίσω τους στάχτη και απόγνωση.

Συγκεκριμένα, μιλώντας στον Real FM, είπε πως για τις πυρκαγιές πρέπει να γίνονται πολλά περισσότερα λέγοντας πως «δεν μπορούμε να λέμε “εγώ έβγαλα το σήμα και τελείωσε”». «Ναι, οι πυροσβέστες, ναι, οι δυνάμεις του Δήμου, αλλά με τη συμμετοχή του κόσμου, ο οποίος έμεινε πίσω με ηρωισμό, ήρθε το αποτέλεσμα» είπε μεταξύ άλλων.

Επίσης, ο κ. Πελετίδης αναφέρθηκε στα προβλήματα ηλεκτροδότησης που υπάρχουν σε 17 περιοχές της Πάτρας και στην ανάγκη της άμεσης αντιμετώπισής τους από τον ΔΕΔΔΗΕ. Σημείωσε ότι η διακοπή ρεύματος επιφέρει και διακοπή νερού, καθιστώντας ακόμα πιο δύσκολη τη ζωή των κατοίκων.

Αναφέρθηκε ακόμα στον ΧΥΤΑ Ξηρόλακκα, όπου «το αστικό κράτος δεν έκανε τίποτα», όπως είπε, «παρά τα αλλεπάλληλα αιτήματα του δήμου, για να αποσοβήσει την καταστροφή και τελικά ο χώρος διασώθηκε και δεν πήρε φωτιά χάρη στην έγκαιρη, αποφασιστική και φιλότιμη υπερπροσπάθεια των εργαζομένων του Δήμου».

Ο δήμαρχος Πατρέων, την ώρα που ήταν σε εξέλιξη η εκκένωση του Καραμανδάνειου νοσοκομείου, επιτέθηκε στην κυβέρνηση με δηλώσεις του: «Tο θέμα είναι πώς φθάσαμε σε αυτό το σημείο, όλη η πόλη να καίγεται, να τους παρακαλάμε για να έχουμε τα πυροσβεστικά μέσα που χρειάζονται για να αντιμετωπιστεί η πυρκαγιά και να μην τα έχουμε. Δυστυχώς εκ του αποτελέσματος αποδεικνύεται ότι από την ανεπάρκειά τους καίγεται η πόλη μας».