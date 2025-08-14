Ισραήλ: Νέο κανονιστικό πλαίσιο κατά των ξένων μκο αφήνει αβοήθητους τους Παλαιστίνιους

Ισραηλινός νόμος που διέπει τις ξένες μη κυβερνητικές οργανώσεις χρησιμοποιείται όλο και περισσότερο για την απόρριψη των αιτήσεών τους για βοήθεια στη Λωρίδα της Γάζας, σύμφωνα με επιστολή που υπογράφεται από περισσότερες από εκατό μκο.

Εντάσεις χαρακτηρίζουν τις σχέσεις ανάμεσα στις μη κυβερνητικές οργανώσεις που υποστηρίζονται από το εξωτερικό και την ισραηλινή κυβέρνηση από καιρό, καθώς οι ισραηλινές αρχές κατηγορούν συχνά τις μκο για μεροληπτική στάση.

Οι δύσκολες αυτές σχέσεις έγιναν ακόμη πιο τεταμένες μετά την επίθεση της Χαμάς κατά του Ισραήλ που πυροδότησε τον πόλεμο του Ισραήλ που σκόρπισε τον όλεθρο στην Γάζα.

«Οι ισραηλινές αρχές έχουν απορρίψει τις αιτήσεις δεκάδων μη κυβερνητικών οργανώσεων για την μεταφορά ειδών πρώτης ανάγκης στην Γάζα με τη αιτιολογία ότι οι οργανώσεις αυτές δεν έχουν την άδεια να προσφέρουν βοήθεια», αναφέρεται στο κείμενο.

Η επιστολή, που υπογράφεται από οργανώσεις όπως η Oxfam κι οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα, καταγγέλλει ότι τουλάχιστον 60 αιτήσεις για τον πολιορκημένο παλαιστινιακό θύλακα έχουν απορριφθεί μόνο από τον Ιούλιο.

Ως παράδειγμα αναφέρεται η μκο Anera που έχει στην διάθεσή της προμήθειες αξίας άνω των 7 εκατομμυρίων δολαρίων που είναι έτοιμες να εισέλθουν στην Γάζα, ανάμεσά τους 744 τόνους ρυζιού, που επαρκούν για έξι εκατομμύρια γεύματα. Το φορτίο παραμένει μπλοκαρισμένο στο Ασντόντ, σε απόσταση λίγων χιλιομέτρων από τον θύλακα.

Το ίδιο ισχύει για τις οργανώσεις Care και Oxfam που αδυνατούν να μεταφέρουν στην Γάζα διαθέσιμες προμήθειες αξίας 1,5 και 2,5 εκατομμυρίων δολαρίων.

Η ισραηλινή κυβέρνηση ενέκρινε τον Μάρτιο νέο πακέτο κανόνων που πλαισιώνουν την λειτουργία των ξένων μκο που συνεργάζονται με τους Παλαιστίνιους.

Η διαπίστευσή τους μπορεί να απορριφθεί αν οι αρχές θεωρήσουν ότι μία οργάνωση αρνείται τον δημοκρατικό χαρακτήρα του Ισραήλ ή «υπόσχεται εκστρατείες απονομιμοποίησης» κατά του εβραϊκού κράτους.

«Δυστυχώς, πολλές οργανώσεις αρωγής χρησιμεύουν ως κάλυψη για εχθρικές και ορισμένες φορές βίαιες δραστηριότητες», δήλωσε στο AFP ο υπουργός Διασποράς του Ισραήλ Αμιχάι Τσίκλι, το υπουργείο του οποίου έχει την αρμοδιότητα της διαπίστευσης των μκο.

Οι οργανώσεις «που δεν έχουν καμία σχέση με εχθρικές ή βίαιες δραστηριότητες και καμία σύνδεση με το κίνημα του μποϊκοτάζ θα λάβουν άδεια λειτουργίας», είπε.

Οι μη κυβερνητικές οργανώσεις δηλώνουν ότι οι νέοι αυτοί κανόνες αφήνουν αβοήθητους τους Παλαιστίνιους.

«Αποστολή μας είναι να σώσουμε ζωές, αλλά εξαιτίας των περιορισμών που συνδέονται με την αδειοδότηση, οι πολίτες μένουν χωρίς τροφή, φάρμακα και την προστασία που έχουν επειγόντως ανάγκη», δηλώνει ο Jolien Veldwijk, διευθυντής της μκο Care dans les territoires palestiniens.

«Σήμερα, οι φόβοι των διεθνών μκο επαληθεύονται: το σύστημα αδειοδότησης χρησιμοποιείται πλέον για τον περαιτέρω αποκλεισμό της βοήθειας και για την άρνηση της τροφής και των φαρμάκων εν μέσω του χειρότερου σεναρίου λιμού», καταγγέλλεται στην επιστολή.

Το Ισραήλ κατηγορεί την Χαμάς για την εκτροπή της βοήθειας και από τον Μάιο η ισραηλινή κυβέρνηση στηρίζεται στην Gaza Humanitarian Foundation (GHF) που υποστηρίζεται από τις ΗΠΑ για την «διαχείριση» των κέντρων διανομής βοήθειας, επιχείρηση που γίνεται μέσα σε γενικευμένο χάος και υπό καταιγισμό πυρών του ισραηλινού στρατού που βάλλουν κατά του πλήθους που συγκεντρώνεται αναζητώντας τροφή.

Ξένες μκο και ο ΟΗΕ έχουν αρνηθεί να συνεργασθούν με την GHF κατηγορώντας την ότι υπηρετεί τις στρατιωτικές ανάγκες του Ισραήλ εξωθώντας τους κατοίκους της Γάζας να πλησιάσουν τα κέντρα-παγίδες διανομής βοήθειας.

Οι μκο φοβούνται ότι η λειτουργία τους θα απαγορευθεί στο Ισραήλ και τα παλαιστινιακά εδάφη αν δεν διαβιβάζουν στην ισραηλινή κυβέρνηση ευαίσθητου χαρακτήρα πληροφορίες για τους Παλαιστίνιους μέλη του προσωπικού.

Η προθεσμία για την υποβολή των δικαιολογητικών λήγει τον Σεπτέμβριο. Μετά την παρέλευσή της «πολλές από τις οργανώσεις θα αναγκασθούν να τερματίσουν τις επιχειρήσεις τους στη Γάζα, την Δυτική Οχθη και την Ανατολική Ιερουσαλήμ και να αποσύρουν το προσωπικό τους σε διάστημα 60 ημερών».

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ