Ξεκίνησαν οι αυτοψίες στις πληγείσες περιοχές από τις πυρκαγιές

Ξεκίνησαν οι αυτοψίες από κλιμάκια της Γενικής Διεύθυνσης Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών (Γ.Δ.Α.Ε.Φ.Κ.) σε περιοχές που επλήγησαν πρόσφατα από τις καταστροφικές πυρκαγιές.

Ξεκίνησαν οι αυτοψίες από κλιμάκια της Γενικής Διεύθυνσης Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών (Γ.Δ.Α.Ε.Φ.Κ.) σε περιοχές που επλήγησαν πρόσφατα από τις καταστροφικές πυρκαγιές.

Το πρόγραμμα των αυτοψιών διαμορφώθηκε έπειτα από ευρεία σύσκεψη του Υφυπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, κ. Κώστα Κατσαφάδου, με τον Γενικό Γραμματέα Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών και Κρατικής Αρωγής, κ. Πέτρο Καμπούρη, με τον Αναπληρωτή Προϊστάμενο της Γ.Δ.Α.Ε.Φ.Κ. κ. Γιάννη Παυλή και με τον προϊστάμενο της Δ.Α.Ε.Φ.Κ. Κεντρικής Ελλάδος κ. Άγγελο Σαριδάκη.

Τα κλιμάκια της Γ.Δ.Α.Ε.Φ.Κ., ήδη έχουν ξεκινήσει από την Πάτρα και τη Βόνιτσα, προχωρώντας σε επιτόπιους ελέγχους και καταγραφή των ζημιών. Για το Σάββατο, έχουν ήδη οριστεί αυτοψίες σε πληγείσες περιοχές των Περιφερειακών Ενοτήτων Αχαΐας, Πρέβεζας, Χίου, Ζακύνθου και Αιτωλοακαρνανίας.

Η διαδικασία των αυτοψιών αποσκοπεί στην άμεση καταγραφή των ζημιών και την ταχύτερη δυνατή ενεργοποίηση των διαδικασιών αποκατάστασης και χορήγησης κρατικής αρωγής προς τους πληγέντες.

Στόχος του Υφυπουργού κ. Κατσαφάδου είναι να μη χαθεί ούτε μία ημέρα στη διαδικασία της αποκατάστασης, ώστε οι πληγέντες να λάβουν άμεσα τη στήριξη που δικαιούνται μέσω των μηχανισμών κρατικής αρωγής.

Στο πλαίσιο αυτό, έχουν ενεργοποιηθεί όλες οι διευθύνσεις της Γ.Δ.Α.Ε.Φ.Κ. σε όλη την Ελλάδα, με το προσωπικό να έχει κατανεμηθεί αναλόγως των αναγκών που διαπιστώνονται σε κάθε περιφέρεια, για την ταχύτερη δυνατή ανταπόκριση.

Παράλληλα, υπενθυμίζεται στους πολίτες των πληγεισών περιοχών ότι είναι απαραίτητο να βρίσκονται στις κατοικίες τους, προκειμένου τα κλιμάκια να πραγματοποιούν τους απαραίτητους ελέγχους χωρίς καθυστερήσεις.