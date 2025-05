Η ανάγκη ενίσχυσης της ευρωπαϊκής ανταγωνιστικότητας επισημάνθηκε στο Συνέδριο του ΟΕΕ

Το νέο πλαίσιο των γεωπολιτικών συσχετισμών και η ανάγκη να ενισχυθεί η ευρωπαϊκή ανταγωνιστικότητα συζητήθηκαν σε πάνελ στο πλαίσιο του 6ου Διεθνούς Συνεδρίου του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος.

Το νέο πλαίσιο των γεωπολιτικών συσχετισμών και η ανάγκη να ενισχυθεί η ευρωπαϊκή ανταγωνιστικότητα συζητήθηκαν σε πάνελ στο πλαίσιο του 6ου Διεθνούς Συνεδρίου του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, με θέμα, The World in a new Synthesis.

Ο υποδιοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος, Θεόδωρος Πελαγίδης, είπε, μεταξύ άλλων: «Το σοβαρότερο μήνυμα για τον Τραμπ ήρθε από την αγορά ομολόγων με κρατικές πωλήσεις και απότομη άνοδο. Η απώλεια εμπιστοσύνης των αγορών οδήγησε το δολάριο χαμηλότερα. Αιτία του εμπορικού ελλείμματος είναι το υψηλό δημοσιονομικό έλλειμμα, το οποίο προσεγγίζει το 6,5% του ΑΕΠ. Μια επιβολή δασμών 20% τα επόμενα 10 χρόνια θα δώσει τα μισά από όσα έχει υπολογίσει το Κογκρέσο».

Ο διευθυντής του Ινστιτούτου Διεθνών Σχέσεων, Κωνσταντίνος Φίλης, σχολίασε ότι «η εκλογή Τραμπ μας ξυπνά από τον ευρωπαϊκό λήθαργο». «Δεν έκρυψε ποτέ τις προθέσεις του, αλλά η Ευρώπη δεν μιλούσε. Τώρα είναι η ώρα των αποφάσεων» σημείωσε και προσέθεσε: «Στο θέμα των Ελληνοτουρκικών, είναι ξεκάθαρο ότι ο Τραμπ θαυμάζει τον Τούρκο ομόλογό του, γιατί ο Ερντογάν χρησιμοποιεί μεθόδους στους αντιπάλους του, που θα ήθελε να χρησιμοποιήσει ο Τραμπ. Στόχος της Ελλάδας θα πρέπει να είναι οι συνεχείς διαβουλεύσεις με τις ΗΠΑ, ώστε να αναγνωρίσει τη χώρα μας ως σημαντικό παίκτη».

Ο διευθυντής του Κέντρου Ευρωπαϊκών Σπουδών στην Οξφόρδη, Όθωνας Αναστασάκης, σημείωσε: «Είναι πολύ σημαντικό ο κόσμος να καταλάβει τι συμβαίνει με τον Τραμπ. Δεν γνωρίζουμε αν οι ΗΠΑ είναι υπέρ του απομονωτισμού ή του προστατευτισμού, είναι υπέρ της ειρήνης ή του πολέμου, αν υπάρχει γεωπολιτικό στρατηγικό σχέδιο ή γίνονται αυτοσχεδιασμοί, και αν ο Τραμπ θέλει μόνο επιχειρηματικές συμφωνίες ή οδηγούμαστε σε έναν αντιφιλελευθερισμό με αρχές. Για την Ευρώπη, βασική πρόκληση είναι πώς θα διαχειριστεί τον φιλελευθερισμό της».

Ο καθηγητής και ερευνητής του London School of Economics, Κέβιν Φίτερστοουν, είπε: «Ζούμε μια πολύ κρίσιμη περίοδο για τη διεθνή οικονομία. Ο Τραμπ, μετά από 100 ημέρες, θέλει να αυξήσει τη φήμη του, αλλά δεν είναι καθόλου καλός στις διαπραγματεύσεις και φαίνεται να αυτοσχεδιάζει. Η Ευρώπη έχει ένα δικό της διακριτό ρόλο. Έχουμε ευρύτερη οικονομική ατζέντα σχετικά με τον Τραμπ για μια νέα στρατηγική αυτονομία για την ΕΕ, προκειμένου να ενισχυθεί η ευρωπαϊκή ανταγωνιστικότητα. Μια πιο ολοκληρωμένη ευρωπαϊκή αγορά, που θα δημιουργήσει πρωταθλητές σε παγκόσμιο επίπεδο».

Τέλος, ο γενικός διευθυντής του Ελληνογερμανικού Βιομηχανικού και Εμπορικού Επιμελητηρίου, Ίλια Νοθνάγκελ, ανέφερε: «Έχουμε μια τέλεια καταιγίδα. Καμία κρίση δεν πρέπει να φύγει ανεκμετάλλευτη. Χρειάζεται συνεργασία για την αντιμετώπιση της κρίσης θεσμών. Ζητήματα, όπως η ακρίβεια και η στεγαστική κρίση, τα οποία δεν υπάρχουν μόνο στην Ελλάδα, μπορούν να αντιμετωπιστούν εντός της ΕΕ. Η πολιτική Τραμπ επηρεάζει όλη την Ευρώπη και την Ελλάδα. Πρέπει να δείξουμε ότι μπορούμε να τα πάμε καλύτερα αν υπάρχει συνεργασία, ώστε να αν