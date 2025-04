Σαγρής (Τρ. Πειραιώς): Από ευρείες, προσανατολισμένες στο μάρκετινγκ δεσμεύσεις ESG πάμε σε μετρήσιμες, αξιόπιστες δράσεις

Η ΕΕ έχει τη μοναδική ευκαιρία να προσαρμόσει τη στρατηγική κλιματικής μετάβασης στις μεταβαλλόμενες οικονομικές συνθήκες και το παγκόσμιο πλαίσιο και να αποδείξει ότι οι στόχοι αποανθρακοποίησης μπορούν να οδηγήσουν σε οικονομική ανάπτυξη και ευημερία, τόνισε ο Αντώνης Σαγρής, Head of Corporate Development and ESG της Πειραιώς στο Delphi Forum.

Συμμετέχοντας σε συζήτηση με θέμα Promoting Transparency in the Face of Climate Skepticism, ο κ. Σαγρής αναφέρθηκε στην απόκλιση που διευρύνεται μεταξύ ΗΠΑ και ΕΕ στην εφαρμογή πολιτικών ESG. Ενώ η Ε.Ε. κλιμακώνει τις προσπάθειες, έχοντας μια τάση εφαρμογής αυστηρών και απαιτητικών κανονισμών, οι ΗΠΑ κινούνται στον αντίποδα και απομακρύνονται από την υλοποίηση των κλιματικών στόχων.

Όπως σημείωσε ο κ. Σαγρής, η ευρωπαϊκή προσέγγιση για τη μετάβαση σε περιβάλλον μηδενικών ρύπων δεν ήταν αποτελεσματική για τη διοχέτευση κεφαλαίων σε κλάδους δύσκολους όπου η χρηματοδότηση είναι πιο αναγκαία.

«Είναι ζωτικής σημασίας η προσέγγιση και το πλαίσιο πολιτικής της Ε.Ε. να προσαρμοστούν στις οικονομικές συνθήκες και το παγκόσμιο πλαίσιο. Με αυτόν τον τρόπο, μπορεί να επιταχυνθεί η μετάβαση σε μια οικονομία μηδενικών ρύπων, με τρόπο που να εξασφαλίζονται θέσεις εργασίας, η ενεργειακή και επισιτιστική ασφάλεια και να προωθείται η καινοτομία, η αποτελεσματικότητα και η ανταγωνιστικότητα», τόνισε ο επικεφαλής Corporate Development and ESG της Πειραιώς.

Πέραν της απλοποίησης του ρυθμιστικού πλαισίου, θα απαιτηθούν αλλαγές στην κατεύθυνση της παροχής περισσότερων κινήτρων και της βελτίωσης της σχέσης κινδύνου-απόδοσης των τεχνολογιών μετάβασης και της καινοτομίας.

Aναφερόμενος στον ρόλο του χρηματοπιστωτικού συστήματος στην πορεία μετάβασης, ο κ. Σαγρής επισήμανε ότι τράπεζες όπως η Πειραιώς, όχι μόνο συμμορφώνονται αλλά ηγούνται, ενσωματώνοντας τις αξιολογήσεις περιβαλλοντικού κινδύνου στις διαδικασίες δανεισμού. «Μεταβαίνουμε από ευρείες, προσανατολισμένες στο μάρκετινγκ δεσμεύσεις ESG σε μετρήσιμες, αξιόπιστες δράσεις», πρόσθεσε.

Όπως διευκρίνισε, το ευρωπαϊκό χρηματοπιστωτικό σύστημα συμβάλλει καίρια για την υποστήριξη των επενδύσεων μετάβασης αλλά λειτουργεί κατανάγκην συμπληρωματικά, έχοντας ως κύριο ρόλο τη χρηματοδότηση των αναγκών της πραγματικής οικονομίας και άρα τη διοχέτευση κεφαλαίων όπου υπάρχει οικονομικό νόημα. Εφόσον τα θεμελιώδη δεδομένα είναι τέτοια που μπορούν να καταστήσουντην αποανθρακοποίηση των επιχειρήσεων οικονομικά βιώσιμη για την πραγματική οικονομία, η χρηματοδότηση θα παρέχεται, υποστηρίζοντας τους επιχειρηματικούς στόχους, όπως και επιδιώξεις του δημόσιου τομέα, ανέφερε ο κ. Σαγρής.

Η Πειραιώς υποστηρίζει ενεργά την πράσινη μετάβαση μέσω εξειδικευμένων προϊόντων και συνεργασιών, αξιοποιώντας πρωτοβουλίες όπως το InvestEU Sustainability, για τη χρηματοδότηση σε μεσαίες και μικρές επιχειρήσεις για πράσινα έργα καθώς και το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (RRF) που παρέχει μια μοναδική ευκαιρία για τη μετάβαση της ελληνικής οικονομίας προς ένα βιώσιμο μοντέλο.