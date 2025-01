OpenAI: Η αδελφή του CEO Σαμ Άλτμαν τον μηνύει για σεξουαλική κακοποίηση

Ως «εντελώς αναληθείς» χαρακτηρίζει ο CEO του OpenAI, Σαμ Άλτμαν, τους ισχυρισμούς της μικρότερης αδελφής του ότι την κακοποιούσε σεξουαλικά επί σχεδόν μία δεκαετία.

Ως «εντελώς αναληθείς» χαρακτηρίζει ο CEO του OpenAI, Σαμ Άλτμαν, τους ισχυρισμούς της μικρότερης αδελφής του ότι την κακοποιούσε σεξουαλικά επί σχεδόν μία δεκαετία.

Σύμφωνα με μήνυση που κατατέθηκε σε ομοσπονδιακό δικαστήριο τη Δευτέρα, η Άνι Άλτμαν ισχυρίζεται ότι ο μεγαλύτερος αδερφός της την επιτέθηκε σεξουαλικά για μια περίοδο εννέα ετών τη δεκαετία του 1990 ως τις αρχές του 2000 και μάλιστα ξεκίνησε όταν εκείνη ήταν ακόμα 3 ετών. Η μήνυση απηχεί τους ισχυρισμούς που είχε κάνει η Άνι Άλτμαν σε αναρτήσεις της στα social media το 2021 πως ο αδελφός της την κακοποιούσε.

Την Τρίτη ο Σαμ Άλτμαν, απάντησε στο θέμα με ανάρτησή του στο Χ, μια δήλωση όπως τόνισε του ιδίου, της μητέρας του και των αδελφών του.

Η οικογένεια Άλτμαν ισχυρίζεται ότι οι ισχυρισμοί της μήνυσης είναι ψευδείς και αναφέρουν ότι η Άνι αντιμετωπίζει προβλήματα ψυχικής υγείας εδώ και αρκετά χρόνια και ανησυχούν για την ευημερία της. Οι Άλτμαν τονίζουν ότι προσπάθησαν να βοηθήσουν την Άννι με πολλούς τρόπους, μεταξύ άλλων υποστηρίζοντάς την οικονομικά για αρκετά χρόνια.

Όπως αναφέρουν, «παρόλα αυτά, η Άνι συνεχίζει να απαιτεί περισσότερα χρήματα από εμάς. Στο πλαίσιο αυτό, η Άνι έχει κάνει βαθιά επώδυνους και εντελώς αναληθείς ισχυρισμούς για την οικογένειά μας, και ειδικά τον Σαμ. Επιλέξαμε να μην απαντήσουμε δημόσια, από σεβασμό για το απόρρητό της και το δικό μας. Ωστόσο, τώρα έχει κινηθεί νομικά εναντίον του Σαμ και πιστεύουμε ότι δεν έχουμε άλλη επιλογή από το να το αντιμετωπίσουμε».

My sister has filed a lawsuit against me. Here is a statement from my mom, brothers, and me: pic.twitter.com/Nve0yokTSX

— Sam Altman (@sama) January 7, 2025