SpaceX: Στα 350 δισ. δολ. η αποτίμηση της πιο πολύτιμης ιδιωτικής startup του κόσμου

Την πιο πολύτιμη ιδιωτική startup στον κόσμο αποτελεί πλέον η SpaceX μετά την συμφωνία ανάμεσα στην εταιρεία και στους επενδυτές της για την αγορά ιδίων μετοχών αξίας έως και 1,25 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Η συναλλαγή αποτιμά την εταιρεία του Έλον Μάσκ στα 350 δισεκατομμύρια δολάρια περίπου, σύμφωνα με email που είδε το Bloomberg.

Η τιμή των 185 δολαρίων ανά μετοχή σηματοδοτεί σημαντική αύξηση από την αποτίμηση των 112 δολαρίων της προηγούμενης αποτίμησης, που είχε καταγραφεί πριν από λιγότερο από τρεις μήνες, όπως αναφέρεται. Η SpaceX σχεδιάζει να αγοράσει από μόνη της έως και 500 εκατομμύρια δολάρια σε κοινές μετοχές.

«Αυτό που είναι πραγματικά τρελό σε αυτό είναι ότι σχεδόν κανένας επενδυτής δεν ήθελε να πουλήσει μετοχές ακόμη και σε αποτίμηση 350 δισεκατομμυρίων δολαρίων!» έγραψε ο Μασκ σε μια ανάρτηση του.

What’s really crazy about this is that almost no investors wanted to sell shares even at a $350B valuation!

SpaceX reduced the amount of shares it bought back from employees in order to allow some new investors in.

— Elon Musk (@elonmusk) December 11, 2024