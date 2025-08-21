Ειδήσεις | Διεθνή

Reuters: H Τουρκία ζητά από πλοία να δηλώνουν ότι δεν συνδέονται με το Ισραήλ

Η οδηγία εφαρμόζεται στα λιμάνια όλης της Τουρκίας.

Οι τουρκικές λιμενικές αρχές έχουν αρχίσει ανεπισήμως να ζητούν από ναυτιλιακούς πράκτορες επιστολές στις οποίες να δηλώνουν ότι τα πλοία δεν συνδέονται με το Ισραήλ και ότι δεν μεταφέρουν στρατιωτικό ή επικίνδυνο φορτίο που προορίζεται για το Τελ Αβ΄λιβ.

Ναυτιλιακές πηγές που επικαλείται το Reuters αναφέρουν πως το αρχηγείο του Λιμενικού Σώματος ζήτησε προφορικά από λιμενικούς πράκτορες να παρέχουν γραπτές διαβεβαιώσεις, προσθέτοντας ότι δεν υπάρχει επίσημη εγκύκλιος για το θέμα.

Μία από τις πηγές είπε ότι η οδηγία εφαρμόζεται στα λιμάνια όλης της Τουρκίας.

Στην εγγυητική επιστολή θα πρέπει να δηλώνεται ότι οι ιδιοκτήτες και οι διαχειριστές του πλοίου δεν έχουν σχέσεις με το Ισραήλ και ότι ορισμένα είδη φορτίου, περιλαμβανομένων εκρηκτικών και ραδιενεργών υλικών ή στρατιωτικού εξοπλισμού, δεν βρίσκονται στο πλοίο για να μεταφερθούν στο Ισραήλ, δήλωσε η δεύτερη πηγή.

Πέρυσι η Τουρκία διέκοψε εμπορικές συναλλαγές ύψους 7 δισεκ. ετησίως με το Ισραήλ εξαιτίας του πολέμου που το τελευταίο διεξάγει στη Γάζα εναντίον της μαχητικής παλαιστινιακής οργάνωσης Χαμάς.

