Kαμία ομάδα δεν έχει επενδύσει περισσότερα χρήματα σε μεταγραφές από την Τσέλσι τη τελευταία δεκαετία, σύμφωνα με τα στοιχεία για την χρονική περίοδο (2015-2024) που παρουσίασε σε σχετική μελέτη του CIES Football Observatory (Διεθνές Κέντρο Αθλητικών Σπουδών, που βρίσκεται στην Ελβετία και δημιουργήθηκε το 1995 ως κοινοπραξία της FIFA με το Πανεπιστήμιο του Νοσατέλ).

Ειδικότερα, οι «Μπλε» του Λονδίνου έχουν διαθέσει 2,780 δισεκατομμύρια ευρώ και βρίσκονται σε μεγάλη απόσταση από τη δεύτερη Μάντσεστερ Σίτι, με δαπάνες 1,96 δισεκατομμύρια ευρώ, δηλαδή 820 εκατ. λιγότερα.

Μια αρκετά σημαντική διαφορά που έχει αυξηθεί τα τελευταία δύο χρόνια με την έλευση του Τόμ Μπόλι στην Τσέλσι. Στην τρίτη θέση της λίστας βρίσκεται άλλη ομάδα του Μάντσεστερ, η Γιουνάιτεντ, που έχει ξοδέψει μόλις 10 εκατομμύρια λιγότερα από τους γείτονές της.

Την κορυφαία 5αδα κλείνουν η γαλλική Παρί Σεν Ζερμέν με 1,9 δισ. ευρώ και η ιταλική Γιουβέντους (1,77 δισ. ευρώ).

Οι σύλλογοι από τα πέντε μεγάλα πρωταθλήματα της Ευρώπης κατέχουν τη μερίδα του λέοντος στη μεταγραφική αγορά. Σε καθεμία από τις δέκα σεζόν που αναλύθηκαν, το ποσοστό των δαπανών τους ήταν κοντά ή μεγαλύτερο από τα δύο τρίτα, αν και υπήρξε μια ελαφρά πτώση το 2023 και το 2024. Αυτή η μείωση μπορεί να εξηγηθεί κυρίως από την άνοδο της Σαουδικής Αραβίας (ειδικά σε 2023) και η οικονομική σύσφιξη στην Ισπανία.

Με 23,02 δισεκατομμύρια ευρώ σε μεταγραφές την τελευταία δεκαετία, η αγγλική Premier League ξεχωρίζει ξεκάθαρα με 23 δισ. ευρώ (28,1% του συνόλου), ακολουθούμενη από τη Serie A της Ιταλίας (10,84 δισεκατομμύρια ευρώ) και τα άλλα τρία μεγάλα πρωταθλήματα (μεταξύ 7 και 8 δισεκατομμύρια ευρώ).

Τα άλλα πρωταθλήματα είναι πολύ πιο πίσω, με την αγγλική Championship στην έκτη θέση (2,55 δισεκατομμύρια ευρώ) και τη Saudi Pro League (2,09 δισεκατομμύρια ευρώ) στην κορυφή της λίστας για πρωταθλήματα εκτός Ευρώπης.

Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ είναι η ομάδα με το πιο αρνητικό υπόλοιπο της τελευταίας δεκαετίας (-1,304 δισεκατ. ευρώ). Σε καμία από τις 10 σεζόν δεν είχε θετικό ισοζύγιο, το 2018 ήταν το καλύτερο, με απώλειες 52 εκατομμυρίων. Σε επτά σεζόν έχασε περισσότερα από 100 εκατομμύρια, με ρεκόρ το 2022 στα 234 εκατ. ευρώ.

Πίσω από τους «Κόκκινους Διαβόλους» βρίσκονται η Τσέλσι (-1.209 εκατ. ευρώ) και η Παρί Σεν Ζερμέν (-991 εκατ. ευρώ).

