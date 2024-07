SearchGPT: Η OpenAI φέρνει μηχανή αναζήτησης με ΑΙ και απειλεί την Google

Την δημιουργία του SearchGPT που στοχεύει να δίνει «γρήγορες και έγκαιρες απαντήσεις με σαφείς και αξιόπιστες πηγές» ανακοίνωσε την Πέμπτη η OpenAI.

Την δημιουργία του SearchGPT που στοχεύει να δίνει «γρήγορες και έγκαιρες απαντήσεις με σαφείς και αξιόπιστες πηγές» ανακοίνωσε την Πέμπτη η OpenAI. Πρόκειται για μία πρωτότυπη μηχανή αναζήτηση που με τη χρήση των εργαλείων της τεχνητής νοημοσύνης, ουσιαστικά θα «στριμώξει» την Google και την... παντοδυναμία της.

Σύμφωνα με το CNBC, το SearchGPT βρίσκεται ακόμα στο πρώτο στάδιο δοκιμής από μια μικρή ομάδα χρηστών, αλλά πλέον όλοι οι επενδυτές της Alphabet ανησυχούν ότι η OpenAI θα μπορούσε να πάρει μερίδιο αγοράς από την Google, δίνοντας στους καταναλωτές νέους τρόπους αναζήτησης πληροφοριών στο διαδίκτυο.

Και με το SearchGPT, η OpenAI έρχεται να «απειλήσει» την κυριαρχία της Google, υποσχόμενη στους χρήστες την ευκαιρία να «αναζητούν με έναν πιο φυσικό, διαισθητικό τρόπο» και να κάνουν ερωτήσεις παρακολούθησης «ακριβώς όπως θα κάνατε σε μια συζήτηση», μετά και την απρόσμενη επιτυχία που παρουσίασε το ChatGPT.

«Πιστεύουμε ότι υπάρχει περιθώριο να κάνουμε την αναζήτηση πολύ καλύτερη από ό,τι είναι σήμερα», ανέφερε την Πέμπτη ο διευθύνων σύμβουλος της OpenAI Σαμ Άλτμαν σε μια ανάρτηση στο X.

we think there is room to make search much better than it is today.

we are launching a new prototype called SearchGPT: https://t.co/A28Y03X1So

we will learn from the prototype, make it better, and then integrate the tech into ChatGPT to make it real-time and maximally helpful.

— Sam Altman (@sama) July 25, 2024