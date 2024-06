Συμφωνία OpenAI - Apple φέρνει το ChatGPT στα iPhone

Σε συνεργασία με την Apple, για την ενσωμάτωση του ChatGPT στη Siri προχώρησε η OpenAI, ενώ παράλληλα ανακοίνωσε την απόκτηση δυο υψηλόβαθμων στελεχών.

Τις πολυαναμενόμενες νέες δυνατότητες τεχνητής νοημοσύνης, Apple Intelligence, εγκαινίασε εχθές η Apple, στο πλαίσιο της παγκόσμιας διάσκεψης προγραμματιστών (WWDC). Ανάμεσα σε αυτές η συνεργασία με την OpenAI, για την ενσωμάτωση του ChatGPT στη Siri, χωρίς κόστος.

Στο πλαίσιο της νέας συνεργασίας το ChatGPT θα ενσωματωθεί στο iOS, iPadOS και macOS αργότερα φέτος. Η ενσωμάτωση επιτρέπει στους χρήστες να έχουν πρόσβαση στις δυνατότητές του, όπως η κατανόηση εικόνων και εγγράφων, καθώς και η δημιουργία κειμένου και εικόνων στο πλαίσιο της λειτουργίας Εργαλείων Γραφής της Apple.

«Το Siri μπορεί επίσης να αξιοποιήσει την τεχνητή νοημοσύνη του ChatGPT όταν χρειάζεται. Οι χρήστες της Apple θα ερωτώνται πριν σταλούν οποιεσδήποτε ερωτήσεις στο ChatGPT, μαζί με οποιαδήποτε έγγραφα ή φωτογραφίες, και η Siri στη συνέχεια θα παρουσιάζει την απάντηση απευθείας», σύμφωνα με την OpenAI.

Ο διευθύνων σύμβουλος της OpenAI, Sam Altman, ήταν στην εκδήλωση της Apple και έγραψε στον ιστότοπο κοινωνικής δικτύωσης X ότι ήταν «πολύ χαρούμενος».

very happy to be partnering with apple to integrate chatgpt into their devices later this year!

think you will really like it.

— Sam Altman (@sama) June 10, 2024