e-commerce: Απειλεί με λουκέτο 45.000 καταστήματα λιανικής την επόμενη 5ετία στις ΗΠΑ

Περίπου 45.000 καταστήματα λιανικής προβλέπουν οι αναλυτές της UBS πως θα κλείσουν τα επόμενα πέντε χρόνια στις ΗΠΑ, καθώς οι διαδικτυακές αγορές και οι μεγάλοι παίκτες του χώρου, όπως ο κινεζικός ιστότοπος Temu και ο διαδικτυακός λιανοπωλητής Shein που έχει έδρα τη Σιγκαπούρη, εξαπλώνονται με ταχύτατους ρυθμούς, προκαλώντας ακόμα μεγαλύτερο disruption στο λιανεμπόριο.

Το κλείσιμο των καταστημάτων θα ωφελούσε τους μεγαλύτερους λιανοπωλητές, όπως η Walmart Inc. και η Target Corp. και θα έθετε μικρότερους σε μεγαλύτερο κίνδυνο, σύμφωνα με τους αναλυτές που αναφέρουν πως περίπου 16.500 από αυτά τα καταστήματα που θα μπορούσαν να κλείσουν είναι εκείνα που πουλάνε είδη όπως ρούχα και σεντόνια, ενώ τα πολυκαταστήματα θα μπορούσαν να πληγούν ιδιαίτερα σκληρά, όπως αναφέρει το MarketWatch.

«Η βασική μας υπόθεση είναι ότι καθώς η διείσδυση του ηλεκτρονικού εμπορίου συνεχίζει να αυξάνεται, περισσότεροι από αυτούς τους τόπους ανταλλαγής θα πραγματοποιούνται στο σπίτι ενός καταναλωτή», έγραψαν οι αναλυτές της UBS σε σημείωμα της Δευτέρας. «Έτσι, θα υπάρχει απλώς λιγότερη ανάγκη για καταστήματα» τονίζουν.

«Στην πραγματικότητα», πρόσθεσαν, «είναι πιθανό το επόμενο κύμα διείσδυσης του ηλεκτρονικού εμπορίου να προωθηθεί εν μέρει από τρίτους παίκτες όπως οι Temu, Shein και άλλους που δεν έχουν καν φυσική παρουσία στις ΗΠΑ».

Σύμφωνα με την UBS από το τρίτο τρίμηνο του περασμένου έτους, υπήρχαν 958.533 καταστήματα λιανικής στις ΗΠΑ. Από το 2021, το 58% των καταστημάτων λιανικής διοικούνταν από εταιρείες με λιγότερους από 20 υπαλλήλους, ενώ το 69% των καταστημάτων λειτουργούσαν από αλυσίδες με λιγότερους από 500 υπαλλήλους, ανέφεραν οι αναλυτές, που εκτίμησαν ότι για κάθε αύξηση 1% στη διαδικτυακή διείσδυση στις ΗΠΑ, περίπου 8.000 καταστήματα λιανικής θα έπρεπε να κλείσουν.

Σημείωσαν ότι η αύξηση των ενοικίων, των μισθών και άλλων δαπανών, μαζί με περαιτέρω επενδύσεις σε χωρητικότητα ψηφιακών παραγγελιών, θα επιτάχυνε το κλείσιμο, προσθέτοντας ότι η έλλειψη προθυμίας από τις τράπεζες να δανείσουν στους λιανοπωλητές - ένα μέτρο που επιδεινώθηκε το πρώτο τρίμηνο - θα μπορούσε να είναι πρόδρομος για περισσότερα λουκέτα.

Οι αναλυτές της UBS δήλωσαν ότι πολυκαταστήματα, όπως η Nordstrom Inc. και η Kohl's Corp. είναι επίσης ευάλωτα, αλλά είναι πιο αισιόδοξοι για εταιρείες όπως η κατασκευάστρια παπουτσιών για τρέξιμο On Running και η Deckers Outdoor Corp. η οποία κάνει τις μάρκες παπουτσιών Ugg, Hoka και Teva - αναφέροντας πώς τείνουν να πωλούν προϊόντα απευθείας στους καταναλωτές χωρίς να περνάνε από τα φυσικά καταστήματα.

Η εταιρεία λιανικής πώλησης ρούχων Express Inc. ανακοίνωσε τη Δευτέρα ότι είχε καταθέσει αίτηση προστασίας του κεφαλαίου 11 κατά της πτώχευσης και σχεδίαζε να κλείσει δεκάδες καταστήματα, ενώ η Bed Bath & Beyond Inc. έκλεισε όλα τα φυσικά της καταστήματα μετά τη δική της πτώχευση πέρυσι, αν και εξακολουθεί να υπάρχει διαδικτυακά μετά την εξαγορά της από την Overstock.com. Η αλυσίδα πολυκαταστημάτων Macy's Inc. δήλωσε τον Φεβρουάριο ότι θα κλείσει 150 καταστήματα σε μια προσπάθεια να προστατεύσει την αξία της και να δημιουργήσει μια «πιο σύγχρονη» επιχείρηση.