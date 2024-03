Τράπεζες: Άντλησαν κεφάλαια 4,9 δισ. ευρώ τους τελευταίους 15 μήνες μέσω ομολογιακών εκδόσεων

Στόχος η κάλυψη των υποχρεώσεων MREL. Το 2023 οι τέσσερις συστημικές τράπεζες άντλησαν περίπου 2,6 δισ. ευρώ, με σταθμισμένο μέσο επιτόκιο 6,8% και σταθμισμένη μέση διάρκεια 5,8 ετών. Άλλα 2,3 δισ. ευρώ έχουν αντληθεί μέχρι στιγμής το 2024.

Κεφάλαια 4,9 δισ. ευρώ έχουν αντλήσει από τις αγορές μέσω ομολογιακών εκδόσεων τους τελευταίους 15 μήνες οι ελληνικές τράπεζες για την κάλυψη των υποχρεώσεων MREL.

Αξιοποιώντας τις διεθνείς αγορές και την όρεξη των επενδυτών για ελληνικά assets, το 2023 οι τέσσερις συστημικές τράπεζες άντλησαν περίπου 2,6 δισ. ευρώ, με σταθμισμένο μέσο επιτόκιο 6,8% και σταθμισμένη μέση διάρκεια 5,8 ετών, όπως επισημαίνεται στην τελευταία έκθεση της Moody΄s για τις ελληνικές τράπεζες.

Οι ελληνικές τράπεζες συνέχισαν τις εκδόσεις τους και στις αρχές του 2024, έχοντας αντλήσει μέχρι στιγμής 2,3 δισ. ευρώ. Η νέα έξοδος στις αγορές πραγματοποιήθηκε μετά τις αναβαθμίσεις του ελληνικού αξιόχρεου από τους διεθνείς οίκους αξιολόγησης και είχε ως αποτέλεσμα χαμηλότερα επιτόκια για την άντληση κεφαλαίων από τις ελληνικές τράπεζες.

Με βάση τις παρουσιάσεις αποτελεσμάτων 2023 από τις τράπεζες που πραγματοποιήθηκαν από 14 Φεβρουαρίου μέχρι 12 Μαρτίου, προκύπτουν τα εξής για τις υποχρεώσεις MREL των τεσσάρων ελληνικών συστημικών τραπεζών:

Για την Εθνική Τράπεζα, συμπεριλαμβανομένης της έκδοσης ομολόγων υψηλής εξασφάλισης ύψους 600 εκατ. ευρώ τον Ιανουάριο 2024, ο δείκτης MREL του Ομίλου διαμορφώνεται σε 25,4%, υπερβαίνοντας ήδη την ελάχιστη απαίτηση MREL του Ιανουαρίου 2025 ύψους 25,3%.

Η Eurobank έκλεισε το 2023 με πλεόνασμα 170 μ.β. MREL πάνω από τον στόχο του Ιανουαρίου 2024 (23,23%) και συγκεκριμένα, δείκτη MREL στο 24,91%. Στον δείκτη αυτό περιλαμβάνεται το senior preferred ομόλογο 500 εκατ. ευρώ που εξέδωσε η Τράπεζα σε αντικατάσταση ομολόγου που θα ανακαλούσε το α΄ τρίμηνο 2024. Η έκδοση ομολόγου Tier II, 300 εκατ. ευρώ, τον Ιανουάριο ενισχύει περαιτέρω κατά 70 μ.β. τον δείκτη MREL δ΄ τριμήνου 2023. Η Eurobank έχει καλύψει περίπου το 70% της απόστασης για να φτάσει στον τελικό στόχο για δείκτη MREL στο 27,82% μέχρι την 1/1/2026.

Η Alpha Bank ολοκλήρωσε τον Φεβρουάριο 2024 μία επιπλέον έκδοση ομολόγου υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας (senior preferred bond) ύψους 400 εκατ. ευρώ, διαφοροποιώντας περαιτέρω τη χρηματοδοτική της βάση, και ενισχύοντας βαθμιαία την κεφαλαιακή της θέση. Η έκδοση προστίθεται στη σειρά επιτυχημένων εκδόσεων ομολόγων ύψους 3,3 δισ. ευρώ που πραγματοποίησε η Τράπεζα την τελευταία τριετία. O δείκτης MREL για την Alpha Bank διαμορφώθηκε στο 25,4% το 2023, ενώ στόχος είναι να υπερβεί το 27% το 2024, το 29% το 2025 και το 30% το 2026.

Για την Τράπεζα Πειραιώς, τέλος, ο δείκτης MREL διαμορφώθηκε στο 24,1% τον Δεκέμβριο 2023, σε σύγκριση με την απαίτηση του 21,9% για τον Ιανουάριο 2024. Στόχος είναι ο δείκτης να ξεπεράσει το 26% το 2024 και να κινηθεί άνω του 28% τόσο για το 2025, όσο και για το 2026.

Σημειώνεται ότι ο SRB θα αξιολογήσει τις ελληνικές τράπεζες για την κάλυψη των υποχρεώσεων MREL στις 31/12/2025. Η ελάχιστη απαίτηση για τα ίδια κεφάλαια και τις επιλέξιμες υποχρεώσεις (Minimum Requirement for own funds and Eligible Liabilities, MREL) καθιερώθηκε ως εποπτική απαίτηση με την οδηγία 2014/59/ΕΕ (BRRD), η οποία ενσωματώθηκε στο ελληνικό δίκαιο με τον νόμο 4335/2015.