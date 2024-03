WeWork: Ο Adam Neumann επιστρέφει και τη διεκδικεί με 500 εκατ. δολάρια

Ο συνιδρυτής και πρώην διευθύνων σύμβουλος της WeWork Inc., Adam Neumann, υπέβαλλε προσφορά άνω των 500 εκατ. δολαρίων για να εξαγοράσει την χρεοκοπημένη εταιρεία, σύμφωνα με πηγές του CNBC. Η προσφορά εν αναμονή της δέουσας επιμέλειας θα μπορούσε να φτάσει και τα 900 εκατ. δολάρια.

Ο Neumann φέρεται να θέλει να αγοράσει την εταιρεία, που κήρυξε πτώχευση τον Νοέμβριο του 2023 εδώ και καιρό. Τον Φεβρουάριο, το Bloomberg News και οι New York Times μετέδωσαν ότι συνεργαζόταν με το hedge fund Third Point του Dan Loeb, ώστε να διερευνήσουν μία πιθανή προσφορά για την WeWork. Παρολ' αυτά ο Loeb, υποβάθμισε τη συμμετοχή του στο εγχείρημα και η Third Point ανακοίνωσε ότι δεν μετέχει στη διαδικασία.

Η προσφορά του Neumann, που αποκάλυψε πρώτη η Wall Street Journal, μπορεί να περιπλέξει τη διαδικασία πτώχευσης της WeWork. Η εταιρεία τείνει να απορρίπτει πολλές συνεργασίες ούτως ώστε να μην εγκλωβιστεί μακροπρόθεσμα σε λιγότερο επικερδείς αγορές. Μερικοί από τους εκμισθωτές της WeWork έχουν αντιταχθεί σε αυτές τις προσπάθειες.

Η αβεβαιότητα σχετικά με τη χρηματοδότηση του Neumann, σε συνδυασμό με το ιστορικό του στην εταιρεία, θα μπορούσε να κάνει την WeWork λιγότερο δεκτική στην προσφορά του. Ο Neumann, το οικογενειακό του γραφείο Nazare και η επιχείρηση ακινήτων Flow που υποστηρίζεται από την Andreessen Horowitz κατέθεσαν αίτημα να συμπεριληφθούν στα πρακτικά της χρεοκοπίας της WeWork.

«Πριν δύο εβδομάδες ένας συνασπισμός οικονομικών εταίρων των οποίων οι ταυτότητες είναι γνωστές στην WeWork και τους συμβούλους της, κατέθεσαν προσφορά για σημαντικά περισσότερα χρήματα από την αρχική των 500 εκατ.», δήλωσε εκπρόσωπος της Flow.

Η προσφορά έρχεται μετά από εβδομάδες φημολογίας ότι ο Neumann ενδιαφέρεται να επαναποκτήσει την εταιρεία κοινόχρηστων εργασιακών χώρων από την οποία εκδιώχθηκε 5 χρόνια πριν, το 2019, αφού την οδήγησε σε υπέρογκα χρέη και σε αποτυχημένη IPO.

Η WeWork τελικά βγήκε στο χρηματιστήριο μέσω μιας SPAC το 2021 με αποτίμηση 9 δισεκατομμυρίων δολαρίων, ενώ την εποχή της ακμής της άγγιζε σε αποτίμηση τα 47 δισ. δολάρια.

«Όπως έχουμε δηλώσει προηγουμένως η WeWork είναι μία καταπληκτική εταιρεία και δεν αποτελεί έκπληξη ότι υπάρχει διαρκές ενδιαφέρον από τρίτα πρόσωπα για εξαγορά», δήλωσε εκπρόσωπος της εταιρείας. Ενώ πρόσθεσε ότι «το συμβούλιο και οι σύμβουλοι μας εξετάζουν τις προτάσεις για να διασφαλισθεί ότι αυτό που θα γίνει θα είναι μακροπρόθεσμα το καλύτερο για τα συμφέροντα της εταιρείας».