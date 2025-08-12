ΥΠΕΞ Ιταλίας: Ανοικτοί σε αναγνώριση της Παλαιστίνης - Πρέπει να εργαστούμε για ένα παλαιστινιακό κράτος

Η Δυτική Όχθη και η Γάζα πρέπει να επανενωθούν, αλλά η Χαμάς δεν πρέπει να έχει κανέναν ρόλο, η Παλαιστινιακή Αρχή είναι ο μόνος μας συνομιλητής, είπε κατά την παρέμβασή του στην έκτακτη συνεδρίαση των υπουργών εξωτερικών της ΕΕ.

«Είμαστε ανοικτοί σε ό,τι αφορά την αναγνώριση της Παλαιστίνης, αλλά πρέπει να εργαστούμε για την δημιουργία ενός παλαιστινιακού κράτους», δήλωσε ο Ιταλός υπουργός εξωτερικών, Αντόνιο Ταγιάνι κατά την παρέμβασή του, μέσω τηλεδιάσκεψης, στην έκτακτη συνεδρίαση των υπουργών εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

«Η Δυτική Όχθη και η Γάζα πρέπει να επανενωθούν, αλλά η Χαμάς δεν πρέπει να έχει κανέναν ρόλο, η Παλαιστινιακή Αρχή είναι ο μόνος μας συνομιλητής. Η Ιταλία έφερε συγκεκριμένες προτάσεις στην Διάσκεψη της Νέας Υόρκης για την λύση των δυο κρατών και συμπροέδρευσε, με την Ινδονησία, της ομάδας εργασίας για την Ασφάλεια», πρόσθεσε ο αρχηγός της ιταλικής διπλωματίας.

Σύμφωνα με τον Ταγιάνι, η επέκταση των στρατιωτικών επιχειρήσεων του Ισραήλ «θα έθετε σε κίνδυνο χιλιάδες ζωές αθώων πολιτών», όπως μεταδίδουν τα ιταλικά μέσα ενημέρωσης. «Η γραμμή μας είναι σαφής: πρέπει να τελειώσει ο πόλεμος, να απελευθερωθούν οι όμηροι και να υπάρξει παροχή εγγύησης για πλήρη πρόσβαση της ανθρωπιστικής βοήθειας. Οποιαδήποτε προσπάθεια προσάρτησης της Γάζας και της Δυτικής Όχθης ενισχύει την τρομοκρατική προσπάθεια της Χαμάς και ναρκοθετεί την όλη πορεία προς ένα παλαιστινιακό κράτος», τόνισε ο υπουργός εξωτερικών της κυβέρνησης Μελόνι. Ο Αντόνιο Ταγιάνι υπογράμμισε, τέλος, ότι η Ιταλία είναι έτοιμη να λάβει υπόψη το ενδεχόμενο επιβολής νέων κυρώσεων σε βάρος των βίαιων εποίκων».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ