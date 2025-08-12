Εφορία: Στον «πάγο» άλλα 2 χρόνια τα επιτόκια για καθυστερημένες πληρωμές

Στο 0,73% παραμένει ο μηνιαίος τόκος για εκπρόθεσμη εξόφληση φόρων και τελών. Αμετάβλητα και τα επιτόκια της πάγιας ρύθμισης. Με χρέη στην εφορία πάνω από 4 εκατ. φορολογούμενοι. Ποιοι ρυθμίζουν τις οφειλές τους. Τι προβλέπει η απόφαση Πιερρακάκη.

Στο «πάγο» για μια ακόμη διετία διατηρεί το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών τα επιτόκια με τα οποία επιβαρύνονται οι ληξιπρόθεσμες οφειλές προς την Εφορία. Με στόχο τη διευκόλυνση των φορολογούμενων στην εξόφληση φόρων και τελών, η απόφαση του ΥΠΕΘΟ Κυριάκου Πιερρακάκη αφήνει αμετάβλητα κατ’ εξαίρεση και για δυο έτη, έως 10 Αυγούστου 2027, τα επιτόκια με βάση τα οποία υπολογίζονται οι τόκοι εκπρόθεσμης καταβολής φόρου και επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθέντων φόρων.

Έτσι, δεν επέρχεται καμία μεταβολή στο επιτόκιο για την εκπρόθεσμη καταβολή φόρου που παραμένει στο 0,73% για κάθε μήνα καθυστέρησης ή στο 8,76% το χρόνο. Επίσης, δεν αλλάζει το επιτόκιο για την επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων φόρων που ανέρχεται σήμερα στο 0,50% για κάθε καθυστέρησης και στο 6% σε ετήσια βάση. Σημειώνεται ότι στα ίδια επίπεδα παραμένουν μέχρι και το τέλος Μαρτίου του 2026 και τα επιτόκια της πάγιας ρύθμισης για την εξόφληση των φορολογικών οφειλών σε έως 24 μηνιαίες δόσεις.

Σύμφωνα με τη νομοθεσία, οποιοδήποτε ποσό φόρου εάν δεν καταβληθεί εντός της νόμιμης προθεσμίας καταβολής, ο φορολογούμενος επιβαρύνεται με τόκο επί του ποσού φόρου που «τρέχει» από την επόμενη ημέρα της λήξης της νόμιμης προθεσμίας. Σε περίπτωση καταβολής υπερβάλλοντος ποσού, καταβάλλονται τόκοι στον φορολογούμενο για τη χρονική περίοδο από την ημερομηνία αίτησης επιστροφής του υπερβάλλοντος ποσού φόρου, μέχρι την ημερομηνία ειδοποίησης του φορολογούμενου για την επιστροφή του, εκτός εάν η επιστροφή φόρου ολοκληρωθεί εντός 90 ημερών από την παραλαβή από τη Φορολογική Διοίκηση της αίτησης επιστροφής φόρου του φορολογουμένου.

Πάγια ρύθμιση

Με πάνω από 4 εκατ. φορολογούμενους να έχουν ανοιχτούς λογαριασμούς με την Εφορία, τα επιτόκια για όσους εντάσσουν τις οφειλές τους στην πάγια ρύθμιση παραμένουν αμετάβλητα εδώ και περίπου μια τετραετία, όταν ξεκίνησε ο ανοδικός κύκλος των επιτοκίων του ευρώ και η επιβάρυνση των φορολογουμένων συναρτώταν και με το Euribor (το οποίο αποτελούσε τη βάση για τον υπολογισμό του τελικού επιτοκίου).

Με πρόσφατη απόφαση, το επιτόκιο των δόσεων για τις βεβαιωμένες οφειλές που έχουν ενταχθεί σε ρύθμιση παραμένει αμετάβλητο έως και τις 31 Μαρτίου 2026. Τα επιτόκια αφορούν τόσο στις αρχικές ρυθμίσεις όσο και στις νέες υπαγωγές, διευκολύνοντας τους οφειλέτες να φανούν συνεπείς στις υποχρεώσεις τους. Ειδικότερα:

Στο 4,34% ανέρχεται το επιτόκιο για ρυθμίσεις έως 12 δόσεις

Στο 5,84% για περισσότερες από 12 δόσεις.

Ποιοι ρυθμίζουν

Η επεξεργασία των στοιχείων της ΑΑΔΕ, δείχνει ότι από τα 110,8 δισ. ευρώ των ληξιπρόθεσμων οφειλών μόλις 3,62 δισ. ευρώ έχουν ενταχθεί σε κάποιο σχήμα ρύθμισης. Το υψηλότερο ποσοστό των συνολικών ρυθμισμένων οφειλών (35,2%) εντοπίζεται στο εύρος 500 με 10.000 ευρώ, ενώ εντός αυτού του εύρους το ποσοστό των ρυθμισμένων οφειλών αγγίζει το 19,8% για ποσά από 2.000 έως 3.000 ευρώ.

Το υψηλότερο ποσοστό ρυθμισμένων οφειλών φυσικών προσώπων εντοπίζεται μεταξύ 500 και 10.000 ευρώ (17,1%) και αγγίζει το 20% για ποσά από 2.000 έως 3.000 ευρώ. Αντίθετα, τα νομικά πρόσωπα ρυθμίζουν σε υψηλότερο ποσοστό (23,7%) οφειλές που ανήκουν στο εύρος από 10.000 έως 100.000 ευρώ, ενώ το ποσοστό αυτό φτάνει στο 27,5% στην κατηγορία 10.000 με 20.000 ευρώ. Χαμηλά ποσοστά ρύθμισης οφειλών διαπιστώνονται τόσο σε χαμηλά ποσά οφειλής (ιδιαίτερα κάτω των 500 ευρώ), όσο και σε υψηλά ποσά οφειλής (άνω των 20.000 ευρώ για φυσικά πρόσωπα και άνω των 150.000 ευρώ για νομικά πρόσωπα).