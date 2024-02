Νέα υπηρεσία πληρωμής “Pay in 30 days” από την Klarna

Οι καταναλωτές μπορούν να εξοφλήσουν τις αγορές τους σε διάστημα 30 ημερών, άτοκα και χωρίς έξοδα.

Η Klarna, η κορυφαία παγκοσμίως υπηρεσία πληρωμών και αγορών με την υποστήριξη της τεχνητής νοημοσύνης, λανσάρει επίσημα τη νέα υπηρεσία πληρωμής Pay in 30 days (Πληρωμή σε 30 ημέρες) στην ελληνική αγορά. Με την υπηρεσία Pay in 30, οι καταναλωτές μπορούν να εξοφλήσουν τις online και in-store αγορές τους σε διάστημα 30 ημερών με χρεωστική ή πιστωτική κάρτα, άτοκα και χωρίς έξοδα.

Επιλέγοντας τη νέα υπηρεσία, ο καταναλωτής μπορεί να πληρώσει έως και 30 ημέρες μετά την ημέρα της παραγγελίας, ή της αποστολής της παραγγελίας ή όταν οι υπηρεσίες που αγόρασε γίνουν διαθέσιμες. Η Klarna στέλνει υπενθύμιση για την πληρωμή λίγο πριν την ημερομηνία λήξης με όλες τις λεπτομέρειες. Εάν το επιθυμεί, ο καταναλωτής μπορεί να εξοφλήσει το υπόλοιπό του πριν από τις 30 ημέρες, ενώ μπορεί πάντα να πληρώσει νωρίτερα με κάρτα μέσω της εφαρμογής Klarna άμεσα.

Η διαδικασία πληρωμής είναι εύκολη και απλή. Αφού ο καταναλωτής επιλέξει τα αγαπημένα του προϊόντα και προχωρήσει στην ολοκλήρωση της παραγγελίας, επιλέγει πληρωμή με Klarna στο checkout. Στο τέλος, πρέπει να επιλέξει με ποιον από τους 3 διαθέσιμους τρόπους επιθυμεί να προχωρήσει (Πληρωμή τώρα, Πληρωμή σε 3 ή Πληρωμή σε 30).

Η νέα υπηρεσία Pay in 30 ξεκίνησε στην Ελλάδα με το Public Group, τον στρατηγικό συνεργάτη της Klarna και είναι διαθέσιμη σε όλο το δίκτυο καταστημάτων Public και στο public.gr. Παράλληλα, η υπηρεσία σύντομα θα ενσωματωθεί και σε όλα τα συνεργαζόμενα brands που διαθέτουν τη Klarna στο checkout με στόχο να προσφέρει στους καταναλωτές τη δυνατότητα να έχουν περισσότερο χρόνο, μεγαλύτερο έλεγχο και ευελιξία στις πληρωμές τους. Η Klarna είναι ο καλύτερος συνεργάτης ώστε οι καταναλωτές να μπορούν να εξοικονομήσουν χρόνο και χρήμα, να είναι ενημερωμένοι για τα οικονομικά τους και να χρησιμοποιούν πιο έξυπνους και διαφανείς τρόπους αγορών.

«Η Klarna συνεχίζει να ανταποκρίνεται με επιτυχία στις ανάγκες και προσδοκίες των καταναλωτών, εισάγοντας νέες και καινοτόμες λύσεις πληρωμής που βελτιώνουν τη συνολική αγοραστική εμπειρία, τόσο διαδικτυακά όσο και στα φυσικά καταστήματα. Με την προσθήκη του Pay in 30 στις υπηρεσίες πληρωμών που παρέχουμε στην Ελλάδα, απαντάμε στην ολοένα και αυξανόμενη στροφή των καταναλωτών σε υπηρεσίες Buy Now, Pay Later (BNPL). Την ίδια στιγμή, προσφέρουμε στους εμπόρους συνεργάτες μας τα απαραίτητα εργαλεία για να αυξήσουν την εμπιστοσύνη των καταναλωτών και να αναπτύξουν την επιχείρησή τους», δήλωσε ο Ηλίας Πίτσαβος, Επικεφαλής της Klarna στην Ελλάδα.