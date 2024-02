Μπαράζ συμφωνιών τις πρώτες εβδομάδες της χρονιάς από τους Έλληνες εφοπλιστές – Οι κινήσεις Μαρινάκη, Αλαφούζου, Τραυλού και Τσάκου

Εξαιρετικά δραστήριοι παραμένουν οι Έλληνες εφοπλιστές και τις πρώτες εβδομάδες του 2024, μετά από μια χρονιά μεγάλων deals.

Εξαιρετικά δραστήριοι παραμένουν οι Έλληνες εφοπλιστές και τις πρώτες εβδομάδες του 2024, μετά από μια χρονιά μεγάλων deals που τους έφερε στην κορυφή των ναυπηγήσεων και των αγοραπωλησιών πλοίων. Μέσα σε μερικές εβδομάδες καταγράφονται συμφωνίες για νέες ναυπηγήσεις, αγορές και πωλήσεις παλαιών πλοίων, αναχρηματοδοτήσεις και άλλες κεφαλαιακές κινήσεις σε όλο σχεδόν το φάσμα της ελληνόκτητης ναυτιλίας.

Capital Product Partners – Ευάγγελος Μαρινάκης

Η εισηγμένη στη Νέα Υόρκη ναυτιλιακή εταιρεία της οικογένειας Μαρινάκη, Capital Product Partners, αποκάλυψε την Παρασκευή πως ξεκίνησε την αποεπένδυσή της από τον κλάδο των πλοίων μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων στο πλαίσιο της νέας στρατηγικής διοίκησης της εταιρείας σε ένα «pure play» παίκτη στη θαλάσσια μεταφορά ενεργειακών προϊόντων με επίκεντρο το LNG. H CPLP πρόκειται να αγοράσει εννέα νεότευκτα πλοία μεταφοράς LNG από την ιδιωτική εταιρεία του κ. Μαρινάκη, σε μια συμφωνία ύψους 3 δισ. δολαρίων. Στο πλαίσιο του μετασχηματισμού της θα πουλήσει το σύνολο χαρτοφυλακίου των 15 πλοίων μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων, η αξία των οποίων εκτιμάται στα περίπου 850 εκατ. δολάρια σύμφωνα με την εταιρεία ναυτιλιακών εκτιμήσεων VesselsValue. H διοίκηση της CPLP αποκάλυψε κατά την διάρκεια ενημέρωσης των αναλυτών για τα αποτελέσματα τέταρτου τριμήνου 2023 πως ήδη έκλεισε η συμφωνία για την πρώτη πώληση πλοίου εμπορευματοκιβωτίων με τον CEO, Γεράσιμο Καλογεράτο, να αναφέρει πως υπάρχει «σημαντικό ενδιαφέρον για την πώληση των πλοίων μας, δεδομένης της ποιότητας του στόλου και των ελκυστικών συμβολαίων που βρίσκονται σε ισχύ».

Okeanis Eco Tankers – Γιάννης και Αριστείδης Αλαφούζος

Η Okeanis Eco Tankers, εισηγμένη στα Χρηματιστήρια του Όσλο και της Νέας Υόρκης, συμφερόντων Γιάννης και Αριστείδη Αλαφούζου προχώρησε σε μια σειρά συμφωνιών για να μειώσει το κόστος εξυπηρέτησης του δανεισμού της. Βασικό μέρος αυτών των συμφωνιών ήταν η πώληση και επαναμίσθωση (sale and leaseback) του μεγάλου δεξαμενόπλοιου (VLCC) «Νήσος Ανάφη» με την εταιρεία να αντλεί 73,5 εκατ. δολάρια τα οποία θα αξιοποιηθούν για την αποπληρωμή υφιστάμενου δανεισμού του συγκεκριμένου πλοίου και για τη χρηματοδότηση των επενδυτικών σχεδίων της εταιρείας. Ακόμη εξασφάλισε μια νέα πιστωτική γραμμή 34,7 εκατ. δολαρίων για την χρηματοδότηση της επαναγοράς του suezmax Mήλος που είχε διαθέσει στη νορβηγική Ocean Yiel μέσω συμφωνίας sale and leaseback. «Εκμεταλλευόμαστε τις ισχυρές σχέσεις συνεργασίας με τους τωρινούς και μελλοντικούς χρηματοδότες που προέρχονται από την θέση της Okeanis καθώς και με την ισχυρή συνεργασία δεκαετιών με την οικογένεια Αλαφούζου για να εξασφαλίσουμε συμφωνίες που προσφέρουν αξία στους μετόχους μας», δήλωσε ο Chief Financial Officer της Okeanis, Ηρακλής Σμπαρούνης.

Neptune Lines – Μελίνα Τραυλού

Η Neptune Lines, η ναυτιλιακή εταιρεία στον κλάδο της μεταφοράς οχημάτων της Μελίνα Τραυλού ανακοίνωσε πριν από μερικές ημέρες την παραγγελία δύο ακόμα πλοίων νέας γενιάς, μέσω του Genesis Project, αυξάνοντας τον συνολικό αριθμό των παραγγελιών της εταιρείας σε τέσσερα πλοία. Η ναυπήγηση των δύο πλοίων 4200 CEU LNG DF PCTC (Pure Car Truck Carrier) μαζί με τα πρώτα δύο που παραγγέλθηκαν πρόσφατα, εντάσσεται στο στρατηγικό σχέδιο της Neptune Lines για την ενίσχυση του στόλου την επόμενη δεκαετία με πλοία κατά 36% μεγαλύτερης μεταφορικής δυνατότητας. Επίσης, η επένδυση σε πλοία με μηχανές διπλής καύσης (dual fuel engines) ενισχύει τη στρατηγική της εταιρείας για μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα, παραμένοντας μπροστά από τους παγκόσμιους στόχους μείωσης τους. Η Neptune Lines συνεχίζει την επιτυχημένη συνεργασία της, με την Deltamarin για τον από κοινού σχεδιασμό των δύο επιπλέον πλοίων, ενώ παραμένει σε συνεργασία με το ναυπηγείο Fujian Mawei στην Κίνα. Η παράδοση των πλοίων αναμένεται το 2027.

Tsakos Energy Navigation – Νίκος Τσάκος

Η εισηγμένη στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, Tsakos Energy Navigation (TEN) συμφερόντων Νίκου Τσάκου προχώρησε πρόσφατα στην αγορά πέντε δεξαμενόπλοιων από την νορβηγική Viken Shipping. Πρόκειται για δύο aframaxes LNG LR2 διπλού καυσίμου, ένα super-eco suezmax και δύο ακόμα aframaxes κλάσης 1A ice εξοπλισμένα με scrubber. Τα πλοία έχουν μέση διάρκεια κλεισμένης απασχόλησης τα δύο έτη που αναμένεται να αποφέρει έσοδα άνω των 100 εκατομμυρίων δολαρίων. Η TEN θα χρηματοδοτήσει την αγορά με ιδία κεφάλαια και τραπεζική χρηματοδότηση. Η αγορά ήρθε μετά από ένα μπαράζ πωλήσεων εννέα παλαιότερων πλοίων της ΤΕΝ τους προηγούμενους 12 μήνες και ενώ η ναυτιλιακή έχει ένα ναυπηγικό πρόγραμμα που φτάνει τα έντεκα πλοία.