Απογειώθηκε με επιτυχία ο πύραυλος της Blue Origin του Μπέζος

Έναν και πλέον χρόνο αφότου καθηλώθηκε στο έδαφος έπειτα από ένα ατύχημα, ένας πύραυλος New Shepard της Blue Origin απογειώθηκε με επιτυχία σήμερα στο Τέξας.

Έναν και πλέον χρόνο αφότου καθηλώθηκε στο έδαφος έπειτα από ένα ατύχημα, ένας πύραυλος New Shepard της Blue Origin απογειώθηκε με επιτυχία σήμερα στο Τέξας, σύμφωνα με ένα βίντεο ζωντανής αναμετάδοσης από τη διαστημική εταιρεία, την οποία ίδρυσε ο δισεκατομμυριούχος Τζεφ Μπέζος.

Blue Origin’s space tourism rocket blasted off to space for the first time in 15 months, potentially marking the resumption of regular flights for the Jeff Bezos-founded company following an in-flight failure last year https://t.co/YHO2vuStRp pic.twitter.com/HZIlQk4N4C

— Bloomberg TV (@BloombergTV) December 19, 2023