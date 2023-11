Σημαντικές διακρίσεις για τα ξενοδοχεία του Ομίλου Γελασάκη στα Greek Hospitality Awards 2023

Με 4 χρυσά, 4 ασημένια και 2 χάλκινα βραβεία ξεχώρισε ο Όμιλος Γελασάκη στη φετινή απονομή των Greek Hospitality Awards 2023.

Πιο συγκεκριμένα, τo νέο στολίδι του Ομίλου Γελασάκη, το πεντάστερο The Chania Hotel, που λειτουργεί από την άνοιξη του 2023 και βρίσκεται στο κέντρο της πόλης των Χανίων, τιμήθηκε με το χρυσό βραβείο ως "Best Greek New City Hotel”. Επίσης, έλαβε, δύο ασημένια βραβεία στις κατηγορίες "Best Greek Design City Hotel” και "Best Greek Heritage City Hotel” ξεχωρίζοντας για την μοναδική αισθητική του, που δίνει νέα πνοή σε ένα ιστορικό τοπόσημο των Χανίων. Παράλληλα, βραβεύτηκε με το χάλκινο βραβείο στην κατηγορία “Best Greek Lifestyle City Hotel”.

Παράλληλα, στον τομέα των resort, το εμβληματικό πεντάστερο La Mer Resort & Spa, συμμετέχοντας στα Greek Hospitality Awards για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά απέσπασε τρία χρυσά βραβεία στις κατηγορίες "Best Greek Honeymoon Resort”, “Best Greek Hotel Spa” και “Best Greek Hotel Breakfast” και δύο ασημένια βραβεία στις κατηγορίες “Best Greek Adults Only Resort” και “Best Greek Green Resort”. Στην κατηγορία "Best Greek Hotel Restaurant” το ξενοδοχείο έλαβε το χάλκινο βραβείο για το παραθαλάσσιο, à la carte εστιατόριό του “La Brise de Mer”.

Τα βραβεία αυτά, που αποτελούν τον πλέον καταξιωμένο θεσμό επιβράβευσης της ελληνικής φιλοξενίας, απονεμήθηκαν σε μια λαμπρή τελετή στην Αθήνα υπό την αιγίδα του Υπουργείου Τουρισμού και του Ε.Ο.Τ., με την συμμετοχή κορυφαίων στελεχών της κυβέρνησης, θεσμικών φορέων, καθώς και των σημαντικότερων τουριστικών επιχειρήσεων της Ελλάδας.

«Οι διακρίσεις μας δίνουν δύναμη να προχωρήσουμε στην περαιτέρω ανάπτυξη του Ομίλου στον κλάδο φιλοξενίας. αποτελούν για μας μια επιβράβευση αλλά και μας δείχνουν το δρόμο για συνέχιση, με περισσότερη δύναμη, μιας πορείας με βασικούς άξονες το σεβασμό στο περιβάλλον, την απόδοση αξίας στην τοπική κοινωνία και τη διασφάλιση όρων βιωσιμότητας στο παρεχόμενο τουριστικό προϊόν» ανέφερε με έμφαση ο κ. Αντώνης Γελασάκης, CEO Travel & Hospitality Divisions του Ομίλου, που μαζί με την κ. Κατερίνα Γελασάκη παρέλαβαν τα βραβεία. Να σημειωθεί ότι στην απονομή συμμετείχε και ο κύριος Μάρκος Γεωργίου, CEO της εταιρείας “Loguers” που έχει αναλάβει τις πωλήσεις και το marketing των ξενοδοχείων του Ομίλου.