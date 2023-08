Nintendo: Η ταινία The Super Mario Bros «τράβηξε» τα έσοδα και τις πωλήσεις του Switch

Οι πωλήσεις στις δραστηριότητές της που σχετίζονται με τα κινητά και την πνευματική ιδιοκτησία τριπλασιάστηκαν στα 31,8 δισ. γιεν (221,46 εκατ. δολάρια).

Η Nintendo κατέγραψε 3,91 εκατ. πωλήσεις της κονσόλας Switch για τη χρήση του α' οικονομικού τριμήνου που ολοκληρώθηκε τον Ιούνιο, ξεπερνώντας τις πωλήσεις του αντίστοιχου διαστήματος το 2022 και με την ιαπωνική εταιρεία να ωφελείται από την ταινία The Super Mario Bros. Movie.

Το επενδυτικό κλίμα ενισχύθηκε από την επιτυχία της ταινίας η οποία ηγείται της φετινής παγκόσμιας κατάταξης του box office, και από τους επαίνους για το βιντεοπαιχνίδι «The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom» που κυκλοφόρησε τον Μάιο.

Η Nintendo δήλωσε ότι πούλησε 18,51 εκατ. μονάδες του Tears of the Kingdom για το α' τρίμηνο. Το παιχνίδι έχει βαθμολογία 96 στα 100 στον Metacritic, γεγονός που υποδηλώνει καθολική αποδοχή.

Οι πωλήσεις στις δραστηριότητές της που σχετίζονται με τα κινητά και την πνευματική ιδιοκτησία τριπλασιάστηκαν στα 31,8 δισ. γιεν (221,46 εκατ. δολάρια) λόγω της επιτυχίας της ταινίας Mario, ανέφερε η Nintendo, η οποία βοήθησε επίσης να αυξηθούν οι πωλήσεις των παιχνιδιών με πρωταγωνιστή τον μουστακαλή υδραυλικό, μετέδωσε το Reuters.

Τα αποτελέσματα υπογραμμίζουν την επιτυχία της Nintendo να παρατείνει τη διάρκεια ζωής του «γερασμένου» Switch, το οποίο έχει πουλήσει σχεδόν 130 εκατ. κονσόλες και να χρησιμοποιήσει το ρόστερ των δημοφιλών χαρακτήρων της για να ενισχύσει τα έσοδα πέρα από τον πυρήνα των παιχνιδιών.

Η Nintendo διατήρησε το guidance πωλήσεων για το σύνολο του έτους για την κονσόλα στα 15 εκατ. μονάδες, που θα αποτελεί μείωση 16,5% σε σχέση με ένα χρόνο νωρίτερα.

Τα λειτουργικά κέρδη του πρώτου τριμήνου αυξήθηκαν κατά 82% σε σχέση με το προηγούμενο έτος σε 185,4 δισ. γιεν, με τις πωλήσεις λογισμικού να σημειώνουν ρεκόρ.