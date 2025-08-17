Η πίεση της ΕΕ για προστασία του DSA καθυστερεί την επικύρωση της εμπορικής συμφωνίας με τις ΗΠΑ

Οι Βρυξέλλες προσπαθούν να αποτρέψουν τις Ηνωμένες Πολιτείες από το να στοχοποιήσουν τους κανονισμούς της ΕΕ για την ψηφιακή πολιτική.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση προσπαθεί να αποτρέψει τις Ηνωμένες Πολιτείες από το να στοχοποιήσουν τους κανονισμούς της ΕΕ για την ψηφιακή πολιτική, καθώς οι δύο πλευρές εργάζονται πάνω στις τελικές λεπτομέρειες μιας καθυστερημένης κοινής δήλωσης που θα επικυρώσει την εμπορική συμφωνία που επιτεύχθηκε τον περασμένο μήνα, ανέφερε την Κυριακή η εφημερίδα Financial Times.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, Ευρωπαίοι αξιωματούχοι δήλωσαν ότι οι διαφωνίες σχετικά με τη διατύπωση όσον αφορά τα «μη δασμολογικά εμπόδια» —όρος που, κατά τις ΗΠΑ, περιλαμβάνει και τους ψηφιακούς κανονισμούς της ΕΕ— είναι μεταξύ των βασικών λόγων καθυστέρησης της ανακοίνωσης.

Το Reuters δεν μπόρεσε να επιβεβαιώσει άμεσα το σχετικό δημοσίευμα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση, ο Λευκός Οίκος και το Υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ δεν απάντησαν αμέσως σε αιτήματα για σχολιασμό.

Σύμφωνα με τους Financial Times, η κοινή δήλωση αναμενόταν αρχικά λίγες ημέρες μετά την ανακοίνωση της συμφωνίας τον Ιούλιο από την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν και τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ.

Η συμφωνία του Ιουλίου προέβλεπε επιβολή δασμού 15% στις περισσότερες ευρωπαϊκές εισαγωγές — ποσοστό που είναι το ήμισυ του αρχικά απειλούμενου - και συνέβαλε στην αποφυγή ευρύτερου εμπορικού πολέμου μεταξύ των δύο συμμάχων, που μαζί αντιπροσωπεύουν σχεδόν το ένα τρίτο του παγκόσμιου εμπορίου.

Οι ΗΠΑ, σύμφωνα με την εφημερίδα, επιδιώκουν να διατηρήσουν ανοιχτό το ενδεχόμενο παραχωρήσεων όσον αφορά τον Νόμο για τις Ψηφιακές Υπηρεσίες της ΕΕ (Digital Services Act - DSA), τον οποίο η Ουάσινγκτον θεωρεί περιοριστικό για την ελευθερία του λόγου και επιβαρυντικό για τις αμερικανικές τεχνολογικές εταιρείες.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει, ωστόσο, καταστήσει σαφές ότι η χαλάρωση των κανόνων του DSA αποτελεί κόκκινη γραμμή.

Ο Νόμος για τις Ψηφιακές Υπηρεσίες (DSA) της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι μια ιστορικής σημασίας νομοθεσία, που στοχεύει να καταστήσει το διαδικτυακό περιβάλλον πιο ασφαλές και πιο δίκαιο, υποχρεώνοντας τις μεγάλες τεχνολογικές εταιρείες να λάβουν αυστηρότερα μέτρα για την καταπολέμηση παράνομου περιεχομένου, όπως είναι η ρητορική μίσους και το υλικό σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανέμενε ότι ο πρόεδρος Τραμπ θα υπέγραφε εκτελεστικό διάταγμα έως τις 15 Αυγούστου, το οποίο θα προέβλεπε μείωση των δασμών στις εξαγωγές ευρωπαϊκών αυτοκινήτων προς τις ΗΠΑ - από 27,5% σε 15%. Ωστόσο, σύμφωνα με τους Financial Times, Αμερικανός αξιωματούχος δήλωσε ότι η απόφαση αυτή θα καθυστερήσει έως ότου οριστικοποιηθεί η κοινή δήλωση των δύο πλευρών.

