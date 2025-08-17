Υπό μερικό έλεγχο τέθηκε άμεσα πυρκαγιά σε δασική έκταση στα Μεσοχώρια Εύβοιας

Υπήρξε άμεση κινητοποίηση που κατάφερε να θέσει τη φωτιά υπό μερικό έλεγχο, πριν προλάβει να πάρει διαστάσεις.

Υπό μερικό έλεγχο τέθηκε γρήγορα πυρκαγιά σε δασική έκταση που εκδηλώθηκε λίγο μετά τις 05.00 το πρωί στα Μεσοχώρια Εύβοιας.

'Αμεσα κινητοποιήθηκαν 50 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων της 20ης ΕΜΟΔΕ, 21 οχήματα, εθελοντές και με την συνδρομή υδροφόρων του δήμου και μηχανημάτων, κατάφεραν να την περιορίσουν και να την θέσουν υπό μερικό έλεγχο, πριν προλάβει να πάρει διαστάσεις.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ