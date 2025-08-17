Ειδήσεις | Διεθνή

Ξαφνική πλημμύρα στη βόρεια Κίνα στοίχισε τη ζωή σε 8 ανθρώπους

Newsroom
Viber Whatsapp
Μοιράσου το
Ξαφνική πλημμύρα στη βόρεια Κίνα στοίχισε τη ζωή σε 8 ανθρώπους
Τα συνεργεία διάσωσης διεξάγουν έρευνες για τον εντοπισμό 4 άλλων που αγνοούνται.

Οκτώ άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε ξαφνική πλημμύρα που προκλήθηκε στη βόρεια Κίνα, μετέδωσε σήμερα το κινεζικό πρακτορείο ειδήσεων Xinhua, ενώ τα συνεργεία διάσωσης διεξάγουν έρευνες για τον εντοπισμό 4 άλλων που αγνοούνται.

Η αιφνίδια πλημμύρα προκλήθηκε γύρω στις 22:00 τοπική ώρα (17:00 ώρα Ελλάδος) χθες, Σάββατο, στην περιοχή της Εσωτερικής Μογγολίας στη βόρεια Κίνα, σύμφωνα με τις πληροφορίες που μετέδωσε το κινεζικό πρακτορείο ειδήσεων, παρασύροντας 13 ανθρώπους που ήταν σε εκδρομή και είχαν κατασκηνώσει.

"Οι επιχειρήσεις ερευνών και διάσωσης συνεχίζονται", πρόσθεσε το Xinhua, διευκρινίζοντς ότι ένας άνθρωπος διασώθηκε.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάζονται αυτή τη στιγμή

Ηλεκτρισμός: Άλμα της ζήτησης τον Ιούλιο – Τα μερίδια των προμηθευτών

Πάνω από 3,5 δισ. ευρώ καθαρές εισροές στα Αμοιβαία Κεφάλαια φέτος - Ποια ξεχωρίζουν

ΟΠΕΚΕΠΕ: Δείτε ποιοι πήραν πάνω από 50.000 ευρώ επιδότηση - Αναλυτικές λίστες

tags:
Κίνα
Πλημμύρες

BEST OF LIQUID MEDIA

gazzetta
gazzetta reader insider insider