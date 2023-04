Tesla: Πτώση πάνω από 20% στα κέρδη α' τριμήνου

Κέρδη σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των αναλυτών ανακοίνωσε η Tesla για το πρώτο τρίμηνο του 2023, αλλά καταγράφοντας πτώση άνω του 20% σε σχέση με πέρυσι.

Ειδικότερα, τα καθαρά κέρδη ανήλθαν σε 2,51 δισ. δολ., μειωμένα κατά 24% από πέρυσι.

Τα κέρδη ανά μετοχή διαμορφώθηκαν σε 85 σεντς και ευθυγραμμίστηκαν με τις προβλέψεις των αναλυτών.

Τα έσοδα διαμορφώθηκαν στα 23,33 δισ. δολ., έναντι των εκτιμήσεων για 23,21 δισ. δολ. και αυξημένα κατά 24% από τα 18,76 δισ. δολ. έναν χρόνο νωρίτερα.

Τα έσοδα από την αυτοκινητοβιομηχανία, το βασικό τμήμα της Tesla, έφθασαν τα 19,96 δισ. δολ. το α' τρίμηνο, αυξημένα κατά 18%.

Τα έσοδα της Tesla Energy αυξήθηκαν στα 1,53 δισ. δολ., γνωρίζοντας «άλμα» 148% σε σχέση με πέρυσι.

Σημειωτέον ότι η εταιρεία ανακοίνωσε, σήμερα, νέες μειώσεις των τιμών των μοντέλων. Η αυτοκινητοβιομηχανία ηλεκτρικών οχημάτων ανακοίνωσε ότι η τιμή του μοντέλου της Model Y με κίνηση στους τέσσερις τροχούς θα μειωθεί κατά 5,6% στα 49.990 δολάρια, ενώ η τιμή του μοντέλου Y θα μειωθεί κατά 5,2% στα 53.990 δολάρια. Το κόστος του μοντέλου 3 με κίνηση στους πίσω τροχούς θα μειωθεί κατά 4,7% στα 39.990 δολάρια.

Η μετοχή της Tesla γνώρισε πιέσεις στη διάρκεια της συνεδρίασης στην Wall Street, ενώ στις συναλλαγές μετά το κλείσιμο του αμερικανικού χρηματιστηρίου, βρέθηκε να χάνει 2%.