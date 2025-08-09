Ειδήσεις | Ελλάδα

Ζάκυνθος: Συνελήφθη 51χρονος για καλλιέργεια δενδρυλλίων κάνναβης και παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων

Newsroom
Viber Whatsapp
Μοιράσου το
Ζάκυνθος: Συνελήφθη 51χρονος για καλλιέργεια δενδρυλλίων κάνναβης και παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων
Την προανάκριση έχει αναλάβει το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ζακύνθου.

Ένας 51χρονος ημεδαπός στη Ζάκυνθο συνελήφθη από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Ναρκωτικών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, κατηγορούμενος για καλλιέργεια δενδρυλλίων κάνναβης και παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων.

Μετά από συντονισμένη έρευνα βρέθηκαν σε οίκημα ιδιοκτησίας του κατηγορούμενου, το οποίο χρησιμοποιείται ως στάβλος αλλά και στην οικία του και κατασχέθηκαν τρία δενδρύλλια κάνναβης, καλλιεργούμενα επιμελώς σε εξωτερικό χώρο του οικήματος, τρεις καραμπίνες, εκ των οποίων η μία μονόκανη, 97 φυσίγγια καραμπίνας, ένα πιστόλι κρότου, μετά της γεμιστήρος του, σκαπτικό εργαλείο, πριόνι και κλαδευτήρι.

Την προανάκριση έχει αναλάβει το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ζακύνθου.

Ο συλληφθείς, οδηγήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάζονται αυτή τη στιγμή

Εφορία: Κλήσεις για εξηγήσεις και καμπάνες έως 30.000 ευρώ σε ιδιοκτήτες ΙΧ – Ενεργοποιούνται αναδρομικά κυρώσεις για εικονικές ακινησίες οχημάτων

Έρχεται νέo «σοκ» στην αγορά εργασίας των ΗΠΑ

Τράπεζες: Πάνω από 600 εκατ. ευρώ πρόωρο «μπόνους» στους μετόχους

BEST OF LIQUID MEDIA

gazzetta
gazzetta reader insider insider