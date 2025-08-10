Βρετανία: Σχεδόν 500 συλλήψεις σε νέα κινητοποίηση υποστήριξης στην οργάνωση Palestine Action

Η αστυνομία διευκρίνισε πως όλες οι προσαγωγές μετατράπηκαν σε συλλήψεις, όλων όσοι κράταγαν πλακάτ με το σύνθημα «Εναντιώνομαι στη γενοκτονία, υποστηρίζω την Palestine Action».

Συνολικά 466 υποστηρικτές της οργάνωσης Palestine Action συνελήφθησαν χθες Σάββατο στο Λονδίνο, κατά τη διάρκεια διαδήλωσης του κινήματος αυτού υποστήριξης των Παλαιστινίων, που τέθηκε εκτός νόμου στις αρχές Ιουλίου και χαρακτηρίστηκε «τρομοκρατική οργάνωση», σύμφωνα με την αστυνομία της βρετανικής πρωτεύουσας.

Οι συλλήψεις -ο αριθμός των οποίων είναι ανάμεσα στους μεγαλύτερους που έχουν ανακοινωθεί ποτέ σε μόνο μια κινητοποίηση στο Λονδίνο- έγιναν εξαιτίας της εκδήλωσης «υποστήριξης σε απαγορευμένη οργάνωση».

Η αστυνομία διευκρίνισε πως όλες οι προσαγωγές μετατράπηκαν σε συλλήψεις, ή βρίσκονταν στη διαδικασία, όλων όσοι κράταγαν πλακάτ με το σύνθημα «Εναντιώνομαι στη γενοκτονία, υποστηρίζω την Palestine Action».

Στην πλατεία του βρετανικού κοινοβουλίου, διαδηλωτές κράταγαν κι άλλα πλακάτ, με συνθήματα όπως «το να δρας εναντίον της γενοκτονίας δεν είναι έγκλημα» ή «λευτεριά στην Παλαιστίνη».

Ο πόλεμος στη Λωρίδα της Γάζας είχε έναυσμα την άνευ προηγουμένου έφοδο του παλαιστινιακού ισλαμιστικού κινήματος στο νότιο τμήμα του Ισραήλ την 7η Οκτωβρίου 2023, που είχε αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους 1.219 άνθρωποι στην ισραηλινή πλευρά, στην πλειονότητά τους άμαχοι, σύμφωνα με καταμέτρηση του Γαλλικού Πρακτορείου βασισμένη σε επίσημα ισραηλινά δεδομένα.

Στις ευρείας κλίμακας ισραηλινές στρατιωτικές επιχειρήσεις αντιποίνων στον παλαιστινιακό θύλακο έκτοτε έχουν χάσει τη ζωή τους τουλάχιστον 61.369 άνθρωποι, σύμφωνα με τους αριθμούς του υπουργείου Υγείας της κυβέρνησης της Χαμάς, τα οποία χαρακτηρίζονται αξιόπιστα από τον ΟΗΕ.

«Είναι ηθικό καθήκον να είμαστε εδώ», είπε στο AFP η Ματίλντα, που δεν θέλησε να δώσει το επώνυμό της. «Αν θέλουν να με συλλάβουν, δεν θα προσπαθήσω να ξεφύγω, δεν θα κρυφτώ», πρόσθεσε η εβδομηντάρα, που πήγε στο Λονδίνο από το Μπρίστολ, δυτικά της πρωτεύουσας, και ήταν καθισμένη πλάι σε άλλους διαδηλωτές με πλακάτ που εξέφραζαν υποστήριξη στην απαγορευμένη πλέον οργάνωση.

«Ας μας συλλάβουν όλους», πλειοδότησε ο Ρίτσαρντ Μπουλ, 42χρονος Λονδρέζος, που πήγε στη διαδήλωση με αναπηρικό αμαξίδιο. «Αυτή η κυβέρνηση το παρατράβηξε. Δεν έκανα τίποτα μεμπτό».

Στο πλήθος διακρίνονταν αρκετές παλαιστινιακές σημαίες, ενώ σε μικρή απόσταση είχαν σταθμεύσει πολλά οχήματα της αστυνομίας, διαπίστωσε μια ανταποκρίτρια του Γαλλικού Πρακτορείου.

Οι δυνάμεις επιβολής της τάξης είχαν προειδοποιήσει τους συμμετέχοντες για τις «δυνητικές ποινικές συνέπειες» των πράξεών τους.

Οι συλληφθέντες δεν πρόβαλαν αντίσταση, πολλοί σχημάτισαν με δάκτυλά τους το σήμα της νίκης, το «V», επευφημούμενοι από άλλους διαδηλωτές.

Το βρετανικό κοινοβούλιο ενέκρινε στις αρχές Ιουλίου την απαγόρευση και τον χαρακτηρισμό ως «τρομοκρατικής οργάνωσης» της συλλογικότητας Palestine Action, με πρωτοβουλία της κυβέρνησης του πρωθυπουργού Κιρ Στάρμερ, η οποία ακολούθησε βανδαλισμό σε βάση της βρετανικής πολεμικής αεροπορίας και άλλες ενέργειες.

Η οργάνωση Defend Our Juries οργανώνει έκτοτε διαδηλώσεις εναντίον της απαγόρευσης, που ο ΟΗΕ έκρινε πως ήταν «δυσανάλογη».

«Θα συνεχίσουμε, όσο η κυβέρνηση προσπαθεί να φιμώσει εκείνους που καταγγέλλουν τη συνέργειά της σε εγκλήματα πολέμου», τόνισε η Defend Our Juries σε ανακοίνωσή της.

«Είμαστε πλέον ολοένα περισσότεροι και προετοιμαζόμαστε για το επόμενο κύμα ενεργειών, τον Σεπτέμβριο», πρόσθεσε.

«Η σύλληψη ειρηνικών διαδηλωτών παραβιάζει τις διεθνείς υποχρεώσεις του Ηνωμένου Βασιλείου ως προς την προστασία των δικαιωμάτων της ελευθερίας της έκφρασης και της συνάθροισης», στηλίτευσε από την πλευρά της η ΜΚΟ Διεθνής Αμνηστία μέσω X.

Η βρετανική δικαιοσύνη θεωρεί πως οι υποστηρικτές της Palestine Action «δεν γνωρίζουν την αληθινή φύση» του κινήματος. «Δεν είναι μη βίαιη οργάνωση», υπογράμμισε η υπουργός Εσωτερικών Ιβέτ Κούπερ, προσθέτοντας πως έχει στη διάθεσή της «ανησυχητικές πληροφορίες» για τα σχέδιά της.

Πάνω από 200 υποστηρικτές της συνελήφθησαν ήδη πριν από τη χθεσινή διαδήλωση, τόνισε ο Τιμ Κρόσλαντ, αντιπρόσωπος της οργάνωσης Defend Our Juries.

Σε τρεις ανθρώπους απαγγέλθηκαν κατηγορίες την Πέμπτη δυνάμει της αντιτρομοκρατικής νομοθεσίας επειδή εξέφρασαν την υποστήριξή τους στην Palestine Action κι αντιμετωπίζουν ποινές ως και έξι μηνών φυλάκισης.

Η ένταξη σε απαγορευμένη οργάνωση ή η υποκίνηση στην υποστήριξή είναι ποινικά αδικήματα που με βάση τη βρετανική νομοθεσία επισύρουν ποινές ως ακόμη και 14 ετών κάθειρξης.

Η απαγόρευση της Palestine Action αμφισβητείται με προσφυγή στη δικαιοσύνη από τη Χούντα Αμόρι, συνιδρύτρια το 2020 της οργάνωσης αυτής, που παρουσιάζεται ως «δίκτυο άμεσης δράσης» με σκοπό «να καταγγελθεί» η «συνέργεια της Βρετανίας» με το κράτος του Ισραήλ, ιδίως στο πεδίο των πωλήσεων όπλων και άλλων στρατιωτικού υλικού.

Η βρετανική δικαιοσύνη αναμένεται να αρχίσει να εξετάζει την προσφυγή αυτή τον Νοέμβριο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

