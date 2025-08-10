DW: Στόχος των Γκρίζων Λύκων στη Γερμανία οι νέοι

Σύμφωνα με ειδικούς οι Γκρίζοι Λύκοι είναι ένα από τα πιο επικίνδυνα εξτρεμιστικά κινήματα στη Γερμανία. Οι διασυνδέσεις τους με το οργανωμένο έγκλημα.

Οι Γκρίζοι Λύκοι είναι μια από τις μεγαλύτερες ακροδεξιές οργανώσεις στη Γερμανία με περίπου 12.900 οπαδούς. Η ιδεολογία τους είναι εθνικιστική, αντισημιτική και ρατσιστική. Υπάρχουν περισσότεροι από 240 σύλλογοι σε όλη τη χώρα και εκπροσωπούνται ακόμη και σε μικρές πόλεις.

Η έρευνα του πρώτου δημόσιου καναλιού ARD καταδεικνύει πως οι Γκρίζοι Λύκοι απευθύνονται κυρίως σε νέους και οργανώσεις σε όλη τη Γερμανία. Ιδιαίτερα εντυπωσιακές είναι οι εικόνες του ARD με κρυφή κάμερα από oργάνωση στο Ντούισμπουργκ Ραϊνχάουζεν που στρατολογεί παιδιά και νέους.

Δείχνει, μεταξύ άλλων, συνομιλία με εκπρόσωπο του συλλόγου, στην οποία γίνεται λόγος για περίπου 90 παιδιά. Στους χώρους της οργάνωσης κρέμονται φωτογραφίες του ιδρυτή των Γκρίζων Λύκων, Αλπαρσλάν Τυρκές, καθώς και πολλά σύμβολα του ακροδεξιού κινήματος.

Ο σύλλογος προσφέρει μαθήματα σε παιδιά ηλικίας τριών έως δέκα ετών, αρκετές ημέρες την εβδομάδα. Η υπάλληλος λέει ότι τα παιδιά μαθαίνουν εκεί, μεταξύ άλλων, ορισμένα κεφάλαια από το Κοράνι και εντρυφούν στα εθνικά σύμβολα και τις αξίες.

«Αυτός είναι φυσικά ένας εύκολος τρόπος για το κίνημα να επηρεάσει πολλούς ανθρώπους, συμπεριλαμβανομένων των νέων», λέει ο πολιτικός επιστήμονας Ισμαϊλ Κυπελί. «Δεν θα εκπλαγώ αν μάθω ότι οι τοπικοί πολιτικοί στο Ντούισμπουργκ δεν ξέρουν τίποτα για το σχολείο και δεν ξέρουν τι πραγματικά συμβαίνει εκεί», λέει. Διαφορετικά δεν μπορεί να εξηγήσει πώς θα μπορούσε να εγκριθεί η λειτουργία ενός τέτοιου σχολείου, στο οποίο μικρά παιδιά διδάσκονται τον ακροδεξιό εξτρεμισμό.

Μετά από σχετική ερώτηση του ARD τόσο η υπηρεσία πρόνοιας του δήμου για τη νεολαία όσο και η αντίστοιχη υπηρεσία του κρατιδίου απάντησαν ότι δεν γνώριζαν το σχολείο διότι η λειτουργία του δεν εμπίπτει στη δικαιοδοσία τους.

Διασυνδέσεις με το οργανωμένο έγκλημα

Η έρευνα του ARD αναδεικνύει πώς γίνεται αυτή η προσέγγιση. Σε έναν τοπικό σύλλογο στη Φρανκφούρτη για παράδειγμα στα τέλη του 2024, συναντήθηκαν περίπου 200 άτομα σε ένα κτηριακό συγκρότημα, το οποίο ανήκει στην οργάνωση-ομπρέλα «Τουρκική Ομοσπονδία». Σε αυτή την ομοσπονδία υπάγονταν ένα τζαμί, μια λέσχη και αίθουσες εκδηλώσεων. Είχε προγραμματιστεί μια μεγάλη γιορτή για την 100ή επέτειο της Τουρκικής Δημοκρατίας.

Ένα από τα κύρια θέματα του προγράμματος ήταν ένα κουίζ για παιδιά. Τέθηκαν δεκάδες ερωτήσεις που περιστρέφονταν γύρω από τους Γκρίζους Λύκους και τον ιδρυτή τους και ήταν πάρα πολλά τα παιδιά που μπόρεσαν να απαντήσουν με μεγάλη ευκολία.

Οι Γκρίζοι Λύκοι εμφανίζονται όχι μόνο με ιδεολογικό προκάλυμμα, αλλά και χρησιμοποιώντας βία. Η ομάδα Osmanen Germania για παράδειγμα απαγορεύτηκε το 2018 εξαιτίας διασυνδέσεων με το οργανωμένο έγκλημα. Μια άλλη ομάδα με την επωνυμία Turan e.V. επίσης διαλύθηκε εκείνη την εποχή, τουλάχιστον επίσημα.

Αντιδρούν Γερμανοί πολιτικοί

Επικριτές της ακροδεξιάς τουρκικής οργάνωσης, όπως ο αριστερός ομοσπονδιακός βουλευτής Φεράτ Κότσακ και ο πρώην υπουργός Γεωργίας Τζεμ Έζντεμιρ από τους Πράσινους, βρίσκονται υπό την προστασία της αστυνομίας εδώ και χρόνια διότι επικρίνουν ανοιχτά την οργάνωση και την έλλειψη πολιτικών μέτρων.

Ο Έζντεμιρ, ο οποίος είναι τουρκικής καταγωγής, βλέπει τα αίτια σε γεωπολιτικά συμφέροντα. Ένας από τους κυβερνητικούς εταίρους του προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν είναι το κόμμα των Γκρίζων Λύκων του Ντεβλέτ Μπαχτσελί, δηλαδή το Κόμμα Εθνικιστικής Δράσης. Η ομοσπονδιακή κυβέρνηση επιτρέπει στους δεξιούς εξτρεμιστές στη Γερμανία να κάνουν ό,τι θέλουν επειδή η Τουρκία θεωρείται σημαντικός εταίρος σε στρατηγικά ζητήματα όπως το προσφυγικό, η εξωτερική πολιτική και η πολιτική των εξοπλισμών.

Ούτε οι Γκρίζοι Λύκοι ούτε τα σύμβολά τους είναι απαγορευμένα στη Γερμανία, σε αντίθεση με ό,τι συμβαίνει στις γειτονικές χώρες, όπως είναι η Γαλλία και η Αυστρία.

Ορισμένοι στη Γερμανία υποστηρίζουν ότι ο ανεπίσημος χαρακτήρας του κινήματος καθιστά δύσκολη την απαγόρευσή του. Ωστόσο, πολιτικοί από όλα τα κόμματα του κοινοβουλίου ζητούν σκληρότερη στάση εδώ και χρόνια. Από το 2020, έχουν υποβληθεί στην ομοσπονδιακή βουλή πολλές σχετικές επερωτήσεις, ωστόσο μέχρι στιγμής δεν έχουν ληφθεί συγκεκριμένα πολιτικά μέτρα.

Πηγή: Ελληνική Υπηρεσία DW

Φωτογραφία @AP

