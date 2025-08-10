NBC: Ο Τραμπ εξετάζει το ενδεχόμενο να προσκαλέσει τον Ζελένσκι στην Αλάσκα

Δεν είναι σαφές ακόμα και αν συμβεί ότι Ουκρανός πρόεδρος και ο Πούτιν θα βρίσκονταν ποτέ στο ίδιο δωμάτιο.

Ο Λευκός Οίκος εξετάζει το ενδεχόμενο να προσκαλέσει τον Ουκρανό Πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι στην Αλάσκα, όπου ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ προγραμματίζει να συναντηθεί με τον Ρώσο Πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν στις 15 Αυγούστου σύμφωνα με ανώτερο αξιωματούχο των ΗΠΑ και τρία άτομα που έχουν ενημερωθεί για τις συζητήσεις, αναφέρει το NBC.

«Συζητείται», ανέφερε ένα από τα άτομα που ενημερώθηκαν για τις συζητήσεις.

Ο ανώτερος αξιωματούχος των ΗΠΑ και τα άτομα που έχουν ενημερωθεί για τις συζητήσεις ανέφεραν ότι δεν έχει ολοκληρωθεί καμία επίσκεψη και ότι είναι ασαφές αν ο Ζελένσκι θα βρεθεί τελικά στην Αλάσκα για τις συναντήσεις.

Ο ανώτερος αξιωματούχος της διοίκησης ανέφερε ότι είναι «απολύτως» εφικτό.

«Όλοι ελπίζουν πολύ να συμβεί», δήλωσε ο αξιωματούχος.

Όταν ρωτήθηκε αν οι ΗΠΑ έχουν επίσημα προσκαλέσει τον Ζελένσκι στην Αλάσκα, ανώτερος αξιωματούχος του Λευκού Οίκου δήλωσε: «Ο Πρόεδρος Τραμπ παραμένει ανοιχτός σε μια τριμερή σύνοδο με τους δύο ηγέτες. Αυτή τη στιγμή, ο Λευκός Οίκος επικεντρώνεται στον προγραμματισμό της διμερούς συνάντησης που ζήτησε ο Πρόεδρος Πούτιν.»

Η ουκρανική κυβέρνηση δεν απάντησε σε αίτημα για σχόλιο.

Ο Τραμπ ανακοίνωσε την Παρασκευή ότι θα συναντηθεί με τον Πούτιν στις 15 Αυγούστου στην Αλάσκα, καθώς προσπαθεί να εξασφαλίσει μια κατάπαυση του πυρός στην Ουκρανία. Ο Λευκός Οίκος είχε αρχικά θέσει ως προϋπόθεση για τη συνάντηση του Τραμπ με τον Ρώσο Πρόεδρο μια συνάντηση με τον Ζελένσκι, αλλά αργότερα ο Τραμπ δήλωσε ότι αυτό δεν είναι προϋπόθεση.

Αν ο Ζελένσκι ταξίδευε στην Αλάσκα, δεν είναι σαφές αν αυτός και ο Πούτιν θα βρίσκονταν ποτέ στο ίδιο δωμάτιο, ανέφερε ένα από τα άτομα που ενημερώθηκαν για τις συζητήσεις.

Η αύξηση της διπλωματίας που στοχεύει στο να τερματίσει τον πόλεμο στην Ουκρανία έρχεται μετά την επίσκεψη του ειδικού απεσταλμένου του Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ, στη Μόσχα, ενόψει της προθεσμίας της Παρασκευής που είχε θέσει ο πρόεδρος για τον Ρώσο ηγέτη, προκειμένου να συμφωνήσει σε κατάπαυση του πυρός ή να αντιμετωπίσει νέες κυρώσεις.

Ο Πούτιν δεν έχει συμφωνήσει σε κατάπαυση του πυρός, αλλά πρότεινε τις βασικές γραμμές μιας συμφωνίας για τον τερματισμό του πολέμου, η οποία θα επέτρεπε στη Ρωσία να διατηρήσει μεγάλες εκτάσεις ουκρανικού εδάφους. Ο Ζελένσκι δήλωσε αμετακίνητος το Σάββατο ότι οι Ουκρανοί «δεν θα παραδώσουν τη γη τους στους κατακτητές».

Ο Τραμπ δήλωσε την Παρασκευή ότι μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας «θα υπάρξει κάποια ανταλλαγή εδαφών προς όφελος και των δύο πλευρών».

Οι αξιωματούχοι της διοίκησης εργάζονταν το Σάββατο για να προσπαθήσουν να κερδίσουν υποστήριξη για μια πιθανή κατάπαυση του πυρός από την ουκρανική κυβέρνηση και τους Ευρωπαίους ηγέτες.

Φωτογραφία @AP