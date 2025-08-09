Ειδήσεις | Ελλάδα

Χανιά: Θάνατος λουόμενου στον Μπάλλο Κισσάμου

Χανιά: Θάνατος λουόμενου στον Μπάλλο Κισσάμου
Θύμα ένας 50χρονος τουρίστας αμερικανικής καταγωγής.

Ένας 50χρονος, αμερικανικής καταγωγής, έχασε τη ζωή του στη θαλάσσια περιοχή του Μπάλλου, στα Χανιά. Πρόκειται για τουρίστα, ο οποίος διέμενε στην περιοχή και μετέβη σήμερα στον Μπάλλο για να κολυμπήσει.

Ειδικότερα, το μεσημέρι ο ναυαγοσώστης το μεσημέρι είδε τον άνδρα να αντιμετωπίζει πρόβλημα, έτρεξε για να τον βοηθήσει, αλλά όταν τον πλησίασε ο 50χρονος δεν είχε τις αισθήσεις του. Παρά τις προσπάθειες να τον επαναφέρουν στη ζωή αυτό δεν κατέστη εφικτό.

Σύμφωνα με ενημέρωση του Αθηναϊκού-Μακεδονικού Πρακτορείου Ειδήσεων από το Λιμεναρχείο και το Κέντρο Υγείας Κισσάμου, ο άνδρας μεταφέρθηκε στο Κέντρο Υγείας της περιοχής και από εκεί στο Νοσοκομείο Χανίων, όπου θα πραγματοποιηθεί η ιατροδικαστική εξέταση για να διαπιστωθεί η αιτία θανάτου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

